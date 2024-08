Mi teléfono no suena: principales soluciones para las causas más comunes

Vamos a decirte qué posibles soluciones tienes cuando el teléfono no suena. Una persona acostumbrada a usar móviles Android o iOS posiblemente no tenga problemas en hacer tres o cuatro pruebas para ver dónde está el problema, pero las personas sin tantos conocimientos puede que no sepan buscar todas las posibles soluciones.

Por eso, nosotros vamos a explicarte de una manera sencilla cuáles son los principales motivos por los que quizá tu teléfono no está sonando. Así, si te ves con este problema y no sabes muy bien qué hacer, podrás ir probando cada una de las cosas hasta dar con la solución.

Usa las teclas de volumen

Lo primero que tienes que pensar es que quizá has bajado el volumen del móvil sin querer. Esto puede suceder porque la mayoría de móviles todavía tienen botones físicos para controlar el volumen en sus laterales, y si lo has estado manipulando sin bloquear quizá has presionado en uno de ellos sin querer.

Lo que tienes que hacer es, con la pantalla encendida, pulsar en uno de los botones laterales de volumen. Suelen ser o uno alargado o dos que están juntos. Mira en la pantalla para ver el indicador de volumen subiendo o bajando. Si ves que estaba abajo del todo, pues súbelo para que vuelva a sonar.

Usa los ajustes de sonido

Tu móvil también puede diferenciar el volumen del tono, de las llamadas, de las notificaciones o del contenido multimedia, y puede que uno de ellos haya sido bajado. Para comprobarlo, entra en los ajustes de tu móvil, y entra dentro de la sección de Sonido y vibración, que dependiendo del móvil puede llamarse también Sonido o Sonidos.

Aquí dentro verás varias barras de volumen, pudiendo configurar por separado cada tipo de sonido. Verifica que ese que no está sonando por alguna razón no esté al mínimo.

En algunos iPhone hay botón físico de silencio

Aunque en los últimos modelos ha desaparecido, hay muchos iPhone que tienen una pestaña en uno de los laterales para activar el modo de silencio. Si tienes un iPhone, mira en el lateral para asegurarte de que la pestaña no haya activado este modo sin que te acuerdes o te hayas dado cuenta.

Móvil silenciado o en vibración

Otra posibilidad es que, por alguna razón, se haya activado el modo silencioso o el modo de vibración. Esto hace que las llamadas de tu móvil dejen de sonar, y que simplemente vibre. Esto puede hacer que no lo escuches si no lo tienes encima.

Para comprobar si es el caso, puedes pulsar los botones de volumen y fijarte si al lado de la barra también te aparecen unos iconos que indiquen la vibración, y si están activados. También puedes abrir los ajustes rápidos, donde en algunos móviles pueden aparecerte también botones para activar o desactivar un modo de vibración o de silencio.

Comprueba el modo No molestar

Casi todos los móviles tienen un modo No molestar, que puedes activar para que durante ciertas horas del día el móvil entre en silencio o no recibas notificaciones. Para comprobar si tienes configurado o activado este modo, en Android puedes ir al apartado de Notificaciones o en el de Sonidos, y en él tendrás que buscar algún término como No molestar.

En los iPhone hay varios modos como este en el apartado de Modos de concentración, y en algunos Android puede que también haya distintos modos. Comprueba la configuración de ti móvil para comprobar que el modo no está activado, y desactívalo para ver si ahora tu móvil empieza a sonar.

Reinicia el móvil

Si nada de esto está funcionando, entonces quizá haya sido algún fallo puntual del dispositivo. Para comprobarlo, reinicia tu smartphone, y cuando vuelva a iniciarse comprueba de nuevo si ahora funciona el volumen. También puedes volver a comprobar lo que te hemos ido diciendo hasta ahora.

Y si nada de esto funciona...

Si nada de esto funciona, puede deberse a dos cosas. Puede ser un problema del software o del hardware. Esto quiere decir que puede deberse a un problema del sistema operativo, o que se haya estropeado alguna pieza física del propio teléfono.

Si lo has probado todo pero no funciona nada, puedes probar con restaurar o restablecer tu dispositivo, resetearlo a sus valores de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad de todo para no perder nada. Luego, resetea el móvil y comprueba que ahora ya funciona.

Pero esta es una solución extrema, asegúrate de comprobar antes todo lo demás. Y sobre cómo hacerlo, en Xataka Basics tenemos guías para formatear y restablecer Android, y para restablecer tu iPhone.

Y si nada de esto funciona, quizá sea un fallo físico de algún componente. En estos casos, lo que tendrás que hacer es llevarlo a reparar. Tienes que comprobar la garantía para ver si llevarlo a un sitio oficial de reparación, asegurarte de no haber hecho un uso indebido como sumergirlo sin que sea resistente al agua. Para la reparación tendrás que ir a la tienda donde lo has comprado.

