Cómo ver Netflix con tus amigos a la vez y a distancia chateando en el navegador con Netflix Party

Vamos a explicarte cómo ver Netflix con tus amigos a la vez y a distancia chateando en el navegador, algo para lo que vamos a utilizar una extensión llamada Netflix Party. Se trata de un complemento que encontrarás disponible en la Chrome web store, por lo que además de Chrome también podrás instalarla en otros navegadores compatibles como Microsoft Edge.

Con Netflix Party podremos abrir una sala de chat para comentar con nuestros amigos la serie o película de Netflix que estemos viendo. El vídeo de Netflix se sincroniza para todos los que entren a tu sala, por lo que estaréis viéndolo a la vez y nadie quedará descolgado o dirá que le estáis spoileando lo que va a pasar. La única condición es que cada uno tendrá que tener acceso a Netflix por su cuenta, ya que no se conectan al perfil de quien crea el canal sino a los suyos propios.

En nuestras pruebas, nosotros hemos utilizado tanto Chrome como Microsoft Edge, y ha funcionado correctamente en ambos navegadores. Por lo tanto, es de esperar que si utilizas algún otro navegador que esté basado en Chromium y sea compatible con las extensiones de Chrome, entonces también te funcione.

Mira series juntos y a distancia con Netflix Party

Lo primero que tienes que hacer es entrar al perfil de la extensión en la Chrome web store. Una vez estés dentro, tienes que pulsar en el botón de Añadir a Chrome para añadir la extensión a Chrome, Edge, o el navegador compatible que estés utilizando. Se abrirá una ventana preguntándote si realmente quieres añadir la extensión, y tienes que aceptar para confirmar su instalación en tu navegador.

Una vez tengas la extensión instalada en el navegador, ahora entra en la web de Netflix y elije qué contenido quieres ver con tus amigos. Recuerda que para poder participar en el visionado simultáneo online, tus amigos tendrán que tener contratado Netflix por su cuenta o un perfil en la cuenta de alguien. Vamos, que no se van a conectar a través de ti, sino que cada uno tiene que poner el Netflix por su cuenta.

Ahora, cuando empieces a ver el vídeo que quieres visionar con tus amigos o familiares, pulsa en el botón NP que aparecerá como extensión en la parte superior derecha de tu navegador, justo a la derecha de la barra de conexiones. Es el botón de Netflix Party, y con el que se iniciará el proceso de creación de una sala.

Cuando pulses en el botón NP, se abrirá una ventana para configurar la sala que vas a crear. En ella, selecciona Only I have control si quieres ser tú la única persona que pueda controlar la reproducción de Netflix para así mantener un mayor control. Cuando te decidas, pulsa en el botón de Start the party para proceder a crear la sala.

La sala de chat se creará a la derecha del vídeo, y cuando invites a tus amigos podréis hablar en ella. Cuando creas la sala, se abrirá la misma ventana a la que puedes acceder después cuando quieras volviendo a pulsar en el icono de NP. En ella, tendrás el enlace que le tienes que enviar a quien quieras que se una a la sala. Debajo del enlace también verás el botón Disconnect para cerrar la sala y finalizar el visionado colectivo.

Lo único que tienen que hacer las demás personas para unirse a su sala es pegar la dirección que tú les has dado en la barra del navegador. Al hacerlo, se les abrirá Netflix automáticamente, irán directamente al minuto y el segundo de visionado en el que tú estás, y se les abrirá la ventana de chat en la parte derecha de la pantalla. Ya podéis comenzar con el visionado conjunto.