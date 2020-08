Juegos gratis de septiembre en PlayStation Plus, Games With Gold, Stadia Pro o Amazon Gaming

Otro mes más que pasa, y antes de estrenar el próximo ya te traemos nuestra habitual recopilación con todos los juegos que vas a poder obtener en septiembre si eres suscriptor de los diferentes servicios online de varias plataformas. Ya sabes, los juegos que llegan durante este mes a los catálogos de PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Stadia Pro y Twitch Prime, incluyendo el precio original del juego y los enlaces para poder adquirirlos.

Y por si con esto no tienes suficiente, además de nuestra lista de juegos para estos servicios también vamos a terminar proponiéndote otros servicios diferentes que, sin tener un listado concreto diciéndote qué juegos te van a dar, sí que también ofrecen juegos gratuitos a sus suscriptores cada mes. Así, si te quedas con ganas de más podrás visitarlas también a ver qué ofrecen.

Juegos gratis para PS4 de PlayStation Plus

Vamos a empezar con Sony, y con los juegos que va a ofrecer a coste cero a sus suscriptores de PlayStation Plus durante el próximo mes de septiembre. Los juegos los vas a tener disponibles a partir del 1 de septiembre, y tendrás todo el mes para adjudicártelos y quedártelos para jugar cuando quieras mientras mantengas tu suscripción.

Street Figther V , valorado en 19,99 euros. Street Fighter es una de las sagas de lucha más veteranas y laureadas de la historia de los videojuegos, y esta es la última entrega que ha recibido. No se trata de la edición completa, sino de la básica, lo que quiere decir que tendrás que ir ganando dinero del juego para desbloquear personajes o poner dinero real para hacerlo. Análisis en VidaExtra, y ficha en 3DJuegos.

Juegos gratis para Xbox de Games With Gold

Ahora, vamos a seguir con la lista de juegos de septiembre para los usuarios suscritos a Xbox Live Gold, tanto para Xbox One como para Xbox 360. Sobre ellos, has de saber que la Xbox Series X va a ser retrocompatible con todos los juegos de Xbox One, incluyendo esos de consolas anteriores con los que la Xbox One ya es retrocompatible, por lo que si tienes pensado cambiar de consola has de saber que la mayoría podrás jugarlos en la próxima máquina de la empresa.

Juegos para Xbox One

Tom Clancy's The Division , valorado en 29,99 euros y disponible del 1 al 30 de septiembre. La primera entrega de este shooter online en primera persona de mundo abierto, en la que tendrás que recorrer las calles de una Nueva York postapocalíptica para enfrentarte a las peligrosas bandas que han tomado el control. Análisis en VidaExtra, y ficha en 3DJuegos.

Juegos para Xbox 360

De Blob 2 , valorado en 19,99 euros y disponible del 1 al 15 de septiembre. Un colorido juego de acción y aventuras. El Camarada Black y los Inkies quieren despojar al mundo de color, y tú tienes que volver a colorearlo a través de sus diferentes niveles. Ficha en 3DJuegos.

Juegos gratis para Stadia Pro

Si algo está caracterizando la suscripción de Stadia Pro es que Google está ofrecienco entre 5 y 6 juegos gratis cada mes, y septiembre no podía ser menos. Te vas a encontrar desde juegos para disfrutar en grupo como el Bomberman hasta juegos más serios como Hitman o una nueva entrega de la saga Metro, pasando por varios indies.

Embr , valorado en 19,99 euros. Un juego lleno de humor en el que eres un bombero que tiene que apagar incendios en varios niveles. Es un título en acceso anticipado, lo que quiere decir que no está terminado y podrás ir siguiendo su evolución cuando vayas recibiendo actualizaciones con nuevo contenido y mejoras.

, valorado en 19,99 euros. Un juego lleno de humor en el que eres un bombero que tiene que apagar incendios en varios niveles. Es un título en acceso anticipado, lo que quiere decir que no está terminado y podrás ir siguiendo su evolución cuando vayas recibiendo actualizaciones con nuevo contenido y mejoras. Gunsport . Todavía no está en el catálogo, y llega directamente como juego gratuito para usuarios Pro. Es una fusión entre shooter en 2D y juego de volley. De hecho, son partidas de volley de dos contra dos en las que la manera de darle a la bola es a través de disparos. Ficha en 3DJuegos.

