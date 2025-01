Mejorar el sonido de tu ordenador: consejos básicos y qué puedes hacer para que la música se escuche mejor

Vamos a decirte algunos consejos para mejorar el sonido de tu ordenador, y que así la música se escuche un poco mejor. No vamos a complicarte con cosas muy técnicas ni enrevesadas, sino a decirte las mejores soluciones para mejorar el sonido, tanto con configuraciones internas como invirtiendo en hardware clave.

Vamos a dividir este artículo en tres partes. Primero, te vamos a decir configuraciones que puedes hacer en tu ordenador, tanto si usas Windows como si es Mac. Luego, pasaremos a recordarte cosas que puedes hacer en el servicio que estés utilizando para escuchar música, y terminaremos mencionando un par de temas relacionado a hardware que puedas comprar.

Y como solemos decir en Xataka Basics, si crees que hemos dejado fuera algún otro consejo que consideres importante para esto, te sugerimos que nos lo digas en el apartado de comentarios. Así, todos los lectores podrán beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

Mejoras del sistema operativo

Vamos a empezar diciéndote brevemente algunos cambios que puedes hacer en la configuración de tu sistema operativo para intentar mejorar el sonido. Vamos a centrarnos en los dos sistemas mayoritarios, primero en Windows y luego en macOS.

Configura el sonido de Windows

Lo primero que tienes que hacer es configurar el sonido en Windows para ver si tienes algo que cambiar. Para eso, en la configuración de Windows 11 ve al apartado Sistema, y en él pulsa en la sección de Sonido. Aquí, en la sección de Salida podrás configurar tus altavoces. Las opciones disponibles van a depender de tus altavoces.

Abajo del todo en las opciones de sonido, tienes varias opciones. Por ejemplo, puedes entrar en la opción Todos los dispositivos de sonido, donde podrás ir a la configuración de tu dispositivo concreto. Aquí tendrás opciones para actualizar drivers, modificar el volumen y formato de la salida, y en el caso de algunos chips de sonido incluso tendrás una opción para mejorar el audio o activar el audio espacial.

También tendrás una sección de Mezclador de volumen, donde puedes ajustar todo el volumen del ordenador. Si hay alguna app cuyo sonido es demasiado algo o demasiado bajo, aquí vas a poder modificarlo manualmente.

Mejora el sonido de macOS

En macOS también tiene en sus ajustes un apartado de Sonido donde puedes configurar cómo suena tu Mac. Sin embargo, con él no vas a poder hacer demasiado. Como mucho, si hay algún dispositivo de salida como altavoces o auriculares que te dan problemas, aquí puedes revisar su volumen.

Lo único que vas a poder ajustar es el sonido de salida y el balance. Por lo tanto, todo lo demás va a depender de la configuración de la aplicación que estés utilizando y de los archivos de sonido que uses.

Mejora los archivos de sonido que uses

En el caso de que estés usando archivos de sonido de algún disco que hayas digitalizado o de alguna canción que hayas bajado, es importante asegurarse de que estos tienen buena calidad. Por un lado, tienes los archivos con pérdida de calidad como el MP3, OGG o AAC, y luego los formatos sin pérdida.

En el caso de que estés usando un formato con pérdida como el MP3, entra en la configuración del archivo y mira el dato del bitrate. Porque un MP3 a 128 kbps se escuchará muchísimo peor que uno de 320 kbps. Pero para tener mejor calidad de sonido lo mejor es usar formatos sin pérdida como FLAC, ALAC o WAV.

Para que te hagas una idea, si la mejor calidad de un MP3 es 320 kbps, el bitrate de un archivo FLAC es equivalente a 1411 kbps. Fíjate en las unidades, es muchísimas veces mejor en calidad. Un archivo FLAC comprime muy poco el sonido, y puede sonar parecido o incluso mejor a un CD. Y luego está el WAV, que es sin compresión, y puedes tener desde un bitrate de 1411 kbps en calidad de CD hasta otros de 2.304 kbps para la calidad de más alta definición.

En definitiva, el tipo de archivo que uses influye en la calidad de sonido. Quizá no tanto por arriba, ya que con los archivos sin pérdida no vas a notar mucha diferencia entre el equivalente a un 1411 kbps y unas tasas de bits superiores. Pero por abajo sí, un mp3 de baja calidad de sonido puede sonar muy mal, mientras que el mp3 de alta calidad de 320 kbps es bastante más decente.

