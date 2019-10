Las 22 mejores aplicaciones para Windows según editores de Xataka

Hoy te traemos una lista con las 22 mejores aplicaciones para Windows según los editores de Xataka y otros medios tecnológicos de Webedia España. Hace unos meses te traíamos una lista con las mejores aplicaciones gratis para el sistema operativo de Microsoft, y hoy hemos querido ofrecerte una un poco más diferente y subjetiva.

En este caso, cada uno de nosotros te vamos a recomendar una o varias aplicaciones diciéndote por qué las consideramos imprescindibles. Las herramientas podrán ser gratuitas o de pago, de manera que tengas un mayor margen para elegir y sepas nuestra opinión y las aplicaciones imprescindibles para cada uno de nosotros.

Pero como aquí cada uno de nosotros tiene sus gustos y preferencias, es posible que eches en falta alguna de las aplicaciones que tú consideras imprescindibles. Por eso, como hacemos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que nos digas en los comentarios cuáles son para ti las mejores aplicaciones de Windows.

Calibre

Recomendado por José García Nieto, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Si tienes un e-reader seguramente conozcas Calibre más que de sobra. Es un software de gestión para organizar los libros, modificar los metadatos, convertir formatos y demás. Es realmente útil para los que quieran dar el salto del papel a la pantalla. Es completamente gratuita, lo que siempre es un plus, y se actualiza periódicamente. Todavía no me he topado con un solo e-reader que no se pueda usar con Calibre, así que si tienes un Kindle o un Kobo lo más seguro es que no tengas problemas. Recomendadísima, sin duda."

Chrome

Recomendado por Toni Castillo, de Genbeta

"Qué voy a decir de este navegador... nada nuevo, está claro. Sabemos que funciona razonablemente bien, también que devora RAM como un salvaje y esto está feo, pero a mí continúa satisfaciéndome por varias razones. Por un lado, porque uso Android y las versiones de uno y otro sistema se llevan bien, y por otro, por la capacidad tan fantástica de convertir webs en aplicaciones de escritorio. Me resulta de gran utilidad convertir el acceso a Google Calendar, Gmail, Feedly o Wunderlist en una ventana, al margen del navegador en sí, pudiendo anclar su icono a la barra de tareas. Sin esa posibilidad creo que andaría un poco perdido en mi flujo de trabajo diario."

Dashlane

Recomendado por Yúbal Fernández, de Xataka

"Cuando hace unos meses escribí sobre los mejores gestores de contraseñas, estuve probando unos cuantos en primera persona para empezar a utilizarlo en mi día a día. Y de todos los que probé, el que mejor casó con mis gustos personales fue Dashlane. Tiene un diseño a la altura (o incluso mejor) que el de 1Password, y todas las herramientas que puedes esperar de una de estas aplicaciones. Guarda todas tus contraseñas diciéndote cuántas son flojas y cuáles tienes repetidas. Tiene también un creador de contraseñas, un sistema para guardar datos personales y de pago, e incluso un sistema de avisos de filtraciones que te informa de si ha encontrado tus contraseñas en algunas de las páginas donde se suben las que son filtradas. Todo, con aplicaciones nativas para PC y móvil, y extensiones para hacerte la vida más fácil en el navegador".

DeepL

Recomendado por Gabriela González, de Genbeta

"La nueva app de traducción de DeepL para Windows 10 es magnífica, tienes traducciones instantáneas de lo que seas que copies en cualquier parte con tan solo presionar CTRL+C otra vez, para alguien que trabaja mucho con texto en otros idiomas y quieres comprobar gramática y frases o simplemente cosas que no entiendes del todo, es infaltable y te ahorra ir al navegador para eso."

Firefox

Recomendado por Javier Pastor, de Xataka.

"Firefox es la herramienta fundamental con la que trabajo cada día. Durante muchos años fui usuario de Chrome pero acabé cambiando a Firefox por esa filosofía de Mozilla que trata de defender la privacidad de los usuarios. Su enorme catálogo de extensiones y su buen comportamiento lo han convertido en fundamental para mi trabajo y también para buena parte de mi ocio con mi PC. Su gestión de memoria ha ido mejorando, como también lo han hecho sus motores de renderizado y Javascript. Puede que sea ligeramente más lento que Chrome, pero esa constante sensación de "me están monitorizando" desaparece parcialmente con Firefox."

