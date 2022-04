Las mejores aplicaciones de notas que utilizan en su día a día los editores de Xataka

Traemos una recopilación con las aplicaciones de notas que utilizamos en nuestro día a día los editores de Xataka y de los medios tecnológicos de Webedia España. Cada día, nosotros tenemos que tomar muchas notas sobre diferentes temáticas, y al final todos tenemos nuestros pequeños trucos y aplicaciones de referencia.

Cuando empecé este artículo pensaba que habría gran variedad de aplicaciones poco conocidas. Sin embargo, como verás en las siguientes líneas al final la mayoría recurre a soluciones fáciles en las que lleva años delegando. Hay un par de aplicaciones que son las que más se repiten.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, te invitamos a que compartas en la sección de comentarios cuáles son las apps que tú usas para tomar notas. Así, entre todos, gracias a nuestra comunidad de xatakeros los lectores tendrán algunas otras ideas extra a las que recurrir.

Alejandro Fernández

Editor de Mundo Xiaomi

"Google Keep es una de esas apps a las que ignoraba hasta que un buen día comencé a indagar, tras darme cuenta de que el móvil que estaba probando en ese momento no tenía app de notas nativa. Pues bien, desde entonces, estas es una de las herramientas que no pueden faltar en mi móvil. Da igual que el móvil traiga su propia app, dado que lo mejor, para mí, es poder escribir algo y tenerlo en todos los dispositivos al momento. Incluso permite personalizar el fondo o bien hacer una lista de tareas. Además de esconder muchas opciones, es muy personalizable, y por qué no decirlo, me ayuda a organizarme mejor."

Álvaro García

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Ser un heavy user de equipos Apple desde hace años me empujó a que la app de Notas nativa de Apple fuese mi app de referencia. Sin embargo, nunca he dejado de probar otras y Evernote ha estado a punto de conquistarme varias veces. No soy de los reacios a pagar por una buena app y, aun siendo esta una excelente opción, mi uso tan reducido de apps de este tipo me hacen verlo como innecesario. Visto esto, en estos últimos meses me he aficionado a la suite de apps de Google y ahí es donde ha entrado Google Keep como mi gestor de notas actual. No es la que más opciones ofrece, ni visualmente es la más atractiva, pero se adapta al uso simple que hago yo de este tipo de apps, siendo además multiplataforma y con buena sincronización en todos los sistemas operativos móviles y de escritorio, destacando especialmente por permitirme acceder a ella desde Gmail. La uso para anotaciones puntuales de ideas, listas de deseos para compras futuras o apuntar todo lo que llevo en mi equipaje cuando salgo de viaje y no quiero olvidarme nada. Como añadido diré que mi app de notas rápidas en el ordenador es... Google Translate en su versión web. Sí, suena extraño, pero tiene su explicación. El 99% del tiempo que empleo con el ordenador estoy en el navegador y son muchas las ocasiones en las que necesito apuntar algo rápido y, aunque tenga Google Keep en otra pestaña, siempre me sale más natural y rápido abrir una nueva pestaña. Con solo escribir “tr” y pulsar enter se abre el Traductor de Google, del cual aprovecho su cuadro de texto para hacer esa anotación rápida. Si luego la quiero mantener, ya la paso a Google Keep o la comparto con otra persona por la vía pertinente."

Antonio Saban

Coordinador de Genbeta y Xataka Home

"Mi aplicación de notas favorita, por su simplicidad, gratuidad y por lo completa que es en el fondo es Notas de Apple. Como habitualmente tengo Mac y iPhone, me sirve a la perfección para tener sincronizado cualquier pensamiento, idea o enlace con el que me encuentre. Con el tiempo se ha ido haciendo compleja y ayuda con funciones como el poder escanear en iPhone y convertir a PDF directamente, pero manteniendo su simplicidad y sin abrumar. Como alternativa, ahora que tengo un Android de forma temporal, tiro de Google Keep y de su web en el PC."

