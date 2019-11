Cómo saber si Xbox Live no funciona o si los servidores están caídos

Vamos a explicarte cómo puedes saber si Xbox Live o alguno de los servicios vinculados no funcionan o se han caído. De vez en cuando, este tipo de servicios suelen sufrir caídas, y cuando te pillar de por medio siempre hay un momento de confusión en el que no sabes si el problema es realmente de los servidores de Microsoft o tuyo.

Para que salgas de dudas, te vamos a explicar dos sencillos métodos con los que puedes saber si está pasando algo en los servidores de Microsoft. El primero es utilizar la página oficial en la que la empresa estadounidense informa del estado de Xbox Live, y la segunda es recurrir a otras fuentes para confirmar que algo pasa en el caso de que la web de Microsoft no se haya actualizado o no estés seguro de si es veraz o no.

Microsoft tiene una web oficial donde informa sobre el estado de Xbox Live, por lo que si estás experimentando fallos de conexión puedes recurrir a ella para salir de dudas. La web es support.xbox.com/es-ES/xbox-live-status, y en ella podrás ver el estado general del servicio de la red y de los servicios dependientes de ella. Así podrás saber si se han caído todos los servicios a la vez o si es sólo problema de alguno en concreto.

Si no hay problemas en Xbox Live todo te aparecerá en verde como la primera captura, y verás un montón de color verde indicándote que todo está normal. Pero si hay algún fallo, en la web empezarás a ver indicadores rojos que te avisan de que hay problemas. En esta captura perteneciente a la caída masiva de febrero de 2019 puedes ver cómo en la página te avisan de que hay un problema y el servicio está limitado.

Además del aviso, la página también especifica cuáles son las plataformas afectadas, diciéndote si el error te lo encuentras en las consolas de Xbox One, en Windows 10 o en ambos. También te dicen cuáles son los servicios afectados, y te va actualizando el estado del error para que sepas qué está haciendo Microsoft para solucionarlo. Por lo tanto, ya sólo tendrás que visitar recurrentemente la web para ver cuándo se soluciona y vuelve a estar todo operativo.

Pero claro, puede que la web oficial no siempre se actualice al momento o que quieras un poco más de información. Para estos casos, hay otros servicios a los que puedes recurrir. Uno de ellos es el perfil de Xbox Live en la web de Está Fallando, que es estafallando.es/problemas/xbox-live. En esta web verás en tiempo real los posibles fallos que puedan surgir en los servidores, y se registra la cantidad de problemas que van teniendo a lo largo del día.

Además, en este mismo perfil también tienes un mapa donde te indican los puntos calientes en los que se están experimentando un mayor número de fallos. Otra web muy parecida pero que está en inglés es Down Detector, y puedes entrar en downdetector.com/status/xbox-live para ver también toda la información sobre el estado de los servidores de Microsoft.

We're still investigating users seeing errors at sign in across multiple services & we appreciate your ongoing patience. We'll update again here, as well as our status page: https://t.co/PzAdjUXo7T when we have more info. https://t.co/jqbM385RQl