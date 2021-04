Cómo saber si tus datos están entre las 5,2 millones de cuentas filtradas de Phone House

Vamos a explicarte cómo saber si tte has visto afectado por la megafiltración de The Phone House, que tras sufrir un ciberataque y tomar la acertada decisión de no pagar el rescate que les pedían, han visto cómo los cibercriminales han filtrado los datos de millones de clientes obtenidos de sus servidores.

En total, han sido difundidos los datos de 5,2 millones de clientes de Phone House, atacado por el ransomware Babuk. Entre los datos filtrados hay direcciones de correo electrónico, nombres, nacionalidades, números de teléfono, direcciones físicas y el género y fecha de nacimiento de los clientes. No es un número pequeño, y por eso, si alguna vez compraste o te registraste en Phone House, conviene hacer la comprobación.

Qué ha pasado con la filtración

Todos los años, numerosas grandes empresas con servicios online sufren todo tipo de ataques y hackeos por parte de numerosos grupos de cibercriminales. Algo muy común es robar paquetes de datos de sus servidores y tratar de pedirles un rescate, y si las empresas son inteligentes y no pagan (algo que haría de aliciente para que se incrementaran los ataques), entonces intentan vender los datos en el mercado negro.

El resultado es que cada poco tiempo y a causa de esto, los datos suelen acabar siendo filtrados en la red, de manera que muchas otras personas pueden acceder a los datos personales de los usuarios de estos servicios.

Una de las últimas empresas en sufrir estos ataques y filtraciones ha sido The Phone House en España. Hace pocos días, los responsables del ransomware Babuk publicaron un mensaje con varias capturas donde se muestran datos personales como el DNI, el número del IMEI, el correo y la dirección de clientes de esta empresa. Y con la prometa poco creíble de no difundirlos, pidieron un rescate que la empresa, siguiendo los consejos de los expertos, no pagó.

Como resultado, los criminales acabaron cumpliendo sus amenazas y difundiendo los datos robados. En un principio se habló de más de 3 millones de clientes, pero como pudieron comprobar los compañeros de Genbeta, la primera filtración fue de más de un millón de clientes. Ahora, el servicio online de comprobación de filtraciones Have I been Pwned ha subido los datos de 5,2 millones de usuarios de Phone House que han sido filtrados, por lo que esta parece ser la cifra final.

Have I been Pwned es un servicio creado por un reputado analista de seguridad y trabajador de Microsoft que asegura no guardar los registros de las búsquedas que se hacen. Esta web obtiene copias de todas las filtraciones, y ofrece un buscador para que puedas comprobar si tus datos han sido también incluidos. Desde hace años, este viene siendo el sitio de referencia para comprobar si tu correo o contraseñas se han filtrado en este tipo de filtraciones masivas. Ahora te diremos cómo hacerlo.

Si tu correo ha sido filtrado, sería recomendable cambiar su contraseña por si acaso. Y si se ha filtrado el número de teléfono, no hay mucho más que puedas hacer, simplemente tener la guardia alta para posibles campañas de phishing como la de FluBot, que te manden SMS o correos electrónicos fraudulentos intentando que instales algún virus.

Cómo saber si tus datos han sido filtrados

Para saber si tu correo electrónico ha sido filtrado en la filtración masiva de datos de Phone House, tienes que entrar en la web de haveibeenpwned.com. Una vez dentro, en el campo de búsqueda tienes que escribir tu correo electrónico para hacer la comprobación.

Tras escribir tu correo electrónico, pulsa en el botón pwned? para ver los resultados. Si debajo te aparece una pantalla en verde son buenas noticias, ya que te indicará que el correo no se ha incluido en ninguna filtración masiva de datos, incluyendo la de Phone House.

Si la pantalla aparece en rojo es porque sí se ha filtrado tu correo. En este caso, debajo te pondría la filtración o filtraciones en las que ese correo se ha visto envuelto, para que tengas un poco más de contexto y saber si es de esta o de otras. En cualquier caso, será recomendable cambiar la contraseña.