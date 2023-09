Cómo saber si te han hackeado el móvil y en qué cosas fijarte para ello

Vamos a darte algunos consejos con los que puedes intentar detectar si tu móvil ha sido hackeado, y así poder tomar medidas de seguridad. Todos estamos expuestos a que algún virus o malware infecte nuestro dispositivo, y por eso es importante poder identificar este problema.

Aquí, debes tener en cuenta que cada punto que te vamos a mencionar por sí solo no quiere decir que te hayan hackeado. Sin embargo, cuando notas que tienes varios de los síntomas que mencionamos, entonces quizá sí debas empezar a plantearte que puedes estar infectado.

Tu móvil se sobrecalienta cuando no debe

Es normal que cuando estés jugando, editando vídeos o subiendo TikToks tu móvil se sobrecaliente un poco, porque estará trabajando internamente. Lo normal es que cuando uses el móvil este se caliente, y que cuando no lo uses se mantenga a una temperatura más baja.

Pero si detectas que tú móvil se calienta mucho cuando no lo estás utilizando, a no ser que lo tengas al sol puede significar que está trabajando internamente... cuando no debería. Puede ser que algún proceso se haya quedado enganchado, y la solución es solo reiniciarlo. Pero si lo reinicias y sigue comportándose así, puede ser sospechoso.

Comprueba tus llamadas y SMS

Uno de los comportamientos más sospechosos es que tu móvil haga llamadas o envíe mensajes por si mismo. Vamos, que si entras en el registro de llamadas o la aplicación de SMS y ves que hay llamadas y mensajes a números extraños que tú definitivamente no has hecho, puedes empezar a sospechar.

Si solo hay uno o dos no debes alarmarte, puede que lo hayas hecho sin querer y se te haya olvidado. Pero si pasa a menudo debes preocuparte. Recuerda también que hay algunos malware que pueden manipular el registro de llamadas para añadir o quitar números, o sea que si tienes sospechas lo mejor es que consultes las llamadas y mensajes directamente en la factura de tu operadora.

Mira el desvío de llamadas

Si alguna vez compruebas que dejas de recibir llamadas o alguien te dice que te ha llamado y le ha salido algo raro, comprueba si está activo el desvío de llamadas. Esto hace que todas las llamadas que van a tu número se envíen a otro. Si tú no lo has activado, entonces deberías sospechar que algo serio puede haber pasado.

Revisa los mensajes que recibes

Otro aspecto muy importante es comprobar los mensajes que recibes. Por ejemplo, si recibes mensajes de verificación de dos pasos para acceder a una cuenta o peticiones de cambiar de contraseña, es porque alguien está intentando hackear alguna de tus aplicaciones.

En estos casos, si tuvieras algún software espía instalado en tu móvil podría leer estos mensajes, y usarse para acceder a estas cuentas. Por lo tanto, cuando veas estos mensajes siempre verifica que sigues pudiendo entrar en la cuenta a la que se refiera, y si es posible mira en esta aplicación desde qué dispositivos se ha accedido para detectar intrusos.

Mira tus mensajes en redes sociales

Relacionada con mensajes, otra cosa que puede suceder es que le escribas mensajes extraños a contactos en aplicaciones de mensajería o en redes sociales. Si alguien te dice oye, que me has escrito esta cosa rara, es posible que alguien haya accedido a tu cuenta en esa red social o aplicación.

Esto no quiere decir de por sí que te hayan hackeado el móvil, esta sería la manera más complicada de acceder a tus cuentas en servicios. Cambia de contraseña, recupera el control de esa aplicación o red social, y si ves que ha pasado en varias deberías preocuparte aun más.

Notificaciones de permisos activos

Tanto Android como iOS tienen indicadores que te dicen cuándo se están utilizando algunos de los permisos más sensibles de tu móvil. Por ejemplo, se te va a avisar cuando alguna aplicación acceda a tu ubicación, a tu micrófono o a la cámara del dispositivo.