Antonio Vallejo

Editor de Genbeta y Xataka Home

"A la hora de tomar notas suelo ser bastante básico, ya que es algo que hago de manera rápida y sin prestar demasiada atención al diseño o estructura de estas notas. Tampoco me complico demasiado en cuanto a aplicaciones, es por ello que Google Keep tiene todo lo que necesito: simple y guardado en la nube para acceder desde cualquier dispositivo. Ya sea para tomar notas para cuando estoy enzarzado en un artículo, para hacer una lista de la compra compartida, o para apuntar ideas de las que quiero acordarme, con Google Keep me basta y me sobra. Como medida adicional y solamente si me encuentro en el PC, también suelo hacer uso del Bloc de Notas de Windows (el colmo de lo básico). Esta herramienta suelo utilizarla para cuestiones en las que se necesita una mayor inmediatez, como cuando estoy viendo un evento en directo y debo tomar apuntes, o para hacerme una idea general de la estructura de un texto antes de ponerme con ello."

Bárbara Bécares

Editora de Genbeta

"En general uso la aplicación que viene por defecto en Android. Pero también me gusta mucho Speechnotes. Paso muchas horas escribiendo a lo largo del día. Y la espalda acaba doliendo por tantas horas sentada. Con speechnotes le hablo al teléfono en español o inglés y recoge la información. A veces, estoy caminando y recuerdo algo. A veces lo hago en casa. Luego, si es una nota de algo que hay que enviar, solo tengo que editar."

Carlos Prego

Editor de Xataka

"Lo reconozco: soy muy de notas y agenda de papel, de las de toda la vida, con sus tapas, sus hojas pautadas y su tirita de tela para marcar los días. Dejando clara esa premisa y confesado que en esto al menos soy muy de la antigua escuela, a lo largo de los últimos años he empezado a incorporar a mi día a día algunas herramientas digitales que me han dado muy buenos resultados. Una de las más simples y eficaces es la pizarra electrónica Woxter Smart Pad 90, con pantalla de cristal líquido y lápiz. Nosotros la tenemos pegada a la nevera y nos viene de maravilla para ir anotando la lista de la compra o tareas pendientes. La usamos desde hace un año y no nos ha dado ningún problema. Lo mejor es que resulta bastante económica: 16 euros. En el terreno laboral, en mi smartphone -con Android- manejo algunas apps para escribir ideas o recordatorios cuando no tengo el ordenador delante. Durante un tiempo usé la versión gratuita de Squid, pero acabé desinstalándola porque no me resultaba su solución para escribir sobre la pantalla del móvil como si se tratara de una pizarra. Admito, eso sí, que la versión premium tiene extras muy interesantes. La que manejo ahora con más frecuencia es FiiNote. No llevo mucho tiempo con ella; pero su solución para tomar notas me parece más cómoda y permite insertar material extra, como grabaciones de audio o incluso vídeos."

David Bernal

Editor de Applesfera

"Para cualquiera de mis anotaciones utilizo la app Notas de iOS, iPadOS y macOS. Siempre he sido un gran defensor de las aplicaciones de Apple. Creo que ofrecen muy buenas herramientas y de forma totalmente gratuita, pero es que la app Notas destaca por encima de todo el resto. Su calidad, en mi opinión, va mucho más allá de la gran integración con el sistema, incluyendo las notas rápidas que puedo usar en cualquier dispositivo. Funciones que en muchas apps serían de pago, como el reconocimiento de texto manuscrito cuando usamos el Apple Pencil en el iPad o como el escaneo de texto con la cámara para que forme parte de la nota, son gratuitas en Notas. Tanto en los pequeños detalles, como permitir añadir un enlace de contexto al correo sobre el que hacemos la anotación, resaltar la web de la que estamos escribiendo o el poder crear una anotación mediante Siri, como en características más generales, como la organización en carpetas, las etiquetas, la posibilidad de añadir cualquier archivo, las notas protegidas con contraseña o las carpetas inteligentes, Notas es mi app de referencia y, creo, una de las mejores del mercado."

