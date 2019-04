Si llevas años utilizando Steam y crees que ya tienes muchos títulos en tu cuenta que ni utilizas ni te sirve de nada que estén ahí, hoy te vamos a explicar paso a paso cómo borrar un juego de tu cuenta de Steam para siempre. De esta manera, podrás poner un poco de orden en tu cuenta deshaciéndote de los que no necesitas.

Eso sí, ten en cuenta que cuando borres un juego de tu cuenta ya no lo podrás recuperar, y que perderás todos tus datos y los complementos que tengas comprados. De hecho, si quieres volver a jugar a este título tendrás que volver a comprarlo, ya que será como si nunca lo hubieras tenido antes.

Cómo eliminar un juego de tu cuenta de Steam

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Steam y seleccionar el juego que quieres borrar en tu biblioteca. Una vez entres así a la ficha del juego, pulsa en el enlace de Soporte que hay a la derecha, en la sección de Enlaces del juego en cuestión.

Entrarás en la página de soporte del juego que hayas seleccionado, donde se te sugerirán varios problemas que puedes tener. En la lista, pulsa sobre la opción Quiero eliminar este juego permanentemente de mi cuenta que aparece justo debajo del todo.

Antes de permitirte eliminar el juego, irás a una pantalla con algo más de información sobre él. Por ejemplo, te dirán la fecha en la que activaste el juego y cuánto tiempo has jugado para que te hagas una idea de cuánto lo has utilizado. También habrá una lista de los DLCs y contenido que fueras a perder, si es que hubiera alguno. Y si no lo hay, simplemente aparecerá el juego.

Al final del todo, llegará la decisión importante, y el último paso. Pulsa sobre la opción De acuerdo, elimina los juegos listados de mi cuenta permanentemente si quieres borrar de verdad el juego y los complementos que pudieras tener. Este es el comando de confirmación, por lo que ya no se te pedirá nada más.

Y ya está, cuando pulses en De acuerdo, elimina los juegos listados de mi cuenta permanentemente tu juego y todos sus complementos desaparecerán para siempre de tu cuenta de Steam. Si te arrepientes ya es tarde, porque tendrás que volver a comprarlo.