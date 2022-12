Los mejores 23 juegos móviles que los editores de Xataka han descubierto en 2022

Durante este año, como todos vosotros, los editores de la familia de Xataka también hemos estado utilizando el móvil para jugar. Y hoy te diremos los 23 mejores juegos que hemos descubierto este año, y que se han convertido en lo más jugado por nosotros. Estos pueden ser juegos nuevos, pero también hay quien ha descubierto por fin algunos viejos clásicos.

Aquí, cada editor de la familia de Xataka y Webedia España dirá cuáles son sus descubrimientos del año, con la idea de que todos nuestros lectores podáis encontrar ideas para cuando no sepáis a qué jugar. Tenemos diferentes gustos, por lo que hay gran variedad de géneros.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, estos son nuestros juegos descubierto este año, pero también queremos saber los vuestros. Por eso, te invito a que nos dejes en el apartado de comentarios cuál la sido el título para móvil que has descubierto este año que más te ha gustado.

Airline Commander

Recomendado por Álvaro García, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Si hay un juego que deba destacar tanto de este año como de unos cuantos anteriores es Airline Commander. Se trata de un simulador de vuelos comerciales que, sin ser de los más completos o con mejores gráficos, engancha mucho por no ofrecer todo desde el principio, sino tener una mecánica escalable que obliga a seguir jugando para desbloquear nuevas funciones. Nos pone en la piel de un piloto novato que debe ir examinándose para poder volar cada vez mejores máquinas, así como enfrentarse a diferentes emergencias que surjan durante el vuelo. Así, a medida que se aprueban exámenes se va también aumentando el rango del piloto y obteniendo nuevos y realistas mandos de control de los aviones."

Apex Legens Mobile

Recomendado por Ana Boria, de Xataka Vídeo

"Este 2022 mi descubrimiento ha sido el Apex Legens Mobile. Jugué muchísimo a las 2 primeras temporadas de Apex en el PC, pero entre unas cosas y otras lo acabé dejando, así que el lanzamiento de la versión de móvil ha sido la manera perfecta de reencontrarme con el juego. Apex es un Battle Royale por equipos, donde manejamos a distintos personajes, cada uno con unas habilidades especiales diferentes y que se usan junto con las distintas armas del juego, con el fin de conseguir que tu equipo sea el último superviviente. Vamos, que es como una especie de mix entre Overwatch y Fortnite. Además, lo genial de la versión de móvil es que se ha creado desde 0 especialmente para Android y iOS, por lo que se adapta genial a móviles y sigue teniendo la esencia Apex del juego original de PC o consola."

Candy Crush

Recomendado por Álvaro García, de Xataka Móvil y Xataka Android

"En este 2022 he redescubierto Candy Crush. Es un clásico de los juegos casuales y precisamente por ello me gusta, ya que tampoco me exige al máximo y está orientado a jugar en ratos muertos. Eso sí, reconozco que es una relación de amor-odio debido a que cuando me atasco mucho en un nivel pueden pasar días sin que lo vuelva a abrir. Para compensarlo, tengo instalados otros tantos juegos de la misma franquicia con mecánica similar, destacando especialmente Candy Crush Soda."

Diablo Immortal

Recomendado por Frankie MB, de VidaExtra

"Ni es la secuela de Diablo que todos llevamos años esperando, ni tampoco el despropósito que supone estar en lo más bajo de Metacritic nada más salir. Diablo Immortal es una alternativa gratuita para móviles (y PCs) que nace para plantarle cara a todos los sucedáneos y alternativas de la fórmula original y entretiene de manera muy digna hasta que, irremediablemente, se te plantea la opción de invertir dinero real para seguir estando a la altura de los contenidos y el resto de jugadores. A partir de aquí toca decidir si has disfrutado del juego o te dedicas a otra cosa, pero si buscabas una versión a medida del ARPG de Blizzard para móviles (y su perfil de jugador) lo tienes fácil."

Downwell

Recomendado por Ivan Gonzalez, de VidaExtra

"Si bien no es un juego para nada nuevo ni tampoco desconocido, Downwell me ha parecido una compra obligatoria para los amantes de los juegos de móviles. Con tres acciones tan simples como es moverse a la izquierda o derecha y saltar, este título distribuido por Devolver Digital me ha tenido pegado a la pantalla desde el primer minuto que lo probé."

Footsies

Recomendado por Ivan Gonzalez, de VidaExtra

"Footsies sí que puede ser desconocido para algunos, pero si lo que queréis es quitaros el mono de jugar a juegos de lucha, este título os encantará. Con dos botones de movilidad y uno de acción (pegar), no necesitarás mucho más para picarte con tus amigos una tarde de colegueo."