Enrique Pérez

Editor de Xataka

"Yo me organizo con Google Calendar. Lo uso para apuntar todo tipo de eventos, por muy pequeños que sean. Tal es así, que al final lo he acabado convirtiendo también en mi aplicación de notas más utilizada. La idea era usar Google Keep, pero en realidad cuando quiero anotarme cualquier tontería acabo creando un evento al azar en Google Calendar. Una nota que así tengo pendiente realizar. No suelo tomar notas aleatorias si no es por algo que tengo que recordar o hacer. Y aquí el tenerlo en Google Calendar me ayuda a tener más presentes estas notas."

Iván Linares

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Suelo escribir mucho en el teléfono: desde notas a artículos y relatos. Por lo general, utilizo Google Keep, es la que me sirve para tomar apuntes de todo lo que vaya a escribir. Básica, sencilla y con la ventaja de que se sincroniza en todos mis dispositivos. ¿Que necesito un soporte de escritura más potente? Entonces tengo dos apps más. iA Writer es mi editor de texto de cabecera, sobre todo en el trabajo. Me permite organizar los artículos, escribirlos, es perfecto como soporte para la documentación y me permite escribir en Markdown; que después pego directamente en el CMS. Me ha solucionado muchos dolores de cabeza. En el caso de que esté escribiendo texto de ficción o novelado, mi elección clara es Scrivener. Lo tengo para el ordenador, para el iPad y para el iPhone: súper útil a la hora de escribir, para organizar la documentación y hasta para publicar. Con sus herramientas de compilación puedes exportar todo el proyecto a eBook con un par de clicks, es magnífico."

Iván Ramirez

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Uso Google Keep para guardar prácticamente todo, desde alguna contraseña a frases en otro idioma, listas de la compra o las medidas de las cortinas. Keep tiene muchas bondades, aunque lo que más me ha convencido es la posibilidad de acceder a mis notas desde el PC con su versión web. Lo bueno de Google Keep es que, a pesar de tener bastantes opciones, su uso se mantiene sencillo. De este modo, lo mismo añades garabatos manuscritos a una nota que añades un recordatorio para que te diga qué comprar cuando llegues al supermercado o compartes una nota con un amigo para que la pueda ver y editar colaborativamente."

Javier Jiménez

Editor de Xataka

"Google Keep. Mi primera aplicación de notas fue Evernote, pero hace unos años (como tantos usuarios del elefante verde) acabé abandonándola. Y, no tengo muy claro por qué, acabé en Google Keep. Sí tengo claro por qué la sigo usando (pese a que he probado otras apps mucho más potentes): porque es un enfoque simple y sincroniza de manera fantástica. Imagino que tiene mucho que ver con la forma en la que uso las notas: yo estoy todo el día anotando todo tipo de cosas. Un sistema como Keep, basado en el buscador, me ayuda a rescatar textos de forma rápida y sencilla sin tener que invertir mucho tiempo en la organización. A veces, me pide el cuerpo algo más, pero siempre acabo apostando por los básicos."

Javier Lacort

Editor de Xataka

"Tras varios escarceos con aplicaciones de moda, como Evernote en su momento, o pintonas para los que estamos empadronados en el ecosistema de Apple, acabé abrazando Notas, la aplicación nativa de iOS y macOS, como archivo de muchos aspectos de mi vida. Antes era demasiado pobre, pero desde hace unos años es bastante completa. Tengo muchas notas clasificadas y bien editadas, no uso la app como simple pila de post-its. Cuando he de anotar algo rápidamente, luego lo proceso con calma. Eso, en cuanto a notas personales e incluso de algunos aspectos laborales. Uso otra app mucho más potente para redactar artículos y guiones del podcast: Ulysses. Me gusta utilizarla para estos menesteres porque permite fijar objetivos de escritura (número de palabras, de caracteres, de párrafos, etc), da un estimado de tiempo de lectura tanto silenciosa como locutada a distintos ritmos, y tiene muy bien trabajado el apartado visual, no solo en lo estético sino también en lo funcional."

Javier Pastor

Editor de Xataka

"En Windows usaba el tradicional bloc de notas. No necesitaba mucho más aunque ciertamente envidiaba las funciones avanzadas de servicios como Notion que me daba algo pereza utilizar. Ahora que trabajo sobre todo con macOS apenas tomo notas porque la app nativa no me gusta —demasiado “post it”—. Si necesito tomar alguna nota acabo usando Gmail: me mando un correo o lo guardo en borradores y luego lo borro. Es un método bastante “cutre”, pero a mí me funciona. Ni siquiera uso Google Keep a pesar de tenerlo a mano en Gmail: la interfaz como parte del cliente de correo me resulta incómoda, aunque la sincronización con el móvil es desde luego llamativa."