IA Writer

Recomendado por José García Nieto, de Xataka Android y Xataka Móvil

"IA Writer es un editor de texto en markdown, un formato de escritura y maquetación que, a mi juicio, es más ágil que el que ofrecen programas como Word o Google Docs. Es muy sencillo de usar, tiene una interfaz muy agradable y por un pago obtienes licencia para usarlo en dos equipos. Me gusta porque me permite centrarme en escribir y, una vez conoces todos los atajos de teclado, hasta los texto más largos se maquetan en un momento. Además, tiene una función que esconde los párrafos terminados para que puedas concentrarte en el que estás escribiendo en ese momento, algo que ha resultado ser bastante útil."

iTunes

Recomendado por Laura Sacristán de Xataka Android y Xataka Móvil

"Paradójicamente, soy una usuaria de iPhone, iPad y iPod que utiliza PC en vez de Mac (la costumbre…) y, por tanto, llevo muchos años manejando iTunes para Windows. Si bien es cierto que en sus primerias versiones era bastante complicado entender todas sus funciones, con el paso de los años Apple ha conseguido que su funcionamiento se mucho más sencillo e intuitivo. Lejos de ser perfecto, sí que cuenta con algunas de las ventajas del ecosistema Apple, como la sincronización entre los diversos dispositivos o la transferencia de las compras que hayamos hecho desde el iPhone. Si tuviera que elegir mi función favorita de iTunes, me quedo con la importación directa de cualquier CD de música nuevo que reproduzcas, que me permite incorporarlo a la biblioteca y cargarlo en todos tus dispositivos."

KeePass

Recomendado por Toni Castillo, de Genbeta

"KeePass es mi gestor de contraseñas en Windows y no puedo estar más contento con él. No será especialmente bonito, ni tendrá las funciones de los administradores más conocidos y populares, pero cumple su papel a la perfección. Permite organizar muy bien las contraseñas por servicio y carpetas, incluir iconos que las identifiquen mejor, generar nuevas, calificar la seguridad de las que ya tenemos... Muy completo. Merece la pena probarlo."

Lightshot

Recomendado por Javier Pastor, de Xataka

"Una de las herramientas habituales en mi día a día es Lightshot, una herramienta de captura y edición básica de imágenes que me ayuda en esa parte de mi trabajo y que a menudo utilizo en el ámbito personal para guardar y compartir imágenes. En Windows 10 se ha mejorado mucho este apartado con la herramienta de Recorte y anotación, pero Lightshot me resulta más sencilla y potente y me he acostumbrado a trabajar con ella."

Microsoft Edge Chromium

Recomendado por Gabriela González, de Genbeta

"Se ha convertido rápidamente en mi navegador favorito, me ofrece todo lo que me ofrece Chrome y más, y todo siendo más rápido y ligero. Tiene características únicas del Microsoft Edge clásico, como el modo lectura o la lectura en voz alta, y su integración con Windows 10 es ideal."

Notepad++

Recomendado por Marcos Merino, de Xataka

"Una versión hipervitaminada del Bloc de Notas de toda la vida: un editor de texto plano con múltiples opciones avanzadas, pensado especialmente para desarrolladores pero útil para cualquiera que trabaje con archivos de texto. Su gran ventaja con respecto a la herramienta de Microsoft radica en el uso de pestañas, que nos permite cambiar entre documentos de forma similar a cómo nos movemos entre páginas de un navegador. Lo más útil es que cualquier cambio que hagas en una de esas pestañas, aunque no lo hayamos guardado en ningún documento, sigue ahí esperándote cada vez que vuelves a abrir el programa."

Paint.Net

Recomendado por Marcos Merino, de Xataka

"El Adobe Photoshop es el editor de imágenes por excelencia. Nuestros sistemas Windows, sin embargo, sólo vienen equipa dos de serie con el entrañable (pero, reconozcámoslo, también prácticamente inútil) Paint. El Paint.Net opta por situarse, en lo que respecta a funcionalidad, a medio camino entre ambos, en tierra de nadie. Gratuito, de interfaz sencillo y uso intuitivo como el Paint, Paint.Net cuenta con herramientas inexistente en aquél, desde la 'varita mágica' a la ventana flotante para trabajar con capas, a lo que se le añade un buen puñado de efectos, ampliable mediante plugins. Casi todo lo que un usuario medio puede necesitar."

PhotoScape X

Recomendado por Yúbal Fernández, de Xataka

"Todos los días tengo que hacer ediciones básicas en fotos y capturas de pantalla para el trabajo, ya sea añadir flechas, hacer pequeñas composiciones o editar y recortar imágenes. Y sinceramente, me abruman las diez mil opciones de aplicaciones como GIMP o PhotoShop cuando lo que quiero es bastante más sencillo. Ahí es donde entra en juego PhotoScape X. Llevo años utilizando PhotoScape en su versión gratis, pero me da en un diseño más moderno y visual todas las opciones que necesito y más. Puedo hacer todos los ajustes que necesito en las fotografías sin prácticamente ninguna complicación, y honestamente no he encontrado otra aplicación que se le parezca para hacer estas tareas."

Photoshop

Recomendado por Laura Sacristán de Xataka Android y Xataka Móvil

"Llevo usando Photoshop para Windows casi quince años (empecé en la Universidad) y me sigue pareciendo el programa de edición y retoque fotográfico más completo de cuantos hay. No se puede decir que su uso sea sencillo, especialmente, si pretendemos sacarle partido, pero existen infinidad de tutoriales en Internet (y más concretamente, en YouTube) que pueden ayudarte; en mi caso, simplemente he ido aprendiendo las funciones según las he ido necesitando. Ya sea para redimensionar una imagen para web o para hacer algunos retoques más complejos, Photoshop se ha vuelto una herramienta imprescindible en mi día a día."