Por eso, si por ejemplo ves que el móvil te indica que tu cámara o micrófono se están usando sin que tengas una app abierta, entonces debes preocuparte. Puede que simplemente acabes de usar una app que haya hecho uso de estas funciones y el móvil tarde un poco en desactivarlo todo cuando dejes de hacerlo, pero si ves que estos indicadores aparecen de repente y sin motivo, es algo para preocuparse.

Cuidado con móviles de segunda mano

Si compras un móvil de segunda mano, ten cuidado si ves que viene ya configurado con una capa de personalización o tenga Jailbreak en el caso de iOS. Que el móvil haya sido modificado nio significa que te estén espiando, pero sí puede facilitar que se haga.

Aquí, asegúrate siempre de restablecer siempre cualquier móvil que compras a sus ajustes de fábrica, y si quieres personalizarlo lo mejor es que lo hagas tú. Lo normal es que todas las aplicaciones que vienen preinstaladas de serie con el móvil cuando lo restablezcas sean seguras.

Revisa las aplicaciones instaladas

Y ya que mencionamos las aplicaciones, si tienes sospechas de que te pueden haber hackeado el móvil tienes que revisar a fondo tus apps instaladas. Ve a la lista con ellas, y revisa por si hubiera alguna aplicación que no has instalado tú y tampoco sea una aplicación del sistema o que venía preinstalada.

Una de las maneras más comunes de infectar y hackear un móvil es instalándole aplicaciones maliciosas. Algunas intentan camuflarse con nombres como System Update, Sys Options y similares, para aparentar ser funciones internas del móvil. Pero si ves que las puedes desinstalar entonces no es una función vital del móvil, y lo mejor es desinstalar todas las apps que no conozcas y no creas haber instalado tú.

Aquí, un truco para encontrar aplicaciones maliciosa es revisar el consumo de batería o datos. Normalmente aparecerán primero las aplicaciones que más uses, pero si detectas que una app desconocida está consumiendo mucha batería es porque se está usando mucho, y quizá no la hayas abierto tú. Y si también consume muchos datos es porque está enviando contenido de tu móvil.

También conviene revisar qué apps acceden a tu ubicación. Este es uno de los permisos más sensibles, y debes desactivarlo en todas las apps donde no uses activamente la ubicación, nada que no sean apps de mapas o similares. Y no te preocupes, porque si le quitas el permiso a una app pero luego al usarla lo necesita, entonces te lo volverá a pedir.

En Android, usa Play Protect

Si tienes un móvil Android, mantén siempre activada la función Play Protect. Play Protect es una especie de antivirus incorporado en el móvil, que analizará las aplicaciones que instalas y tienes instaladas en busca de algunas que sean dañinas. Si tu móvil se ha hackeado, posiblemente esta función esté desactivada.

Si fuera así, lo mejor es que vayas a Google Play y, tras pulsar en tu foto de perfil entres en Play Protect y lo actives. Tras hacerlo, entonces pulsa en la opción de analizar tu móvil para encontrar posibles aplicaciones peligrosas. Que esté desactivado no significa que te hayan hackeado, pero es como dejar una ventana abierta para facilitar que se pueda hacer.

Qué hacer si te han hackeado

En el caso de que sospeches que tu móvil ha sido hackeado, entonces debes tomar algunas precauciones. Lo primero de todo es securizar tu móvil, desisntalando la aplicación maliciosa, y para estar del todo seguro, restableciendo el móvil a sus ajustes de fábrica para quitar rápidamente cualquier configuración extraña.

Luego, tienes que asumir que quizá te han robado datos importantes. Por lo tanto, revisa la actividad de tus tarjetas vinculadas al móvil y de las páginas o redes sociales donde tienes cuenta, y si vieras actividades sospechosas desactiva las tarjetas o cambia las contraseñas.

También conviene avisar a tus contactos en el caso de que les hayas enviado mensajes con enlaces a malware con los que infectarlos también. En algunos virus es común esto para seguir propagándose e infectar a más usuarios.

