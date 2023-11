DALL-E 3: 23 ideas, consejos y algún truco para exprimir al máximo tus dibujos con inteligencia artificial

Te traemos una colección de ideas, consejos y algún truco para crear imágenes con inteligencia artificial utilizando DALL-E 3. Más concretamente, nosotros vamos a ponerte todos los ejemplos usando DALL-E 3 gratis en Bing Chat, pero tú lo podrás usar también con la versión de pago de ChatGPT Plus.

Vamos a intentar darte todo tipo de consejos, empezando por los más básicos, pero luego adentrándonos en otras ideas para que veas lo que esta IA es capaz de hacer para ti. Y si eres especialista en dibujos con inteligencia artificial, no dudes en dejarnos algún consejo que creas que nos hemos saltado en la sección de comentarios para que todos los lectores puedan beneficiarse.

Aquí, antes de empezar recuerda que Bing Chat ofrece varios modos. Muchas de las ideas vas a poder hacerlas con el equilibrado, pero cuando empieces a recibir errores o no tengas resultados demasiado buenos, el modo creativo suele ser mejor para crear dibujos.

Especifica posturas y gestos

Vamos a empezar por el principio. Cuando vayas a crear una imagen mediante DALL-E 3 o cualquier otra inteligencia artificial, no es necesario que le pidas que dibuje un gato o un gato sentado. Puedes ir un poco más allá, y puedes intentar pedirle posturas y gestos específicos.

Por ejemplo, puedes pedir que ese gato que quieres dibujar esté haciendo el gesto de los cuernos al puro estilo de heavy metal. El resultado no siempre va a ser bueno, pero puedes combinarlo de diferentes maneras.

Debajo del dibujo tienes el prompt en inglés

Cuando realizas un dibujo con DALL-E 3 en Bing Chat, puedes escribir tu prompt en español. Sin embargo, lo primero que va a hacer la IA será traducirlo al inglés, y trabajar a partir de la traducción. Debajo de cada set de imágenes creado podrás ver el prompt que se ha utilizado en inglés.

Si no te gusta el resultado, repite el prompt

Cada vez que escribes un prompt a un sistema de inteligencia artificial, especialmente cuando es una imagen, la IA va a generar lo que le pidas desde cero. Siempre desde cero, y si repites el mismo prompt se generará una nueva imagen también desde cero.

Por lo tanto, no debes tener miedo a repetir un prompt si el resultado no te gusta, porque cada vez que lo hagas la imagen será completamente diferente.

Utiliza diseños y estilos concretos

También debes recordar que en tu prompt también puedes mencionar un diseño o estilo concreto que quieras usar. Por ejemplo, peudes pedirle crear un personaje con estilo de Pixar, estudio de Ghibli Studios, pero también al estilo de Rembrandt o de otro pintor que tuviera un estilo característico.

También puedes concretar un poco menos, pero dirigir el resultado a un estilo concreto. Puedes pedirle que el dibujo sea en estilo de dibujo animado, o que sea realista. Esto lo puedes hacer de forma orgánica en el prompt, o separando términos como dibujo animado o realista con comas.

A veces te dirá que no puede, pero podrá

A veces, cuando le hagas una petición a DALL-E a través de Bing Chat, es posible que en un principio te diga que no puede crear la imagen. A veces será porque has usado algún término o nombre no permitido, El caso es que algunas veces, creará la imagen después de decirte que no puede, solo tienes que esperar un poco. Otras veces simplemente no las creará.

Imágenes en 2D, en 3D y/o realistas

A la hora de especificar en tu prompt cómo quieres que sean las imágenes, hay algunos aspectos básicos que debes incluir para empezar a hilar fino. Uno de los primeros es decidir si quieres que la imagen sea en 2D o 3D. Esto, lo puedes añadir por separado al prompt, poniendo entre comas cualquiera de las dos cosas.

Esto te servirá para poder saber si quieres que sea un dibujo o un modelo tridimensional con volumen. Además, también puedes especificar que sea realista , algo que cuando dibujas objetos puede ser útil.

Crea imágenes con tu nombre

Una de las principales características de DALL-E 3 es que puedes crear imágenes con tu nombre. Para poder hacerlo, cuando estés escribiendo el prompt describiendo la imagen que quieres crear debes mencionar que quieres que incluya una palabra o frase, poniéndola entre comillas simples o dobles.

Aquí, no importa tanto que pongas el nombre que quieres añadir al principio o al final, pero debes asegurarte de especificarlo con lenguaje natural. Tienes que decir que la IA dibuje el elemento que quieras, pero también cómo quieres que aparezca el nombre. Por ejemplo, puedes especificar que un personaje sujete un cartel con el nombre, que aparezca en una señal o simplemente debajo del dibujo o dentro de algún elemento.