. Todavía no está en el catálogo, y llega directamente como juego gratuito para usuarios Pro. Es una fusión entre shooter en 2D y juego de volley. De hecho, son partidas de volley de dos contra dos en las que la manera de darle a la bola es a través de disparos. Ficha en 3DJuegos. Hello Neighbour : Todavía no está en el catálogo, y llega directamente como juego gratuito para usuarios Pro. Has llegado a un nuevo barrio y sospechas que tu vecino está tramando algo. Entonces, en este juego en primera persona tendrás que intentar entrar en su casa para investigar sin ser descubierto.

: Todavía no está en el catálogo, y llega directamente como juego gratuito para usuarios Pro. Has llegado a un nuevo barrio y sospechas que tu vecino está tramando algo. Entonces, en este juego en primera persona tendrás que intentar entrar en su casa para investigar sin ser descubierto. Hitman : Todavía no está en el catálogo, y llega directamente como juego gratuito para usuarios Pro. La sexta entrega de este juego de acción y sigilo. Eres el agente 47, y te irán encargando asesinar a diferentes personas, algo que podrás hacer de mil y una formas distintas maneras en cada misión. Análisis en VidaExtra, ficha en 3DJuegos.

: Todavía no está en el catálogo, y llega directamente como juego gratuito para usuarios Pro. La sexta entrega de este juego de acción y sigilo. Eres el agente 47, y te irán encargando asesinar a diferentes personas, algo que podrás hacer de mil y una formas distintas maneras en cada misión. Análisis en VidaExtra, ficha en 3DJuegos. Metro: Last Light Redux , valorado en 19,99 euros. Una popular saga literaria rusa con varios juegos a sus espaldas, en la que entras en un mundo postapocalíptico en el que todos los supervivientes se alojan en el metro de Moscú. Esta es la segunda parte en esta saga de FPS con tintes de supervivencia.

, valorado en 19,99 euros. Una popular saga literaria rusa con varios juegos a sus espaldas, en la que entras en un mundo postapocalíptico en el que todos los supervivientes se alojan en el metro de Moscú. Esta es la segunda parte en esta saga de FPS con tintes de supervivencia. Super Bomberman R Online. Todavía no está en el catálogo, y llega directamente como juego gratuito para usuarios Pro. La gloriosa saga Bomberman pensada para disfrutar en formato Battle Royale. Podrás unirte a partidas con hasta 64 jugadores al mismo tiempo, donde tendrás que intentar ser el vencedor con las mecánicas clásicas del juego.

Juegos gratis en Amazon Gaming

Los suscriptores de Amazon Prime también tienen ración de juegos, y ya sabemos qué títulos se regalarán en septiembre en Prime Gaming, que es como antes se conocía a Twitch Prime. Para obtenerlos tendrás que entrar a Gaming.amazon.com y solicitarlos en el apartado de Juegos con Prime.

Autonauts : Un juego indie con gráficos cúbicos en el que tienes que ir colonizando planetas empezando de cero y aprovechando sus recursos.

: Un juego indie con gráficos cúbicos en el que tienes que ir colonizando planetas empezando de cero y aprovechando sus recursos. Effie : Un juego de acción y aventuras con gráficos caricaturescos, en el que tendrás que ir superando niveles con diferentes puzles enfrentándote a enemigos y explorando un extenso mundo.

: Un juego de acción y aventuras con gráficos caricaturescos, en el que tendrás que ir superando niveles con diferentes puzles enfrentándote a enemigos y explorando un extenso mundo. Outcast: Second Contact : El remake de uno de los videojuegos que sentaron las bases de los títulos de acción en mundo abierto. En esta revisión de 2017 con gráficos mejorados tendrás que volver a explorar los peligros del planeta Adelpha.

: El remake de uno de los videojuegos que sentaron las bases de los títulos de acción en mundo abierto. En esta revisión de 2017 con gráficos mejorados tendrás que volver a explorar los peligros del planeta Adelpha. Pumped BMX Pro : Un pequeño juego arcade en 2D donde, con vista horizontal, tendrás que ir con tu bicicleta de montaña sorteando los obstáculos de las pistas sin caerte.

: Un pequeño juego arcade en 2D donde, con vista horizontal, tendrás que ir con tu bicicleta de montaña sorteando los obstáculos de las pistas sin caerte. Tiny Troopers Joint Ops: Un simpático juego de 2014, un shooter arcade con personajes en miniatura, en el que tienes que enfrentarte a toda clase de enemigos con tu pequeña tropa.

Más juegos gratis durante todo septiembre

Más allá de estos servicios que anuncian cada final de mes el pack de juegos que regalarán al mes siguiente, también hay otras plataformas en las que puedes ir encontrándote juegos gratis de forma periódica, y aunque no tengan una lista definitiva sí que merece la pena que las conozcas.