Jesús León

Social Manager de Xataka

"Una aplicación que uso por su enorme sencillez y rapidez, es el Bloc de Notas de Windows. Es un editor de texto plano muy simple, liviano, rápido de usar y que me resulta ideal para escribir algo rápido y no tener que acudir a una pestaña nueva del navegador o abrir otra aplicación. Además, siendo tan básico me elimina las distracciones con opciones. Las guardo en una carpeta con un título sencillo y así puedo acudir rápidamente cuando necesito recuperar algún texto."

José García

Editor de Xataka

Yo voy a lo seguro. Llevo usando Google Keep desde que recuerdo tomar notas en el móvil y no me muevo. He probado Evernote, la app de notas del iPhone y bastantes otras opciones, pero al final la comodidad de tenerlo todo sincronizado con la cuenta de Google me pesa más que cualquier otra cosa. ¿Las hay mejores? Seguramente. Seguro que si le dedico tiempo a Notion puedo armar una biblioteca de notas espectacular, pero ahora mismo no es mi prioridad. Eso si hablamos de móvil. Si hablamos de Windows, las Sticky Notes de toda la vida son la salud."

Juan Carlos López

Editor de Xataka

"En alguna ocasión he utilizado la app Samsung Notes de mi Galaxy S10+ para tomar notas breves, pero no me va utilizar mi móvil o una tablet en este escenario de uso. Me parece incómodo, aunque soy consciente de que para muchas otras personas esta es una opción perfectamente válida. Cuando necesito tomar notas por la razón que sea, especialmente si preveo que van a ser abundantes, prefiero utilizar un editor de textos, como, por ejemplo, el servicio Documentos de Google, y mi ordenador portátil. Para mí esta es una opción mucho más cómoda y eficaz que emplear mi smartphone y una app para notas convencional."

Laura Sacristán

Editora de Xataka Android y Xataka Móvil

"En mi caso, no puedo hablar de "app favorita" para tomar notas porque no soy una persona muy dada a tomar notas y, cuando lo hago, directamente utilizo la que trae iOS. El uso que yo le doy a 'Notas' es muy básico, pero me sirve de sobra para apuntar ideas rápidas o hacer listas, con posibilidad de añadir etiquetas, adjuntar fotos, aplicar distintos estilos de texto y carpetas y subcarpetas. Más que suficiente para lo que necesito."

Miguel López

Editor de Applesfera

"Mi aplicación favorita para tomar notas es Notas de Apple. Allí concentro todas mis anotaciones e incluso proyectos y tareas dependiendo del contexto. La diversidad de formatos de datos que puedo introducir en ellas hace que cada nota parezca más un documento de Word que no algo más ligero, y puedo acceder a ella desde cualquiera de mis dispositivos. Puedo incluso bloquear con una capa de seguridad extra aquellas notas con información delicada. Y si no los tengo a mano, cualquier ordenador con conexión a internet me vale. Lo mejor de todo es que es una aplicación gratuita, incluida de serie en mis dispositivos y que se sincroniza automáticamente. No tengo ni que pagar suscripciones extra para poder disfrutar de todo esto y no veo razón por la que desembolsar una cuota mensual para usar cualquier alternativa con una flexibilidad y potencia semejantes."

Pablo Rodríguez

"La aplicación que más suelo usar para tomar notas en el móvil es la que traía mi Xiaomi de fábrica: Notas (no se devanaron los sesos). Probablemente las habrá mejores, pero esta es sencilla, intuitiva, permite añadir notas de voz, fotografías y hasta bocetos, por lo que no echo en falta ninguna función de utilidad y cumple su cometido a la perfección. Además, te permite buscar entre todas las notas guardadas por palabras clave, lo que resulta de gran utilidad si tomas muchos apuntes a lo lardo del día."

Yúbal Fernández

Editor de Xataka