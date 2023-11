Cómo crear logos con inteligencia artificial fácil y gratis

Vamos a explicarte cómo crear logos con inteligencia artificial, y lo vamos a hacer gratis y en español utilizando Bing Chat. Hoy en día, puedes utilizar DALL-E 3 gratis en Bing Chat, lo que te permite generar imágenes desde el propio Bing Chat, incluyendo logos.

Aquí, como en todo dentro de la inteligencia artificial, el secreto está en el prompt que utilices con DALL-E 3. Tendrás que especificar que lo que quieres es un logo, y luego incluir una descripción de lo que quieres generar.

Crea un logo con IA usando Bing Chat

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Bing Chat. Para eso, es suficiente con entrar en Bing.com, y en la pantalla principal pulsar en la opción Chat que te aparece en las pestañas que tienes en la parte de arriba de la página principal del buscador.

Una vez dentro de Bing Chat, te dará a elegir un estilo de conversación. Aquí, elige el modo creativo para tener más libertad a la hora de crear el logotipo, y para asegurarte de tener GPT-4 con DALL-E 3.

Ahora viene la parte más importante. Tienes que escribir un prompt explicando que quieres un logo y especificando lo que quieres que aparezca en él. Mi recomendación es que empieces con un primer prompt más básico con la idea que tienes, y luego, a partir de los resultados vas haciendo cambios añadiendo distintos términos.

Por ejemplo, yo quiero hacer un logotipo relacionado con la música. En un primer prompt he pedido solo eso, un logotipo con un tocadiscos, añadiendo términos 2D y monocromo. Los resultados me han parecido un poco excesivos, y entonces he decidido especificar un poco más, pedir una silueta en el interior y especificar los colores.

Por último, recuerda que también puedes añadir palabras dentro de las imágenes que genera Bing. Para eso, tienes especificar en el texto del prompt que quieres que aparezca una palabra, e incluir la palabra entre comillas. Esta palabra puede ser el nombre de tu empresa o proyecto, o lo que quieras.

Además, recuerda que si no estás conforme con el resultado, puedes repetir un mismo prompt todas las veces que quieras, y cada vez tendrás resultados un poco diferentes. Recuerda también en especificar colores, formas, y todo lo que quieras.

