Cuidado al cambiar de nombre en Instagram: cómo funciona y cómo evitar la broma del cambio de nombre

Vamos a explicarte de forma muy detallada, sencilla y minuciosa cómo funciona la broma del cambio de nombre en Instagram que está provocando un gran revuelo en la red social. Su base es tan sencilla como mentirte prometiéndote que si cambias tu nombre poniendo el nombre de usuario de otra persona con la @ delante, ambas cuentas quedan vinculadas y si cambias una segunda vez a un nombre insultante pasará lo mismo en la otra cuenta.

Pero Instagram sólo permite cambiar dos veces el nombre en 14 días, y lo que realmente pasa es que te han convencido para cambiarlo dos veces y que la segunda sea un nombre insultante con el que te quedarás durante dos semanas. Si esta explicación te resulta compleja, vamos a empezar explicándote las diferencias entre nombre y nombre de usuario y sus límites a la hora de cambiarlos, y luego pasaremos a decirte punto por punto cómo funciona la broma para que la evites.

Diferencias entre Nombre y Nombre de usuario

Lo primero que vamos a hacer para que esto sea lo más entendible posible es explicarte las diferencias entre tu nombre y tu nombre de usuario de Instagram. La broma que ha estado circulando para hacerte perder el nombre de usuario juega un poco con las normas a la hora de cambiar cada uno, por lo que para entenderla y poder evitarla es importante distinguir estos dos conceptos.

Nombre de Instagram : Es el nombre que le muestras a las otras personas, y puede ser cualquiera. Te puedes poner cualquier cosa, como Xataka Basics, Pepito, o lo que sea. También puedes insertar símbolos y caracteres especiales. Es un nombre que no es único para cada persona, por lo que puedes ponerte cualquiera aunque esté repetido.

: Es el nombre que le muestras a las otras personas, y puede ser cualquiera. Te puedes poner cualquier cosa, como Xataka Basics, Pepito, o lo que sea. También puedes insertar símbolos y caracteres especiales. Es un nombre que no es único para cada persona, por lo que puedes ponerte cualquiera aunque esté repetido. Nombre de usuario de Instagram: Es el nombre único que identifica a cada usuario, y no se puede repetir. Sirve para encontrar a este usuario y enlazar a él. Puedes verlo como @XatakaBasics o sin la arroba. Este nombre, no puede ser más largo de 30 caracteres y sólo puede tener letras, números, puntos y guiones bajos.

Límites a la hora de cambiarlos

Cambios en nombre de Instagram : Instagram sólo permite cambiar tu nombre dos veces cada catorce días . De manera que si lo cambias una vez, luego otra, tendrás que esperar 14 días a cambiarlo una tercera vez.

Cambios en nombre de usuario de Instagram: Puedes cambiarlo todas las veces que quieras, o por lo menos sin tantos límites como el nombre. Instagram no da una cifra límite, pero nosotros hemos probado cambiarlo 5 veces seguidas sin problemas. Eso sí, cuando lo cambias, tu nombre de usuario anterior queda guardado 14 días para que otra persona no pueda adquirirlo o robarlo.

Cómo funciona la broma del cambio de nombre

Vamos a explicarte punto por punto el funcionamiento de la broma del cambio de nombre de Instagram. Es algo que en apariencia es enrevesado, pero que realmente es mucho más sencillo de lo que parece, o sea que vamos a explicártelo para que sepas cómo evitarlo.

Primero, a la víctima se le dice una mentira sobre el funcionamiento de Instagram . Se le dice que si te cambias el nombre poniendo el nombre de usuario de otra persona, de alguna manera ambas cuentas van a quedar vinculadas, y si la víctima cambia por segunda vez su nombre de usuario también lo hará el de la cuenta de la otra persona.

La mentira es la siguiente : Si tú cambias tu nombre de Yúbal a @XatakaBasics, tu cuenta queda vinculada con la de Xataka Basics que cuyo nombre de usuario es @XatakaBasics. Por lo tanto, según la mentira, si luego cambias por segunda vez tu nombre a "Soy tonto", a Xataka Basics también le cambiará el nombre. Esto es mentira , y por mucho que imites el nombre de usuario de una cuenta en tu nombre, no vas a poder forzar ningún cambio en ella.

Por lo tanto, lo que se consigue con esta mentira es que la víctima haga dos cambios de nombre de Instagram seguidos, y que el segundo nombre sea ofensivo. Como te hemos dicho antes, sólo se puede cambiar el nombre de Instagram dos veces cada catorce días, por lo que la víctima se quedará con ese nombre insultante que ella misma haya elegido.

¿Se puede cambiar otra vez el nombre antes de 14 días?

NO. Si has caído en la trampa, y siguiendo nuestro ejemplo, has cambiado tu nombre a @XatakaBasics y después a Soy tonto, te quedarás con este segundo nombre durante 14 días, ya que Instagram no permite cambiarlo una tercera vez. A todo esto, la cuenta con nombre Xataka Basics y nombre de usuario @XatakaBasics no habrá sufrido ningún cambio aunque te pusieras como nombre su nombre de usuario.

Lo único que puedes hacer, entonces, es esperar dos semanas hasta poder volver a cambiar el nombre. No te fíes de este tipo de bromas, ya que una red social tan veterana como Instagram no suele tener vulnerabilidades así de sencillas de explotar.