Conectar SmartTV por cable: ventajas frente a la WiFi y tres maneras de hacerlo

Vamos a decirte cuáles son las primeras ventajas de conectar tu Smart TV por cable con respecto a conectarlo mediante una red WiFi. Normalmente, teniendo un hogar con una buena WiFi todos tendemos a conectar la tele inteligente a Internet de forma inalámbrica, pero recurrir a un cable Ethernet tiene algunas ventajas a tener en cuenta.

Vamos a empezar diciéndote cuáles son las ventajas de la conexión a Internet por cable en tu televisor, de forma que se conecte directamente a tu router. Y después de comentártelas, terminaremos diciéndote los principales métodos para conectar tu tele a Internet por cable.

Ventajas de conectar tu TV a Internet por cable

El principal motivo por el que conectar tu televisor por cable al router es tener la máxima velocidad que ofrece tu tarifa de fibra que tengas conectada. Mientras que las conexiones WiFi pueden perder un poco de velocidad, las cableadas mantienen el 100%, de forma que si tienes 500 Mbps, deberías poder descargar a 50 MB por segundo.

La velocidad máxima también dependerá de la tarjeta de red de tu televisor, que es un elemento que hay en el puerto Ethernet precisamente para recibir la conexión. Si no incorpora la tecnología Gigabit, tendrá una velocidad máxima de 100 Mbps, lo que se traduce en que en un televisor de gama alta puede que sí aproveches toda tu velocidad de conexión, pero quizá en algunos de gama baja no lo hagas.

Otro de los aspectos por los que este tipo de conexiones es mejor es que se mejora la latencia en la conexión. La latencia es el tiempo que se tarda desde que tu tele u ordenador envía una orden o acción hasta que el servidor del servicio la recibe y la efectúa, y esa acción se ve reflejada en el televisor.

La latencia es especialmente importante si juegas a videojuegos en el televisor o si navegas mucho por Internet. También es relevante si ves contenidos en directo, aunque no tango si los vas a ver en streaming.

A la hora de hablar de videojuegos, la latencia es especialmente importante si vas a usar juegos en la nube directamente desde la tele. Eso sí, en el caso de que tengas una videoconsola, lo recomendado es conectar a ella el cable Ethernet y no la tele, ya que será ella la que necesite la mejor conexión y menor latencia.

Otra de las ventajas evidentes es que no vas a tener problemas con la cobertura de Internet. Así como puede que la WiFi no llegue bien a algunos rincones de tu casa, cuando la tele está conectada por cable no vas a tener estos problemas, y también será más estable, no necesitando hacer trucos para mejorar la conexión WiFi ni nada por el estilo.

Y por último, otro de los aspectos a tener en cuenta es disfrutar de una mayor seguridad. Es verdad que las redes WiFi tienen hoy en día ya un buen cifrado, y que salvo que compartas la contraseña es muy difícil que alguien pueda acceder a ella. Pero la red por cable siempre ofrece un entorno más seguro para conectarte.

Maneras para conectar tu tele por Ethernet

Evidentemente, la principal manera de hacerlo es tener una toma física de Ethernet en la pared donde tengas el televisor, o que cuando se te instale el router en casa esté cerca de la tele. Sin embargo, es verdad que para lo primero hace falta una obra si no tienes ya la toma, y en el caso del router siempre suele ser mejor tenerlo cerca de tu ordenador principal si lo hubiera.

En el caso de no tener una conexión Ethernet con una toma cerca, entonces tienes otras soluciones que pueden ayudarte. Estos no son tan eficaces a la hora de mejorar la conexión como el Ethernet directo, pero en muchos casos son mejores que la WiFi.

La primera es recurrir a los adaptadores PLC son uno de los grandes clásicos para mejorar la cobertura de la señal de la WiFi en tu casa. Un PLC transportará la conexión a través de la red eléctrica, y si en su toma de salida tiene puerto Ethernet hará el trabajo pudiendo conectar la tele a esa toma.

Y la segunda solución es recurrir a los adaptadores de cable coaxial-Ethernet. Estos te serán útiles si tienes una salida de antena, ya que lo que hacen es llevar la conexión de Internet por los cables de antena. Requerirá tomas de antena tanto cerca del router como cerca de la tele, pero también son buenas opciones.

