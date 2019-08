Cómo configurar el nombre con el que te llama Google Assistant

Vamos a explicarte cómo cambiar el nombre con el que Google Assistant te llama, una opción del asistente con el que podrás establecer un nombre concreto que utilice siempre para referirse a ti. Por defecto esto viene desconfigurado, o sea que si quieres que utilice un nombre o apodo tendrás que seguir estos pasos, con los que también podrás cambiar el nombre después.

Vamos a explicarte dos métodos. El primero es el paso a paso a través de los ajustes del asistente, que es el más fiable a la hora de escribir correctamente tu nombre. Y luego, terminaremos mencionando el comando que también puedes utilizar para simplificarlo al máximo, aunque cabe la posibilidad de que Google Assistant no entienda bien tu nombre.

Cambia cómo te llama Google Assistant

Lo primero que tienes que hacer es invocar el asistente utilizando el comando Ok, Google. Una vez aparezca la ventana de Google Assistant no le digas nada, y limítate a pulsar en el icono de la brújula que aparecerá en la esquina inferior derecha. Con él entrarás en la ventana de Explorar donde se te proponen sugerencias para utilizarlo.

Una vez en la ventana de Explorar, pulsa en el icono de tu perfil arriba a la derecha para que se abra un menú con opciones. En este menú, pulsa sobre la opción de Ajustes para entrar en la configuración del asistente.

En la ventana de ajustes vas a ver todas las opciones repartidas en diferentes categorías. Por defecto entrarás en la categoría Tú, y es en la que tienes que estar. En ella, pulsa sobre la opción Nombre que aparecerá en segundo lugar para cambiar cómo te va a llamar el asistente.

Si es la primera vez que utilizas esta opción, no vas a ver ningún nombre configurado. Lo que debes hacer en esta ventana de Apodo a la que entras es pulsar sobre el espacio en blanco que hay debajo de ¿Cómo debe llamarte el Asistente?. Se abrirá una ventana donde tendrás que escribir a mano el nombre que quieres que utilice.

Una vez hayas escrito el nombre, pulsa en el botón Reproducir de la categoría de Pronunciación para escuchar cómo pronuncia tu nombre el asistente. Si la opción predeterminada no te convence, también puedes probar seleccionando la transcripción fonética. Y nada más, cuando selecciones la pronunciación que quieras simplemente vuelve hacia atrás. A partir de ahora Google Assistant te llamará como le hayas dicho.

Cambia cómo te llama Google Assistant con comandos de voz

Si no quieres ir utilizando los menús, hay otra manera sencilla de determinar el nombre que quieres que utilice el asistente. Lo puedes hacer mediante comandos de voz, aunque te aviso que si tienes un nombre algo complicado como el mío quizá no es la mejor opción. Para hacerlo, primero invoca al asistente utilizando el comando Ok, Google, y espera a que aparezca la ventana del asistente.

Cuando aparezca el asistente y se quede escuchándote, utiliza el comando 'Quiero que me llames NOMBRE', cambiando 'NOMBRE' por el nombre que quieras utilizar. Google interpretará tu pronunciación y te dirá si quieres que te llame de la manera que ha entendido, mostrándotela en pantalla. Aquí podrás decir que Sí para confirmar, o que No para intentarlo de nuevo. Ya has visto que quizá hay nombres que le resultan un poco complicados.