El servicio de streaming influye

El servicio de streaming que estés utilizando influye en la calidad de sonido de tu ordenador. Si usas Spotify tendrás la peor calidad de audio entre todos los servicios de streaming, ya que será calidad MP3, y como vimos en la comparativa de Spotify Free vs Spotify Premium, si usas la versión gratuita la calidad de sonido baja muchísimo más.

Casi todos los demás servicios de streaming ofrecen muy alta calidad de sonido, como mínimo calidad de CD, y algunos como Tidal, Apple Music o Quobuz tienen archivos de la máxima calidad.

Dependiendo de tus altavoces o auriculares, es posible que no notes esta calidad. Por ejemplo, las conexiones Bluetooth de unos auriculares inalámbricos no dejan pasar la suficiente cantidad de datos como para que notes nada. Pero si tienes auriculares cableados, unos buenos altavoces o un DAC, la diferencia puede llegar a ser muy notable.

Conviene que mires la configuración de sonido de tu servicio de streaming para asegurarte de que estés utilizando la mejor calidad de sonido que tienen disponible. Si sueles bajar la música para escucharla sin conexión, mira también la calidad de los archivos que se descargan, porque sus ajustes suelen ser independientes de los del streaming.

Además, yo te recomiendo activar el Dolby Atmos en tu servicio si lo admite (Spotify no lo hace). Cuando un servicio de streaming tiene discos en Dolby Atmos y usas unos auriculares compatibles, puedes notar más diferencia con este sonido que con el hecho de que tu servicio emita en alta definición.

Un apunte de la configuración de sonido de estos servicios. No voy a entrar a explicarte las unidades como los bits y kHz que notarás cuando el sonido es de alta resolución. Al hablar antes de los archivos de sonido hemos simplificado mucho pasándolo todo a kbps, pero sea la que sea la unidad, en la configuración cuanto más cantidad haya mejor, y los bits/kHz son de alta definición, y por consiguiente siempre superiores a kbps.

Compra un DAC

Comprar un DAC va a mejorar la calidad de sonido de tu ordenador siempre. Incluso si mantienes los mismos altavoces, al conectar un DAC entre ellos y tu ordenador vas a notar mucha diferencia. Los DAC convierten la señal digital de sonido de tu ordenador a analógicas, que son ondas de sonido, y al conectarlos a unos altavoces o auriculares cableados esta minimizarás distorsiones, ruidos, y mejorarás la calidad general.

Casi todos los ordenadores suelen tener un chip de DAC interno, pero si compras uno externo de mayor tamaño vas a notar mucha diferencia si usas altavoces de alta calidad. Vamos, que si tienes unos altavoces cableados y además reproduces archivos flac o música de alta definición, entonces un DAC va a mejorar muchísimo tu experiencia.

Un DAC te puede costar lo que quieras. Hay algunos que por unos 100 euros ya te van a mejorar mucho el sonido, mientras que otros por 250 o 300 euros la mejorará más aún. Hay que tener en cuenta que no todos los DAC son iguales, algunos tienen mala calidad de sonido, y otros excelente. O sea que conviene que investigues para comprarte unos buenos.

Depende del DAC tendrás distintos modos de sonido o configuraciones, pero todos ellos tendrán detrás conectores para altavoces cableados. Una cosa positiva que puedo decirte desde mi experiencia es que con un DAC yo pude reaprovechar los altavoces de una vieja microcadena, y con esto no necesité gastar dinero en unos nuevos altavoces con una conexión específica para usar en el ordenador.

Compra otros altavoces

Otra opción siempre será la de comprar otros altavoces. Porque de nada sirve un servicio de streaming de alta calidad o un DAC que te permita aprovechar esa calidad si tienes unos altavoces baratos. Esto puede requerir un desembolso un poco mayor, pero pueden ser desde 50 euros hasta muchísimo más. Puedes mirar este artículo de Compradicción para tener sugerencias de altavoces baratos.

Y como te he dicho antes, si tienes un DAC el abanico se amplía, porque podrás buscar y comprar altavoces que no estén pensados para el ordenador. En este artículo de Xataka también te hablamos un poco más a fondo de la segunda juventud de los altavoces para ordenador y de las tecnologías que ofrecen. También puedes revisar Xataka Selección, porque de vez en cuando publican ofertas de altavoces que pueden interesarte.