Game Dev Story

Recomendado por Yúbal Fernández, de Xataka

"Mi descubrimiento de este año ha sido realmente un redescubrimiento, un volver a un juego al que había estado enganchado hace años... y caer de nuevo. Se trata de Game Dev Story de Kairosoft, que aprovechando que se incluye en una versión + en Apple Arcade, decidí volver a él y me enamoró como el primer día. Para quienes todavía no lo conozcáis, se trata de un simulador de empresa desarrolladora de videojuegos. Tú empiezas en un estudio, contratas empleados, desarrollas juegos... y mientras el mundo avanza, salen nuevas consolas y debes decidir de cuáles comprar un Dev Kit para desarrollar para ella. Todo esto, con el sello inconfundible de Kairosoft, que le da siempre una personalidad única y distinguible a sus juegos."

Garena Free Fire

Recomendado por Carlos Prego, de Xataka

"Otro de los títulos que me ha tenido colgado del móvil este año es Garena Free Fire. Para ser honestos no lo descubrí en 2022. Me ocupó ya un buen puñado de horas en 2020, durante las semanas de confinamiento obligatorio, pero estos últimos meses he vuelto a instalarlo para comprobar que sigo disfrutándolo tanto como hace dos años. Me encanta su dinámica, su ritmo, agilidad y el abanico de recursos que ofrece sin necesidad de invertir en los paquetes. Los juegos de disparos y supervivencia me tienen ganado ya de antemano, pero la verdad es que es probado otros similares -no daré nombres, pero alguno con tanta o incluso más fama que Free Fire- y no acaban de engancharme tanto como este título."

Immortality

Recomendado por John Tones, de Xataka

"A Netflix todavía hay que darle algo de tiempo para que se convierta en una autentica potencia de la creación de videojuegos, pero de momento su oferta de títulos ajenos ya es mucho más interesante que hace unos meses. Empezaron solo con algunos títulos de tercera categoría y un par de resultonas aventuras roleras basadas en Stranger Things, pero poco a poco están añadiendo una jugosa y notable cantidad de pequeños títulos independientes de notoria calidad y que además vienen incluidos en formato móvil con la suscripción a la plataforma. Hay indiscutibles maravillas como Kentucky Route Zero o Twelve Minutes, pero me ha cautivado especialmente Immortality. Se trata de un juego que ya ha dado tumbos por plataformas como Xbox (formó parte de Game Pass) y que apuesta por un misterio planteado de la forma más original: descubrir qué sucedió con una actriz que participó en tres películas y luego desapareció sin dejar ni rastro. Tendremos que indagar en el propio metraje de los films y también en material rodado detrás de las cámaras. Podremos pausar, avanzar o retroceder y cuando encontremos algo que nos llama la atención, resaltarlo y trasladarnos a otra pieza que guardará relación con lo que hemos encontrado. Perturbador e inquietante y , sobre todo, muy original e inmersivo."

Marvel Snap

Recomendado por Frankie MB, de VidaExtra

"¿Qué pasa cuando juntas a los creadores de Hearthstone con los personajes de Marvel? Básicamente, que tienes un exitazo asegurado. Marvel Snap ha sido una de mis máximas obsesiones a lo largo de este 2022, incluyendo lo asomado en consolas y PCs. Poca broma partiendo de que la idea, por cierto, es sencillísima: repartir por turnos cartas de superhéroes en tres posibles ubicaciones y que la suma de sus fuerzas en cada casilla sea mayor que la de tu oponente. Quien tenga el control de dos de las tres ubicaciones gana la partida, pero hay un matiz: las cartas tienen efectos únicos y cada casilla reglas aleatorias. Partidas rapidísimas, cartas espectaculares y adictivo a más no poder."

Mini Metro

Recomendado por Miguel López, de Applesfera

"Mini Metro tiene ya unos años, pero ha sido un descubrimiento para mí. Más que un juego es un pasatiempo, en el que tienes que ir construyendo una red de líneas de metro para ir adaptándote a la demanda que va surgiendo en una ciudad. El juego es pausado, relajante (hasta cierto punto) y tiene una de las mejores interfaces que he visto nunca. Completamente recomendado para quien busque algo diferente."

Outlanders

Recomendado por José Alberto Lizana, de Genbeta

"Cuando tengo un rato para jugar lo cierto es que no busco opciones de mucha acción, sino que opto por juegos que son tranquilos y sobre todo son simples visualmente. Aquí es donde encaja Outlanders, un juego que se encuentra en la App Store y que para mi ha sido el descubrimiento del año. De una manera resumida, es un simulador de construcción de aldeas ene l que se lidera a un grupo de habitantes para crear un gran poblado. En la isla donde se aparece por primera vez hay unos recursos limitados que se deben administrar con sentido común, y tener unas prioridades muy claras. La comida es vital, y es por ello que dar prioridad a la agricultura es importante pero sin olvidar la construcción. Al final es un juego de estrategia sencillo en un primer momento pero que seguro engancha a cualquier fan de esta categoría."