PlayStation Now

Recomendado por Frankie MB, de VidaExtra

"La propuesta de juego en streaming de Sony es rotunda, pero lo mejor es que ya está disponible: por 9,99 euros al mes (con opciones de pago trimestral) tendremos acceso a más de 600 juegos del catálogo de todas las consolas PlayStation, de los cuales más de 250 juegos pertenecen a PS4. Pero lo mejor es que -por fin- se abre la puerta en PC a clásicos esenciales como 'Red Dead redemption' y exclusividades ineludibles como 'The Last of Us' o las sagas 'God of War', 'Uncharted' y 'Ratchet & Clank' entre otros. Entre las ventajas añadidas tenemos que, al tratarse de un servicio en streaming, los juegos no ocuparán espacio en nuestro PC ni necesitaremos un equipo de vanguardia. Además, la app es compatible con prácticamente cualquier mando, aunque nos recomienda el Dualshock 4 de Sony. Eso sí, el punto flaco es que la resolución está limitada a 720p aunque, por otro lado, si tenemos una PS4 en casa podremos descargar los juegos en consola, continuar dónde lo hayamos dejado y recibir mejor calidad de vídeo sin pagar un céntimo extra."

Plex

Recomendado por Iván Ramírez, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Netflix y el resto de servicios de streaming están muy bien, pero al final no tienes ningún control sobre el contenido. Las series y películas que te interesan hoy podrían desaparecer mañana sin previo aviso. Es ahí donde entra Plex, una plataforma para crear tu propio servicio de streaming y muy fácil de configurar. En Windows se instala el servidor, y conectarse en la tele es tan fácil como abrir la aplicación oficial. Todo esto gratis, y es que aunque existe un servicio de suscripción de Plex, la versión gratuita es totalmente funcional (aunque no puedes conectarte desde el móvil)."

Pushbullet

Recomendado por Gabriela González, de Genbeta

"Lo uso sin falta no solo como extensión en el navegador, sino también como aplicación nativa en Windows 10, en iOS y en Android. Con ella me envío enlaces, mensajes, e imágenes como notificaciones instantáneas. Aunque tengo otras opciones para esto, Pushbullet me sigue pareciendo la mejor."

Snagit

Recomendado por Iván Ramírez, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Por mi trabajo necesito hacer miles de captura de pantalla y, aunque Windows 10 incluye ahora un sistema bastante decente con los "Recortes de pantalla", no hay nada como Snagit. Es mi app de cabecera para hacer capturas de pantalla, con varias opciones para recortar ventanas, grabar vídeo u ocultar el cursor al hacer capturas. Cuesta 52,37 euros como pago único, aunque fácilmente te puede durar años: yo lo llevo usando ya por lo menos una década y, aunque de vez en cuando pruebo alguna alternativa, ninguna me ha acabado de convencer hasta ahora."

Telegram

Recomendado por Iván Ramírez, de Xataka Android y Xataka Móvil

"Telegram es uno de los pocos servicios de mensajería que han comprendido la importancia de ofrecer una aplicación decente para chatear desde el PC. Telegram Desktop no es la única app de mensajería para Windows, pero sin lugar a dudas es la mejor. Funciona rápida, se sincroniza al momento y se actualiza casi a la vez que la versión móvil, incluyendo soporte para las últimas novedades. Telegram Desktop me sirve tanto para chatear a la velocidad de la luz usando el teclado del PC como para pasarme cosas del móvil al PC y vice-versa sin necesidad de instalar ninguna aplicación más."

Tu teléfono

Recomendado por Yúbal Fernández, de Xataka

"Si tienes un teléfono Android hay varias maneras de comunicarte con tu ordenador. Puedes enviarte cosas a ti mismo con Telegram, es mi método favorito, pero también puedes utilizar la aplicación de Tu Teléfono para Windows 10. Entre sus opciones, está la de ver las fotos y SMS de tu móvil y poder interactuar con ellas (por ejemplo, guardándolas localmente) desde tu PC. La aplicación es pequeña y no tiene todavía muchas opciones, pero presenta un grandísimo potencial. Personalmente, a mi siempre me ha venido bien para pasar capturas de pantalla y fotos del móvil al PC, o para ver las notificaciones del móvil por lo que la considero como altamente recomendable si no te quieres complicar demasiado la vida para hacer esto."

Web Oficial: Microsoft Store

Typora

Recomendado por Gabriela González, de Genbeta

"Typora es mi editor de texto markdown favorito. Es gratis, es bonito, y tiene muchos temas. Las tipografías que utiliza son extremadamente agradables para leer y escribir, y siempre lo están actualizando con mejoras."

VLC

Recomendado por Frankie MB, de VidaExtra