Microsoft Bloqued: qué es y cómo protegerte de esta estafa que bloquea tu ordenador con Windows por completo

Vamos a explicarte qué es y cómo protegerte del ataque Microsoft Bloqued, que es un nuevo tipo de estafa en la que los cibercriminales consiguen bloquear tu ordenador para que no puedas usarlo. Evidentemente, la idea de estos estafadores es pedirte dinero para devolverte el control sobre el ordenador.

Como lo mejor para evitar estos casos es tener toda la información, vamos a empezar explicándote el funcionamiento de esta estafa. Y luego, pasaremos a darte algunos consejos para evitar caer en ella.

Cómo funciona esta estafa

Un día enciendes el ordenador y no puedes acceder. En vez de tu cuenta con tu nombre, ves una cuenta con el nombre Microsoft Blocked. No sabes la contraseña de esta cuenta, y por lo tanto no puedes volver a entrar a tu PC. En algunos casos, al intentar reestablecerla te pide conectar un USB con la clave de confirmación, y al intentar cambiar de perfil tampoco puedes.

Esto es lo que pasa cuando tu ordenador es atacado con éxito con esta estafa. Y como no podría ser de otra manera, el atacante te pedirá después dinero a cambio de permitirte recuperar el control de tu ordenador.

Este timo funciona con la técnica del vishing. En ella, el estafador usará técnicas de suplantación de identidad para hacerse pasar por un técnico de Microsoft. Ya sea hablando contigo o con otra persona de tu casa, te dirán que necesitan hacer algunas comprobaciones en el ordenador de tu equipo.

Durante este proceso, el atacante intentará usar este engaño para convencerte para instalar una aplicación de acceso remoto al ordenador, una aplicación conocida y perfectamente segura como Anydesk. Lo que te dicen es que lo necesitan para revisar que todo esté bien, pero lo que van a hacer es cambiar tu cuenta de usuario por otra.

Esta cuenta no bloquea tu ordenador, simplemente tiene una contraseña que no conoces. El nombre del usuario es Microsoft Blocked, algo que te puede hacer pensar que ha sido bloqueada, y cuando intentes recuperar la contraseña te dirá que contactes con determinada persona, que te pedirá dinero a cambio de la contraseña.

Cómo evitar esta estafa

La manera de evitar esta estafa es saber que Microsoft nunca te va a pedir acceso a tu ordenador para hacer ningún tipo de comprobación. No te va a pedir que instales nada para darles el control, NUNCA.

En segundo lugar, está el que Microsoft tampoco te va a llamar desde el servicio técnico para ninguna comprobación. Tienes que desconfiar de cualquier llamada que te diga lo contrario, incluso si en la identificación de quien te llama aparece el nombre de Microsoft.

Es importante que esto lo sepáis tanto tú como la gente que convive contigo. A veces, el estafador puede tratar de engañar a una persona que viva contigo para acceder a tu PC y darles acceso. Pueden usar incluso ingeniería social para haber averiguado datos tuyos como tu nombre u otras cosas, y usarlos para que la persona que coja el teléfono crea que realmente es un profesional con acceso a estos datos.

En Xataka Basics | Estafa de amor y criptomonedas: cómo funciona y cómo evitar que alguien te engañe mientras coquetea contigo