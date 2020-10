Cómo saber cuántas horas usas el móvil, en Android e iOS

Vamos a explicarte cómo puedes saber cuántas horas pasas utilizando tu móvil, tanto si tienes un dispositivo Android como si es un iPhone. El conocimiento es poder, y sabiendo datos como este podrás decidir si pasas o no demasiado tiempo en el móvil, y a partir de ahí intentar reducir el tiempo que pasas utilizándolo.

Para obtener la cantidad de tiempo que pasas con el móvil, vamos a utilizar las opciones nativas que vienen en Android e iOS, lo que quiere decir que no tendrás que descargar nada. En estas funciones, también vas a poder saber otros datos como por ejemplo cuáles son las aplicaciones o los juegos en los que inviertes mayor cantidad de tiempo.

Cómo saber cuántas horas usas tu móvil Android

En Android, lo único que tienes que hacer es recurrir a la aplicación de Tiempo de uso que viene preinstalada. Para ello, entra en los ajustes de tu dispositivo, y entra en la sección de Bienestar digital y control parental que te aparecerá un poco hacia abajo en las opciones que hay.

Una vez estés dentro de la sección de Bienestar digital y control parental, ahora tienes que pulsar en la opción Mostrar tus datos del apartado Tus herramientas de Bienestar digital. Así, le dirás al móvil que lo que quieres es ver las estadísticas del tiempo durante el que utilizas tu móvil cada día.

Entrarás en una pantalla en la que vas a poder ver cuánto tiempo llevas utilizando hoy el móvil. Además, en ella tendrás una gráfica en la que ver la proporción de ese tiempo que has empleado en utilizar las apps que más has usado. También se te mostrarán otros datos como el número de veces que has desbloqueado el móvil para mirarlo, o la cantidad de notificaciones que has recibido.

Y si en la pantalla anterior pulsas en el centro del gráfico, donde pone el total del tiempo, irás a otra pantalla en la que se te muestra el historial del tiempo que estuviste frente al móvil en los últimos días. Podrás ir navegando por él, y en todos los casos verás las apps más utilizadas cada día. Si pulsas en el reloj de arena de una de estas apps, podrás limitar el tiempo que se te permite utilizarla al día.

Cómo saber cuántas horas usas tu iPhone

En iOS, el proceso es igual de sencillo. Lo que tienes que hacer es entrar en los ajustes de tu iPhone, y en ellos, pulsar sobre la sección de Tiempo de uso que vas a ver con el icono de una reloj de arena en el segundo bloque de secciones.

Irás a una pantalla en la que se te va a decir cuál es el promedio diario de tiempo que pasas usando el teléfono. También verás una gráfica con los días de cada semana y cuánto tiempo pasas usando el móvil en comparación con ese promedio, y abajo verás opciones para administrar el uso de tus apps. Pulsa en la opción Ver toda la actividad para obtener datos más específicos sobre el tiempo de uso de tu iPhone.

Entrarás en una pantalla en la que se vuelve a ver la gráfica con la media de tiempo de cada día, sólo que ahora puedes pulsar en uno de los días para ver el tiempo que has usado el móvil. Además, iOS te dividirá el uso de cada día en varias secciones según el tipo de app, y abajo te mostrará la lista de aplicaciones que más has utilizado. Si pulsas en una de ellas, podrás acceder a opciones con las que limitar su uso.