Lo tienes en la App Store para iOS.

Poinpy

Recomendado por Antonio Vallejo, de Genbeta y Xataka Home

"Nadie se esperaba que Netflix fuese a tener buena mano a la hora de escoger juegos para su suscripción, pero así ha resultado ser. Entre el genial catálogo de juegos independientes nos encontramos con esta joya: Poinpy. Lo curioso de todo es su simpleza. Y es que se trata de un divertido y adictivo juego en el que controlamos a una pequeña criatura que tiene que ir recogiendo fruta a cada salto que da. Para ello tendremos que deslizar la pantalla y así conseguiremos que ésta coja impulso y vaya recogiéndola, para luego después machacarla y hacer zumo con ella. Los controles son muy sencillos, y la progresión del juego no es nada frustrante, ya que iremos cada vez obteniendo recompensas que nos facilitarán nuestra escalada, como más impulsos, u objetos que condicionarán nuestras partidas. Poinpy ha sido desarrollado por Ojiro Fumoto, creador de Downwell. Curiosamente, mientras que en Downwell tenemos que descender sin descanso, en Poinpy tendremos que llevar a nuestro personaje lo más arriba posible."

Sneaky Sasquatch

Recomendado por Iván Linares, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Sneaky Sasquatch es un excelente juego de infiltración que parece mucho más sencillo de lo que termina resultando. La mecánica está clara: convertirse en un Big Foot para adentrarse en el parque y robar toda la comida posible. Posee gráficos divertidos, la curva de dificultad es progresiva y su protagonista destila carisma por todos sus píxeles."

Lo tienes en la App Store para iOS.

Stumble Guys

Recomendado por Albert Sanchis, de Xataka Magnet

"Este verano me enganché al Stumble Guys, de Kitka Games. Esta versión que bebe del mítico Fall Guys es un divertido juego de plataformas muy sencillo que te mantiene pegado a la pantalla. El funcionamiento es simple: tienes que evitar los obstáculos mientras corres hasta la meta. Pero ojo, porque hay otros 31 jugadores que quieren llegar allí antes que tú. El recorrido se vuelve un caos de empujones, resbalones, tensión y nervios. Lo recomiendo para todo aquel que quiera jugar de manera casual ya que las partidas duran menos de 3 minutos. Además, el sistema te permite disfrazar a tu personaje con diferentes skins que hacen la experiencia más graciosa."

Super Mario Run

Recomendado por Javier Marquez, de Xataka

"No es el juego más nuevo, ni el más sofisticado, pero es una alternativa superinteresante (nunca mejor dicho) para pasar el rato con una dosis de nostalgia. Estoy hablando de ‘Super Mario Run’, el único juego oficial de Nintendo en iOS que nos permite movernos con nuestro querido personaje entre colinas, dentro de castillos y más. El juego tiene el clásico argumento: superar todos los obstáculos del camino y liberar a la princesa Peach del malvado Bowser. Si bien se trata de un título lanzado en 2016, si todavía no lo has jugado, quizá sea una buena alternativa para ir preparándote para la llegada de la película ‘Super Mario Bros.’ Cabe señalar que la descarga del juego es gratuita y pero para poder acceder a todos los niveles y modos de juego debes comprarlo."

Terraforming Mars

Recomendado por Enrique Pérez, de Xataka

"Me vicié al juego de mesa y acabé instalándome la versión para móvil. Lo mejor es que es prácticamente igual. Una adaptación con las corporaciones, el mapa y la mecánica. Y pudiendo jugar con gente aleatoria. Tiene algunos problemillas de estabilidad, pero si queréis un juego de mesa para el móvil, el Terraforming Mars es un acierto seguro."

The Gardens Between

Recomendado por Iván Linares, de Xataka Móvil y Xataka Android

"The Gardens Between es un juego de puzzles con una narrativa peculiar que se apoya en la mecánica para conjuntar un estilo de juego distinto: hay que modificar el tiempo de la escena a base de adelantarlo y retrocederlo. Los gráficos son una verdadera maravilla, también la espectacular rotación de todos los elementos. Sólo por su aspecto técnico ya vale la pena jugarlo."

