Cómo retrasar al máximo la actualización May 2019 Update de Windows 10

La Windows 10 May 2019 Update está al caer, y te hemos dicho desde sus novedades hasta cómo ir preparando tu ordenador para su llegada. Cuando la actualización llegue, habrá dos tipos de personas: los que quieren tenerla cuanto antes y quienes prefieran posponerla al máximo para evitar posibles errores iniciales como los que hubo en la gran actualización anterior.

Si eres uno de los segundos hoy escribimos para ti, porque vamos a explicarte cómo retrasar al máximo la Windows 10 May 2019 Update. Son una serie de trucos que te vamos a explicar paso a paso y de forma entendible, aunque recuerda que como todas estas actualizaciones tarde o temprano no te va a quedar más remedio que aceptarla.

La experiencia de posponer la actualización será en este caso un poco más amena que en grandes actualizaciones anteriores, ya que la 1903, el código de la May 2019 Update, no se descargará ni instalará de forma automática. Windows 10 te enviará una notificación cuando tengas la actualización disponible, y esta no se iniciará hasta que tú lo indiques deliberadamente en Windows Update.

A esto hay que añadirle que las actualizaciones de seguridad se instalarán por separado, por lo que tu ordenador no quedará expuesto ni desactualizado si decides posponer la 1903. Esta manera de funcionar por parte de Windows Update será una de las novedades de la actualización 1903, aunque ten en cuenta que cuando detecte que tu versión actual ya está quedando algo desfasada y sin soporte, entonces sí te obligará a instalar.

Pausa las actualizaciones del sistema

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la Configuración de Windows, ya sea pulsando en los iconos de la rueda dentada que hay en el menú de inicio o panel de notificaciones, o pulsando a la vez las teclas Windows + I del teclado. En la configuración, pulsa en la opción Actualización y seguridad que hay en último lugar.

Una vez estés en Actualización y seguridad, entrarás directamente a la sección de Windows Update. En ella, ahora tienes que pulsar en Opciones Avanzadas, que es una de las opciones que aparecerán con un enlace pequeño debajo del indicador de la actualización.

Si la actualización está descargada y lista para instalarse, en estas opciones avanzadas encontrarás la opción de Pausar actualizaciones. Si la activas, pospondrás la instalación de la actualización hasta en 35 días, y para que no te quede duda, al activarla se te mostrará debajo la fecha en la que dejarán de pausarse estas actualizaciones.

Programa el reinicio para evitar que se instale

Si ya se ha descargado una actualización, no sólo puedes pausar su instalación. Un método un poco más rudimentario es simplemente evitar que el ordenador se reinicie para actualizar. Para ello, de nuevo entra en la Configuración de Windows pulsando en los iconos de la rueda dentada o las teclas Windows + I del teclado. En la configuración, pulsa en la opción Actualización y seguridad que hay en último lugar.

Ahora, como te hemos dicho, si la actualización se ha descargado debes pulsar sobre el botón de Programar el reinicio que verás justo a la derecha del de reiniciar, que es el que iniciaría la instalación de la actualización.

Ahora, simplement programa la hora y el día en el que quieres que se reinicie el ordenador para instalar actualizaciones. Con estas opciones, Windows te permitirá que seas tú quien decida cuándo le viene bien instalar las actualizaciones, ya que es un proceso que puede durar un buen rato cortándote en las tareas que estés haciendo.

Elige el día para instalar la actualización

Y por último, Windows también te permite posponer al máximo las actualizaciones para recibirlas sólo cuando sean lo más estables posibles. Para ello, el primer paso vuelve a ser entrar en la Configuración de Windows pulsando en los iconos de la rueda dentada o las teclas Windows + I del teclado. En la configuración, pulsa en la opción Actualización y seguridad que hay en último lugar.

Una vez estés en Actualización y seguridad, entrarás directamente a la sección de Windows Update. En ella, ahora tienes que pulsar en Opciones Avanzadas, que es una de las opciones que aparecerán con un enlace pequeño debajo del indicador de la actualización.

Si la actualización está descargada y lista para instalarse, en estas opciones avanzadas encontrarás la opción de Elegir cuándo se instalarán las actualizaciones. En estas opciones, verás una ventana en la que puedes elegir entre Canal semianual (dirigido) o Canal semianual. Elige el canal semianual para poder posponer hasta en un año todas las actualizaciones de características, que son las grandes actualizaciones.

Como ves en la captura, las actualizaciones de seguridad también las vas a poder posponer hasta en 30 días. Sin embargo, es recomendable no posponer las actualizaciones de seguridad, ya que te protegen de bugs y vulnerabilidades que podrían ser explotadas para vulnerar la seguridad de tu ordenador.