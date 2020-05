Cómo saber si tu móvil tiene NFC, tanto Android como iOS

Vamos a explicarte cómo saber si tu móvil tiene chip NFC integrado, un componente que te va a servir tanto para utilizar etiquetas NFC con las que crear configuraciones rápidas como para realizar pagos a través del dispositivo. El NFC también te permite comunicar dos dispositivos para emparejarlos o enviar archivos, o incluso para identificarte en algunos lugares donde se utilice esta tecnología para ello como si fuera una tarjeta táctil.

Pero el NFC no está integrado en todos los móviles del mercado, sobre todo en algunos Android de gamas inferiores. Por eso, antes de utilizar sus ventajas tendrás que asegurarte de que lo tienes en tu móvil, ya que si no, no podrás ni hacer pagos móviles ni aprovechar ninguna de sus otras características.

Cómo saber si tu Android tiene NFC

El primer paso para saber si tu móvil tiene NFC es el más evidente y sencillo: el de buscar el logo del NFC en el dispositivo o en su caja. Si estás en una tienda queriendo comprar móvil, en la ficha de características o en la caja deberías ver el logo o una referencia a la tecnología. Y si no, mira en la parte trasera del móvil por si estuviera el logo, aunque no todos los móviles van a tenerlo y no siempre servirán estos consejos para averiguarlo.

El segundo método es el de comprobarlo en el sistema operativo de Android, y para ello, a su vez, hay dos maneras de proceder. El primero es abriendo el panel de los ajustes rápidos del teléfono deslizando con dos dedos desde la parte superior de la pantalla hacia abajo. Al hacerlo, verás una serie de opciones rápidas para activar o desactivar WiFi, y posiblemente también el NFC. Tampoco se va a mostrar siempre aquí el NFC en el caso de que lo tenga.

El segundo método es buscar su configuración. Para ello, entra en los ajustes de Android y busca el término NFC en el buscador de los ajustes. Si tienes una configuración sobre el chip, la verás aparecer. El dónde encontrar su configuración depende sobre todo de la capa de personalización del fabricante, y por ejemplo en los Pixel de Google lo tienes en las opciones de Dispositivos conectados, al pulsar en Preferencias de conexión.

Y el tercer método es utilizar una aplicación de terceros. Nosotros vamos a usar una llamada Device Info HW que puedes descargar en Google Play. Una vez descargada, sólo tienes que abrirla, y si hay un NFC en el móvil aparecerá indicado en la primera pantalla que te aparece. También puedes usar la aplicación NFC Enabled, que al abrirla te indicará si tienes o no tienes el chip.

Cómo saber si tu iPhone tiene NFC

Existen muchos menos dispositivos iOS que Android, y todos ellos son fabricados por Apple, por lo que es fácil saber qué modelos tienen este chip. Si tienes un iPhone 6 o un modelo posterior, entonces sí tendrás un chip NFC integrado. Si tu iPhone es de los antiguos anteriores al 6, entonces no lo tendrás.

Para comprobar tu modelo de iPhone, abre los ajustes del dispositivo y pulsa en la sección ID de Apple que te aparece arriba del todo. Dentro de esta pantalla, abajo verás una lista de dispositivos conectados a tu cuenta de Apple, y en ella en primer lugar aparecerá el iPhone que estás utilizando en este momento. Si pulsas sobre él obtendrás más datos, incluyendo el apartado Modelo. Recuerda, si es un iPhone 6 o superior, tiene NFC.

Lo que sí debes tener en cuenta es que Apple tiene restringido el uso del NFC, por lo que no vas a poder beneficiarte de todas sus funciones. Podrás hacer pagos con el móvil, enlazar dispositivos y, si con el tiempo lanza un sistema propio de etiquetas, utilizarlas.