Crea logos con varios estilos

También vas a poder crear logos con inteligencia artificial. Lo único que tienes que hacer para esto es especificarle a DALL-E 3 que haga un logo, escribir en Bing Chat un término como Crea un logo o Dibuja un logo, y luego especificar las características que quieres que tenga.

Lo básico es especificar qué quieres que aparezca en el logo y hacer una pequeña prueba. Y luego, a partir de ahí vas afinando. Podrás especificar si lo quieres en 2D o en 3D, si lo quieres con colores planos o no, y especificar también la forma que quieres que tenga, por ejemplo circular, y los colores que quieres que aparezcan.

Crea posters de películas

También puedes crear posters de películas, decidiendo tanto el título como la ambientación que quieres que aparezca. Por ejemplo, puedes usar un prompt como Crea un poster de película para una película de terror titulada "La manzana asesina". Aquí, recuerda que el texto debe aparecer entre comillas.

En este método, vas a poder diseñar el poster a tu gusto. Podrás especificar el género que quieres que tenga la película, para que así DALL-E 3 ambiente correctamente el poster. Además, también podrás especificar elementos que quieres que aparezcan dentro.

También otros tipos de poster

También puedes crear otros tipos de poster, como de anuncios o de conciertos. Simplemente tendrás que decir para qué es, como Crea el poster de un concierto de Iron Maiden. Aquí, como en todo, también vas a poder especificar lo que quieres que aparezca en pantalla, o si quieres que sea de un grupo famoso o prefieres escribir tú el nombre de la banda.

Crea una tira de cómic

Esta función es un poco más compleja, y es la de crear una tira de cómic utilizando inteligencia artificial. Empezar es fácil, simplemente tienes que empezar el prompt con algo como Crea una tira de cómic con..., lo complejo será luego ir afinando a tu gusto.

Aquí, como siempre, lo mejor es empezar con términos generales, especificando uno o dos personajes que quieras que aparezcan y qué quieres que esté pasando. Luego, simplemente puedes ir añadiendo o especificando elementos, e incluso pedirle que realice los dibujos con determinado estilo.

Genera una secuencia de imágenes

Hay otra cosa un poco más compleja que puedes realizar, y es generar una secuencia de imágenes. Por ejemplo, puedes pedirle que genere 4 imágenes según unas instrucciones. Para cada una de las descripciones DALL-E 3 generará cuatro imágenes distintas. En el modo creativo tendrás más posibilidades de que salga mejor.

Aquí, esto se puede utilizar para darle un poco de continuidad y crear cómics o algo por el estilo. Pero a no ser que especifiques también un estilo concreto, lo más probable es que las imágenes sean diferentes entre sí. El ejemplo que nos han puesto en Genbeta es el siguiente:

"Genera 4 imágenes, según estas instrucciones:

*Guerrero vikingo sobre la cubierta de un barco, mirando al cielo mientras se pone las manos sobre los ojos para que el sol no le deslumbre

*El mismo guerrero vikingo, sobre la cubierta del mismo barco, mirando al cielo con gesto de sorpresa

*El mismo guerrero vikingo, sobre la cubierta del mismo barco, cerrando los ojos mientras algo parecido a un excremento de gaviota impacta contra él

*El mismo guerrero vikingo, sobre la cubierta del mismo barco, limpiándose la cara con un trapo"

Crea la portada de un libro

Igual que puedes crear un poster de película, también puedes crear la portada de un libro. Simplemente, tienes que especificar en el prompt que quieres que cree la portada de un libro, para que la IA analice en su base de datos portadas de libros y sepa qué formatos y estilos suelen utilizar.

Y luego, a partir de aquí ya te toca diseñar la portada especificando un título, la temática, la ambientación de la ilustración o los elementos que quieras que aparezcan en ella. También puedes mencionar estilos concretos, por si quieres que la portada sea de un capítulo imaginario de tu saga favorita.

También la portada de una revista

De la misma manera que un libro, también puedes especificar que se genere la portada de una revista. DALL-E 3 utilizará diseños de revistas existentes para generar uno de la temática que quieras. Porque aquí es importante que especifiques de qué quieres que sea la revista y, quizá, también lo que quieres que aparezca en ella.

Crea imágenes con celebridades o personajes de ficción

También vas a poder crear imágenes utilizando como modelo a una celebridad o a personajes ficticios, como super héroes, personajes de películas o literarios. Lo único que tienes que hacer es añadir específicamente el nombre, por ejemplo, con un dibuja a Bill Gates... y añadir lo que quieres que aparezca haciendo.

