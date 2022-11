Cómo ver el canal de Twitch de Luis Enrique durante el Mundial de Qatar 2022

Vamos a explicarte como puedes ver los vídeos de Luis Enrique durante el Mundial de Qatar 2022 en Twitch, de forma que puedas seguirlo desde dentro con el canal del seleccionador de la selección de España. Se trata de una de las sorpresas de este mundial, el hecho de que uno de los seleccionadores se haya hecho streamer para compartir con todos los aficionados sus impresiones partido a partido.

Vamos a empezar diciéndote como localizar el canal oficial creado por el seleccionador, ya que hay muchos perfiles falsos parecidos que se han creado, y puede ser fácil confundirlos. Luego, también te diremos cómo enterarte de cuando empiezan las retransmisiones y lo que puedes esperar de ellas.

Qué esperar del canal de Twitch de Luis Enrique

Tal y como ha contado el propio Luis Enrique en su cuenta de Twitter, la idea que tiene es la de retransmitir durante el tiempo que la Selección Española esté en Qatar, a partir de este mismo 18 de noviembre, que es cuando llegan. La idea es la de establecer una relación directa con los aficionados y seguidores de la selección.

Lo que te vas a encontrar en estas retransmisiones es información sobre la selección contada desde el punto de vista del propio seleccionador, así como el de su staff técnico. Así, según Luis Enrique, podrá establecer una comunicación directa, espontánea y sin filtros con los aficionados.

De momento, Luis Enrique todavía no ha especificado qué tipo de contenido vamos a encontrar en sus retransmisiones más allá de contenido interesante desde su unto de vista. Tampoco hay establecidos unos horarios o días concretos en los que vaya a retransmitir, por lo que habrá que activar las notificaciones si no nos queremos perder nada.

Cómo seguir las retransmisiones sin perdértelas

Para seguir las retransmisiones de Luis Enrique durante el mundial, tienes que entrar a la cuenta oficial abierta por el seleccionador. El nombre de la cuenta es twitch.tv/luisenrique21worldcup22, y debes prestar atención a que sea esta y no otra parecida, porque ya se han creado cuentas falsas con nombres parecidos.

Una vez hayas localizado la cuenta, lo que tienes que hacer es pulsar en el botón de Seguir que te aparecerá cuando entres en la cuenta, tanto si lo haces mediante la web como desde las aplicaciones de Twitch para móvil u ordenador.

Por último, tienes que haber pulsado en el botón de Activar notificaciones que te aparece con el icono de un corazón. Lo normal es que esta opción se quede activada por defecto, pero vale la pena comprobarlo. Si pasas el ratón por encima y te sale la opción de desactivar, es porque ahora las tienes activadas.

Con esto, se te enviará una notificación cada vez que se inicie una retransmisión desde esta cuenta. En la configuración de las notificaciones, en la configuración de Twitch, vas a poder especificar que las notificaciones se envíen solo por la aplicación o también por correo electrónico o por móvil.