Instagram de pago: qué es el nuevo modelo de suscripciones, qué ofrece y cuándo llegará

Vamos a explicarte qué son las nuevas suscripciones de Instagram, un modelo que acaba de ser anunciado con el que algunos creadores de renombre podrán crear contenido exclusivo para suscriptores. Para poder acceder a este contenido, los usuarios tendrán que pagar una cantidad de dinero cada mes con la suscripción.

No, que no salten las alarmas, porque no todo el contenido será de pago, sino sólo una pequeña parte. Como el hecho de que haya que empezar a pagar por cierto contenido puede generar dudas, nosotros vamos a explicarte todos los detalles que han sido avanzados sobre este nuevo modelo, de forma que puedas entender cómo funciona y cómo casi todo seguirá igual.

Qué es exactamente lo que va a ser de pago

Lo primero de todo, es no alarmarse. No vas a tener que pagar por utilizar Instagram, sino que solo tendrás que pagar para acceder a determinado contenido de creadores concretos. Vamos, que los creadores de más renombre de Instagram podrán crearse una suscripción para acceder a parte de su contenido.

Esto quiere decir que el contenido normal de todas las personas que sigues lo vas a poder seguir viendo gratis, tanto las publicaciones como los vídeos y las historias. Todo esto seguirá siendo como hasta ahora. Sin embargo, algunos creadores de contenido con más renombre podrían tener parte del contenido de pago. No todo, sino solo algunas publicaciones que serán exclusivas para los usuarios que decidan pagar a estos creadores.

Qué son las suscripciones de Instagram

Las suscripciones de Instagram son un modelo de monetización para creadores. La idea es que los creadores puedan crear suscripciones que permitirán a los usuarios pagar una pequeña cifra mensual a cambio de contenido exclusivo que solo se puede ver si tienes esa suscripción.

Vamos, que por una parte estará el contenido normal y gratuito que cualquier seguidor va a poder ver, y por otra parte, en estos perfiles también habrá contenido al que sólo se puede acceder con un pequeño pago mensual. Se trata de un modelo similar al que hay en otras plataformas como Twitch o YouTube.

Las suscripciones tendrán un modelo de pago mensual, en el que si un usuario quiere apoyar a su creador de contenido favorito, podrá pagar una pequeña suma cada mes para poder acceder al contenido gratuito. Esto quiere decir que no vas a tener que pagar por ver cada una de las fotos o historias exclusivas, sino que el pago mensual te dará acceso a todo el contenido exclusivo que ese creador publique durante el mes.

El precio de la suscripción lo va a fijar cada creador, o de momento esa es la idea inicial. Todavía no se han dado cifras de máximos o mínimos, por lo que lo normal es que cuando empiecen a extenderse las suscripciones, el precio puede variar dependiendo de cada creador. Aquí ya entrarán en juego los criterios de cada uno, ya que por el mismo contenido puedes pagar diferentes precios dependiendo de cada creador.

Como se va a tratar del mismo modelo de suscripciones de Facebook, se espera que las condiciones sean similares. Esto quiere decir que quizá esté restringido a creadores con más de 10.000 seguidores o más de 250 espectadores recurrentes en sus retransmisiones. De seguir las mismas reglas del modelo de Facebook, que sería lo normal porque Instagram es de la misma empresa, también se podrían requerir más de 50.000 interacciones con publicaciones y 180.000 minutos de visualización.

Vamos, que con esto quiero decir que, aun sin saber los detalles concretos, cualquier creador no podrá establecer un modelo de suscripciones, sino que Instagram se asegurará que solo quienes sean realmente influyentes van a poder activarlo. Sin embargo, este es un sistema que acaba de iniciar su fase de pruebas, por lo que los detalles se irán fijando durante los próximos meses.

Qué contenido exclusivo puede haber

Los creadores que entren dentro de unos criterios que Instagram todavía no ha aclarado, podrán activar su botón de suscripción y fijar el precio que quieran. A cambio, podrán crear tres tipos de contenido que sea exclusivo para sus suscriptores. No habrá diferentes suscripciones para cada contenido, sino que estos tres tipos de contenido entrarán dentro de la misma suscripción.

Directos para suscriptores : Los creadores podrán realizar retransmisiones en directo que sean exclusivas, para que sólo quienes estén pagando su suscripción puedan acceder a ellos. Según Instagram, puede ser una manera de tener una conexión más profunda con sus seguidores más fieles... o los que están dispuestos a pagar.

: Los creadores podrán realizar retransmisiones en directo que sean exclusivas, para que sólo quienes estén pagando su suscripción puedan acceder a ellos. Según Instagram, puede ser una manera de tener una conexión más profunda con sus seguidores más fieles... o los que están dispuestos a pagar. Historias para suscriptores : Así como actualmente tú puedes crear historias que sean para todos o solo para tus mejores amigos de Instagram, los creadores de contenido podrán crear historias que sólo serán vistas por quienes estén pagando su suscripción.

: Así como actualmente tú puedes crear historias que sean para todos o solo para tus mejores amigos de Instagram, los creadores de contenido podrán crear historias que sólo serán vistas por quienes estén pagando su suscripción. Insignias de suscriptor: Los creadores verán una insignia de suscriptor junto a los comentarios y mensajes de sus suscriptores, de forma que puedan identificar fácilmente quién es un usuario de pago, y quizá darle un trato preferente. Esto ya dependerá del criterio de cada creador.

Cuándo llegarán las suscripciones de Instagram

Las suscripciones de Instagram todavía tardarán bastante tiempo en llegar a España. De momento, las suscripciones se han activado para un grupo reducido de creadores de Estados Unidos. Por lo tanto, la fase experimental de esta función será en ese país.

Tal y como ha dicho Instagram, las suscripciones irán llegando a más creadores a nivel global en los próximos meses, a esos que cumplan con los requisitos. Por lo tanto, habrá que esperar un tiempo hasta que empecemos a verlos en España, y posiblemente lo veamos primero en los creadores más famosos que decidan activarlo.