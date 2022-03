Descargar vida laboral: qué necesitas y cómo hacerlo paso a paso

Vamos a explicarte qué necesitas y cómo descargar el informe de tu vida laboral, de forma que puedas tenerlo en formato PDF. Nosotros, vamos a guiarte en este paso a paso a través del PC, pero tanto la web a utilizar como los pasos y recursos necesarios son exactamente los mismos en el móvil.

Tu vida laboral es un documento oficial donde se recopilan todos los periodos de tiempo en los que has contribuido a la Seguridad Social, tanto como empleado como autónomo. En el informe se presentan todas las empresas con las que has firmado contrato en orden cronológico, con las fechas de alta y baja en la Seguridad Social. También tienes el total de días cotizados, el grupo de cotización, e información sobre tus contratos.

Qué necesitas para poder hacerlo

Si quieres descargar tu vida laboral de Internet, vas a necesitar poder verificar tu identidad como persona. Igual que si fueras a una oficina de administración pública y necesitases tu DNI. En este caso, vas a poder optar por utilizar la Cl@ve Permanente y la Cl@ve PIN, el envío de un SMS con un código de acceso, DNIe o certificado digital, o la Cl@ve eIDAS europea.

En cada uno de los casos, vas a necesitar haber obtenido con anterioridad el tipo de identificador que quieras utilizar, y cada uno de ellos tiene su propio proceso. Y en el caso de que no tengas ningún tipo de certificado o sistema clave, puedes optar por el envío de un SMS con código de acceso, pero esto solo lo puedes hacer si has registrado tu número de teléfono en la Seguridad Social.

Nosotros, en el proceso vamos a utilizar el certificado digital por ser uno de los más versátiles, pero tú puedes utilizar el método que quieras. Pero así como en nuestro caso hemos tenido que solicitar el certificado digital con anterioridad, el resto de opciones de identificación también debes haberlas hecho anteriormente. Eso sí, una vez lo hagas, el certificado o el sistema cl@ve te van a servir para cualquier otro procedimiento digital con la administración pública.

Cómo descargar la vida laboral

Lo primero que tienes que hacer es entrar a la web de la web de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, cuya dirección web es . Para ello, tienes que entrar a la dirección sede.seg-social.gob.es. En ella, tienes que pulsar en la opción de Informes y Certificados de la pestaña de Ciudadanos que te aparecerá en la parte de arriba.

Te va a aparecer la lista de todos los informes que puedes solicitar. En ella, pulsa en la opción de Informe de tu vida laboral. Cuando lo hagas, se desplegará una pequeña explicación de la sección, donde tienes que pulsar en el botón de Obtener acceso.

Esto va a hacer que se abra otra página en la que se te explica que, si sigues, podrás consultar todas tus situaciones de alta y baja en los distintos regímenes de la Seguridad Social, así como los días que has cotizado. Aquí, pulsa en el botón de Consultar vida laboral para iniciar el proceso de acceder a ella.

Entrarás en una página en la que se te van a mostrar los botones de las cinco opciones que tienes para identificar tu identidad. Estas opciones son la Cl@ve Permanente y la Cl@ve PIN, el envío de un SMS con un código de acceso, DNIe o certificado digital, o la Cl@ve eIDAS europea. Pulsa en la opción que prefieras utilizar, y entrarás en el proceso para verificar tu identidad.

Cuando pulses en una de las opciones, tendrás que verificar tu identidad. Como te hemos dicho antes, en nuestro caso hemos decidido utilizar el certificado electrónico, por lo que se abrirá una ventana para elegir el certificado de entre los que tienes instalados en tu dispositivo. Pero cada método tiene su propio procedimiento para verificar tu identidad.

Esto te llevará al informe completo de tu vida laboral. En él, verás primero el total de años que has estado cotizando, y debajo verás la lista de todas las empresas en las que has cotizado a la Seguridad Social y el tiempo durante el que lo has hecho en cada una.

En la web del informe, lo único que te queda hacer es pulsar en el botón de Descargar vida laboral que te aparecerá abajo del todo. Cuando lo hagas, la web generará el informe e iniciará el proceso de descarga en tu navegador. El informe lo vas a bajar en formato PDF.