The Last Door: Season 2

Recomendado por Pepu Ricca, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Uno de los juegos que ha conquistado mi corazón este año no es otro que The Last Door: Season 2. Un juego que tiene unos años pero que descubrí hace meses. Esta aventura gráfica al más puro estilo LucasArts sigue una historia de terror que me ha mantenido enganchado hasta acabarlo. Con gráficos pixel, me ha parecido una propuesta muy interesante para echar unas horas descubriendo escenarios cuidadosamente diseñados, y un argumento muy interesante. Es una recomendación obligatoria para todos los amantes de las aventuras gráficas de antaño, con un apartado artístico hecho con mimo y unos controles táctiles muy cómodos."

Total Football

Recomendado por Pepu Ricca, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Aunque no soy mucho de jugar en el móvil, este año he descubierto dos juegos que me han dado muchas horas de diversión. Recientemente descubrí Total Football, un juego de fútbol con muy buenos gráficos que nos permite jugar una carrera con un club. Nos da mucho contenido pues comenzamos creando nuestro equipo, diseñamos el escudo, la bandera e incluso la equipación. El gameplay es muy completo con un repertorio de movimientos bastante completo para ser un juego exclusivo de móviles. También añade jugadores conocidos que podemos obtener mediante previo pago para conseguir monedas con las que podemos probar suerte. Es un juego excelente aunque tenga algunas pegas como no tener licencias oficiales, sin embargo me ha divertido mucho y conectando un mando puedo jugar como si fuera un título de consola."

Traffix

Recomendado por Javier Pastor, de Xataka

"Juego muy poco en el móvil, pero hace tiempo descubrí un pequeño y simpático videojuego llamado Traffix para mi móvi lAndroid —también está disponible en iOS—. El objetivo del videojuego es fácil: controlar una serie de semáforos en las intersecciones de unas carreteras para evitar que los vehículos se estrellen… y hacerlo sin que se produzcan atascos. "Los gráficos del juego son simples, elegantes y hasta relajantes, y el desarrollo es magistral, porque te va atrapando en pequeñas partidas de pocos minutos que te harán “picarte” contigo mismo para intentar superar ese nivel que se te resiste. Me parece una gran opción para esos pequeños ratos de aburrimiento."

Vampire Survivors

Recomendado por John Tones, de Xataka

"El juego que acertadísimamente fue descrito por nuestros compañeros de Vida Extra como "el papel de burbujas del nuevo milenio" ha brillado en lo más alto de mis juegos de Steam de este año. Pero también lo he jugado en móvil, porque básicamente es lo mismo: por descontado, visualmente no pierde ni un ápice de su delicioso equilibrio retro entre Gauntlet y Castlevania, y a los controles solo baja un escalón el nivel, como sucede siempre con los juegos de acción para smartphone (si tienes algún control tipo pad para sustituir a la pantalla táctil, pues arreglado). Por lo demás, el juego conserva lo que lo ha hecho grande en sobremesa: sencillez y adicción hasta extremos preocupantes. Con mecánica de roguelite y una misión tan sencilla como arrasar con todo lo que te encuentres a tu paso, Vampire Survivors tiene detalles deliciosos de diseño como el automatismo del disparo (solo tienes que preocuparte de esquivar enemigos) o ese pseudo-límite de tiempo de 30 minutos (con muchos matices) si es que llegas a sobrevivir tanto, porque tus partidas iniciales no pasarán de 5 minutos. Un juego en el que la sensación de progreso en cada partida es constante, pero tan lenta a la vez que no se puede evitar jugar, y jugar y jugar para seguir desbloqueando personajes, secretos y modos de juego delirantes y que multiplican la dificultad. No sé si es el juego del año, pero sí el único del que no me arrepiento ni de un minuto."

Wordle

Recomendado por Carlos Prego, de Xataka

"El juego para móvil que más me alegro de haber descubierto en 2022 y al que también más tiempo he dedicado no es, ironías de la vida, un juego estrictamente pensado para móviles. Probablemente ya lo conozcas: Wordle. Pegó muy fuerte hace unos meses, allá por principios de año, pero yo sigo igual de enganchado que el primer día. Más, probablemente. Su dinámica resulta muy sencilla y esa es seguramente una de las razones de que capte usuarios con tanta facilidad. A medida que pasan los meses y vas creando tus propias estrategias, marcándote récords personales y ganando agilidad y reflejos, el juego se hace sin embargo más interesante. Yo le dedico solo unos minutos por las tardes, primero a la versión estándar y luego a la que incluye tildes. De vez en cuando también a la opción a contrarreloj. Me ayuda a desestresarme y me deja una agradable sensación de orden. Sí, también cuando pierdo las partidas. Si tuviera que ponerle un pero apuntaría a la presencia cada vez más palpable de publicidad -esa es al menos mi impresión-, pero tampoco voy a ponerme quisquilloso con ese detalle; al fin y al cabo es un juego que puedes disfrutar de forma gratuita."