Aquí, lo único que tienes que saber es que algunas celebridades están censuradas, tanto para crear imágenes como para relacionarlo con determinados tipos de gestos o acciones. No podrás dibujar a Bill Gates usando un iPhone, pero sí podrás dibujar a Spiderman haciéndolo.

Crea una infografía

DALL-E 3 también puede crear una infografía. Puedes, por ejemplo, pedirle a Bing Chat algo como dibuja una infografía sobre La evolución de Internet, y la inteligencia artificial lo hará. Lo bueno de esto es que puedes pedirle infografías de temas específicos, y la IA intentará usar los datos que tiene sobre el tema para generarla.

Sin embargo, en este tipo de creaciones más que en otras, es importante que tengas cuidado con las alucinaciones. Ya sabes que los sistemas de IA generativos a veces cuelan cosas falsas o que no existen como si fueran reales, y en algo tan complejo como una infografía es bastante más probable que aparezca algo.

Crea un libro para colorear

También puedes pedirle a DALL-E 3 que dibuje la página de un libro para colorear. Aquí, a la hora de escribir el prompt también debes especificar el contenido que quieres que aparezca dentro de la página, como por ejemplo Dibuja la página de un libro para colorear donde aparezca el público de un concierto.

Debes saber que a veces puede que la IA no termine de afinar, y que algunas páginas te las muestre con algo de color. Pero en general, siempre debería ser en blanco con el contenido delineado en negro, perfecto para que solo tengas que añadir los colores.

Crea una postal de felicitación

También vas a poder crear postales de felicitación, pidiéndole que dibuje una postal de navidad o de cumpleaños, e incluso con palabras concretas como "felicidades" para darle un poco más de efusividad y poder imprimirlas o directamente enviarlas.

Aquí, puedes hacer que la postal sea para distinto tipo de felicitaciones, y DALL-E reconocerá el motivo, buscará cómo suelen ser las postales y te dibujará una. Además, también vas a poder elegir lo que quieras que aparezca dentro.

También otro tipo de postales

Más allá de estas felicitaciones, también puedes crear postales o posters que sean para otro tipo de celebraciones, incluso locales. Por poner un ejemplo, para el pasado día de muertos podrías utilizar un prompt tipo Dibuja una muñeca Catrina con el texto "Karina", pelo rojo, rizos, flores, calavera, calabazas, tipografía, render 3D, pinturas, ilustración, anime. El resultado es genial.

Crea el diseño de un tatuaje

Seguramente, el tatuador que tengas cerca será una persona con talento y capaz de hacer varios tipos de dibujo e ilustraciones como le pidas. Pero oye, siempre puedes intentar llevar el tuyo propio, un diseño de tatuaje realizado por inteligencia artificial.

Algo tan simple como pedirle Crea el diseño de un tatuaje con el martillo de Thor en estilo tribal puede llevar a un diseño sencillo pero vistoso, con las características que suelen tener los tatuajes. Evidentemente, también puedes pedir estilos concretos de tatuajes, y la inteligencia artificial los entenderá y aplicará al diseño.

Crea un diseño para tu página web

He aquí algo un poco más complejo. Puedes pedirle a DALL-E que cree el diseño de una página web para el motivo que quieras, y te lo hará. Aquí, vas a poder darle algunas indicaciones para que tenga un formato u otro.

Aquí, lo malo son dos cosas. Lo primero es que a veces puede mostrarte diseños excesivamente fantasiosos. y en segundo lugar, que es muy bonito hacer un diseño por IA, pero luego tienes que encontrar a un profesional capaz de cogerlo y crear uno de verdad para tu web con ese estilo.

Crea tu propios productos de supermercado

Si quieres gastar una broma o fantasear con tu propia marca de verceza o de cereales, puedes usar la IA para crear un envase para una marca del tipo de producto que quieras. Al hacerle, puedes especificarle el tipo de producto que quieres, lo que aparece en la caja o la etiqueta, e incluso el nombre.

Crea tus campañas de redes sociales

Otra de las cosas que puedes hacer es crear diseños que te ayuden para una campaña de redes sociales. Esto es como crear un poster, pero puedes hacerlo más específico y de manera flexible.

Aquí, tienes que empezar el prompt pidiéndole Crea una imagen para una campaña en redes sociales que... y a continuación indicar una descripción de lo que quieres promover, de los elementos que quieras que aparezcan, o de un texto que quieras incluir.

