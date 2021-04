Modo Invitado de Google Assistant: qué es y cómo activarlo

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona el Modo Invitado del asistente de Google, una nueva función que empezó a desplegarse en enero en inglés, y ahora ha empezado a llegar en español para todos nosotros. Se trata de un modo que es muy fácil de activar, y que te puede ser muy útil cuando tengas a gente en casa.

Con este modo, vas a poder desactivar las respuestas relacionadas con tus datos personales en el asistente. De forma que si tienes un dispositivo Nest Audio y Nest Hub podrás usarlo para la mayoría de cosas cuando tengas invitados, pero no podrás preguntar por tus contactos, calendario, u otras funciones. Además, mientras el modo esté activado no se recopilará lo que le pides al asistente, de forma que las peticiones de tus invitados no entren a formar parte de lo que Google cree que te gusta.

Qué es el Modo Invitado del asistente de Google

Cuando utilizas un dispositivo inteligente con el asistente de Google, este asistente se queda a la escucha para detectar cuándo lanzas el comando de activación. Antes del comando, no registra ni guarda nada de lo que dices, pero tras el comando se queda funcionando activamente para reconocer lo que le pides.

Esta información que el asistente de Google recoge cuando lo utilizas queda guardada en los servidores de Google a tu nombre, de forma que poco a poco Google puede revisar tus preferencias y las cosas que te gustan más para ofrecerte algunos resultados más personales, o simplemente reconocer en qué frases el asistente ha fallado a la hora de entenderte.

El modo de invitado es un modo con el que Google Assistant no recopile lo que le dices al asistente. Esto te puede servir para dos cosas, para proteger un poco más tu privacidad y para que cuando tengas invitados en casa, lo que ellos le pidan al asistente no influya en los resultados personalizados que este te da cuando lo usas en su modo normal.

Mientras tengas el Modo Invitado activado, el asistente de Google te ofrecerá las funciones básicas como el responder preguntas, controlar los dispositivos domésticos inteligentes, configurar los temporizadores y reproducir música. Sin embargo, con este modo no te va a ofrecer resultados personales, como por ejemplo tus contactos o entradas al calendario. Para volver a usar esto tendrás que desactivar el Modo Invitado.

Por lo tanto, cuando tengas invitados en casa podrás usar tu asistente para casi todo, pero un invitado no podrá preguntar qué tienes en el calendario o que llame a determinado contacto en tu nombre, estas y otras funciones relacionadas con tus datos personales quedarán temporalmente desactivadas.

Cómo activar el Modo Invitado

Para activar el Modo Invitado, lo único que tienes que hacer es utilizar el comando Hey Google, activa el Modo Invitados. El dispositivo emitirá un sonido especial para decirte que se ha activado, y si es un dispositivo con pantalla, en ella también verás un mensaje indicándote que se ha activado.

Si lo que te preocupa es tu privacidad o se te ha olvidado activar este modo, también puedes utilizar un comando como Hey Google, borra todo lo que te dije esta semana para eliminar tu actividad reciente. Recuerda que en Basics también te hemos enseñado a borrar tus conversaciones con el asistente de Google a mano.