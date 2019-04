Cómo recuperar un juego borrado permanentemente en Steam

Vamos a explicarte cómo recuperar un juego que has borrado permanentemente de tu cuenta en Steam. La palabra permanente invita a creer que el juego no puede ser recuperado, pero existe una manera en al que en algunos casos puedes recuperar los juegos que has borrado. El proceso, de hecho, es prácticamente el mismo que has utilizado para borrarlo.

Los pasos que vas a tener que seguir a continuación puedes darlos tanto desde la web oficial como desde el cliente, que también te permite navegar por Internet en el portal de Steam. Por lo tanto, para evitar mostrar pasos idénticos te vamos a enseñar los pasos a dar directamente desde el cliente, ya que lo lógico es que lo tengas instalado en tu PC si sueles jugar

Recupera un juego que has borrado en Steam

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Steam. En ella, pulsa sobre la pestaña de Ayuda (1) situada en la barra superior, que hará que se despliegue un menú de opciones. En él, pulsa sobre la opción Soporte de Steam (2) que aparece en primer lugar.

Se abrirá la página de soporte de Steam, donde por defecto se mostrarán sugerencias sobre los últimos juegos a los que has jugado. Para recuperar un juego que hayas borrado, tienes que pulsar en la opción Juegos, software, etc que hay justo debajo de las suferencias. Con ello le estarás diciendo que necesitas ayuda relacionada con algún juego.

Irás a una ventana en la que se te pregunta con qué producto estás teniendo problemas. En ella, utiliza el buscador para escribir el nombre del juego que quieres recuperar, y cuando te aparezca en la lista de productos que hay justo debajo pulsa sobre él para entrar en su ficha y sus opciones de soporte.

Cuando entres en la ficha del juego, se mostrará la información sobre cuándo lo compraste y se te dirá que no está en tu biblioteca. Debajo verás dos opciones con las que podrás especificar el problema que tienes. Aquí, pulsa en la opción No se encuentra en mi biblioteca para iniciar el proceso de recuperarlo.

Entrarás a otra pantalla en la que se te informará de que anteriormente ya tenías ese producto, pero que le pediste a Steam eliminarlo de tu cuenta. Aquí, cuando sea posible, debes pulsar en el botón Restaurar el paquete eliminado previamente a mi cuenta, que es la opción para recuperar el juego y que vuelva a aparecer en tu biblioteca.

Y ya está, en las ocasiones en las que sea posible, tras estos pasos se te informará de que el juego que hayas indicado vuelve a estar en tu biblioteca, y que por lo tanto puedes volver a instalarlo y jugarlo. Si más adelante cambias de opinión podrás volver a borrarlo.