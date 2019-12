Cómo saber si tu teléfono móvil es libre

Vamos a explicarte cómo puedes saber si tu teléfono móvil es libre o si está sujeto a alguna operadora. Cuando el móvil es libre, significa que puedes utilizarlo con cualquier operadora que quieras, no hay restricciones. Pero también es posible que el móvil esté sujeto a un operador concreto, en cuyo caso no será libre y sólo podrás utilizarlo con la tarjeta SIM de una empresa concreta.

Hoy en día la mayoría de móviles son libres, ya que la tendencia de los usuarios tiende cada vez más a comprarlos en tiendas como Amazon o Phone House. Sin embargo, hay veces que las operadoras también ofrecen móviles con descuento, en cuyo caso es muy posible que no sean libres. Para salir de dudas, aquí tienes una serie de comprobaciones que puedes realizar.

Prueba fácil: usa la SIM de otro operador

La forma más sencilla y rápida para saber si tu teléfono es libre o no lo es, es cambiar su tarjeta SIM por la de otro operador. Si cuando lo hagas puedes meter el PIN para acceder a la red móvil de ese nuevo operador, y utilizar su tarifa de datos o hacer llamadas, entonces es porque tu móvil es libre.

En cambio, si no puedes acceder a la red móvil, hacer llamadas, conectarte a los datos o meter el PIN de esa nueva SIM, será porque tu móvil no es libre. Esta es una comprobación que te va a funcionar con cualquier móvil, ya que la diferencia entre que sea libre o no es precisamente el poder utilizar las SIM de otros operadores.

Es evidente que el mayor problema de este método es que no siempre vas a tener la SIM de otro operador en casa, ya que si vives en familia lo común es que todos acabéis usando el mismo. Una solución puede ser que si te reúnes con algún amigo una tarde puedas pedirle su SIM un momento para hacer la comprobación. Y si no es posible acceder a otra, a continuación te vamos a dar otras cuantas ideas más.

Usa los códigos de los fabricantes

El otro gran método principal es utilizar los códigos que tiene cada fabricante para hacer la comprobación de si el móvil es libre o no. Ten en cuenta que son códigos que no siempre funcionan en todos los dispositivos de un mismo fabricante, por lo que no siempre es algo eficaz de hacer. Aquí te dejamos los de algunos fabricantes:

Móvil Huawei : En la aplicación de teléfono, marca *#*#2846579#*#* . En el menú, selecciona ahora Project Menu, y dentro entra a la opción Network Settings, donde debes ir a SIM Card Lock sate query. Si aparece el texto "SIM Card Lock state NW_LOCKED" tienes un móvil libre.

: En la aplicación de teléfono, marca . En el menú, selecciona ahora Project Menu, y dentro entra a la opción Network Settings, donde debes ir a SIM Card Lock sate query. Si aparece el texto "SIM Card Lock state NW_LOCKED" tienes un móvil libre. Móvil Samsung : En la aplicación de teléfono, marca *#7465625# . Si aparece "OFF" es que es libre.

: En la aplicación de teléfono, marca . Si aparece "OFF" es que es libre. Móvil LG : Entra a los ajustes del dispositivo, y ve a Acerca del teléfono. Dentro, pulsa en Información del software. Si el apartado Versión del software acaba en "EUR-XX", es libre.

: Entra a los ajustes del dispositivo, y ve a Acerca del teléfono. Dentro, pulsa en Información del software. Si el apartado Versión del software acaba en "EUR-XX", es libre. Móvil Sony: En la aplicación de teléfono, marca *#*#7378423#*#* . Cuando lo hagas, selecciona Service Info, y dentro ve a Configuración, y busca Rooting Status. Si allí sale YES, es que el teléfono es libre.

El problema de este método es que no siempre es del todo fiable, ya que hay dispositivos que no tienen un sistema como este o no funciona el que ofrecen sus fabricantes. El más fiable es siempre el de intercambiar la tarjeta, pero si no puedes siempre tienes la posibilidad de probar suerte con este.

También puedes utilizar tu IMEI

Un tercer método pasa por utilizar el IMEI de tu móvil, el cuál puedes obtener fácilmente escribiendo el código *#06# en la aplicación de teléfono, como si fueras a llamar a ese número. El IMEI es un identificador único de tu teléfono móvil en particular, y a través de él hay páginas que pueden ofrecerte muchísima información.

Una vez obtengas el código, lo que tienes que hacer es meterlo en páginas como imei.info o imei24.com, donde tendrás que buscar la opción llamada Lock status. La mala noticia es que estas comprobaciones suelen ser de pago, por lo que debería ser el último recurso si te quieres ahorrar un par de euros. Lo mejor, siempre será intentar meter otra SIM de un operador diferente.