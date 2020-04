Tiempo de uso Android: cómo saber cuánto tiempo pasas en el móvil y qué apps usas más

Vamos a explicarte cómo saber el tiempo que pasas en el móvil y las apps que usas más durante ese tiempo. Este tipo de información es algo a lo que normalmente nos referimos como Bienestar digital y que casi todas las aplicaciones y sistemas operativos están implementando para que seas capaz de saber cuánto tiempo pasas delante de la pantalla.

El artículo lo vamos a empezar mencionando en formato de pequeña lista las principales opciones que tienes a la hora de mirar el tiempo de uso de tus aplicaciones. Y luego, te diremos paso a paso cómo utilizar una de ellas, la nativa creada por la propia Google y llamada Bienestar digital.

Alternativas para ver el tiempo de uso en Android

Vamos a empezar mencionando cuáles son las alternativas que tienes a la hora de controlar el tiempo que usas tus aplicaciones en Android. Te lo vamos a poner en formato de lista para que quede lo más entendible posible.

Bienestar digital de Android : Es la opción nativa que fue implementada en Android 9, y que permite monitorizar el tiempo que pasas usando cada app o incluso poner límites al tiempo que pasas en un web o en una app concreta. La mala noticia es que, como empezó siendo una función exclusiva de Pixel y Android One muchos fabricantes no la implementan, aunque esto es algo que poco a poco empieza a cambiar.

: Es la opción nativa que fue implementada en Android 9, y que permite monitorizar el tiempo que pasas usando cada app o incluso poner límites al tiempo que pasas en un web o en una app concreta. La mala noticia es que, como empezó siendo una función exclusiva de Pixel y Android One muchos fabricantes no la implementan, aunque esto es algo que poco a poco empieza a cambiar. Alternativas nativas de otros fabricantes : Otros fabricantes como Huawei, tienen también sus propias aplicaciones de bienestar digital implementadas en sus dispositivos. Pueden usar el mismo nombre u otros como Equilibrio digital en el caso de Huawei, y cada una tiene su propio interfaz y sus controles.

: Otros fabricantes como Huawei, tienen también sus propias aplicaciones de bienestar digital implementadas en sus dispositivos. Pueden usar el mismo nombre u otros como Equilibrio digital en el caso de Huawei, y cada una tiene su propio interfaz y sus controles. Lanzadores de terceros : Hay algunos lanzadores como Microsoft Launcher o Action Launcher también tienen sus propias soluciones alternativas al bienestar digital de Google. Aquí, debes tener en cuenta que para poder utilizarlas tendrás que darle a los lanzadores un acceso total a todo lo que haces en el móvil, lo que quiere decir que la empresa responsable de ellos podrá obtener estos datos también.

: Hay algunos lanzadores como Microsoft Launcher o Action Launcher también tienen sus propias soluciones alternativas al bienestar digital de Google. Aquí, debes tener en cuenta que para poder utilizarlas tendrás que darle a los lanzadores un acceso total a todo lo que haces en el móvil, lo que quiere decir que la empresa responsable de ellos podrá obtener estos datos también. Otras aplicaciones de terceros: También has de saber que hay otras apps de terceros para controlar tu bienestar digital, como StayFree o Digitox. Sin embargo, recuerda que para poder mostrarte estos datos la app necesita acceso a todo lo que haces en el móvil, y que esto podrá recibirlo también la empresa responsable de la app.

Lo mejor es quedarse siempre que se pueda con las soluciones nativas que traiga tu dispositivo de serie para controlar el bienestar digital de tu dispositivo. A día de hoy, prácticamente todos los fabricantes van a incluir una de estas aplicaciones.

Cómo saber el tiempo de uso en Android

Para ver en Android cuánto tiempo pasas utilizando un dispositivo, lo primero que tienes que hacer es entrar en los Ajustes. Una vez estás dentro, pulsa sobre la opción Bienestar digital y control parental o la alternativa que tenga tu fabricante o que hayas instalado.

Una vez entres en Bienestar digital y control parental, arriba del todo podrás ver un gráfico con el tiempo que has utilizado hoy tu dispositivo, y donde se muestra en qué aplicación has estado más durante todo ese tiempo. Debajo verás también un contador con el número de desbloqueos del dispositivo y la cantidad de notificaciones que has recibido durante todo el día.

Si pulsas sobre la cantidad de minutos que has pasado mirando el móvil en la pantalla anterior, accederás a la lista de tiempo de uso del dispositivo, con apps en las que has pasado el tiempo mientras usabas tu Android. En esta lista verás todas las aplicaciones que has abierto y durante cuánto tiempo lo has hecho, verás un gráfico comparativo con los datos de toda la semana, y podrás navegar por días anteriores.

Cuando pulses sobre una de las aplicaciones de la lista anterior, entrarás en una pantalla que es prácticamente idéntica pero con los datos únicos de esa aplicación concreta. Así podrás saber cuánto utilizas cada app día a día. Debajo tienes opciones para ir a la configuración de notificaciones y el temporizador de la aplicación.

Si pulsas en la opción Temporizador de la aplicación, podrás determinar el tiempo máximo que quieres que Android te permita usar una app en concreto. Así, si crees que estás perdiendo demasiado tiempo en alguna puedes limitarte a ti mismo su utilización. Cuando llegues al tiempo que establezcas, Android te bloqueará la app.