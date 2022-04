Vamos a explicarte cómo quitar tu número de teléfono de los resultados de Google, algo para lo que es necesario que completes una solicitud cuyo procedimiento puede ser un poco largo y tedioso. Sin embargo, con esto le estarás enviando a Google una petición formal para que quita de sus resultados de búsqueda la web en la que aparezca tu teléfono.

Sin embargo, debes saber que esto no eliminará tu teléfono de esta web, para eso Google siempre te va a recomendar ponerte en contacto con el webmaster o propietario del sitio. Lo único que hará es desindexar esa página donde aparece tu información para que no aparezca en los resultados de su buscador, aunque no lo va a borrar de Internet.

Vamos a decirte los dos procedimientos que hay, que son para eliminar el contenido de Google y de Google Imágenes. El procedimiento para Google es bastante largo, pero el de enviar la solicitud para Google Imágenes es un poco más corto. Aquí, debes saber que aunque rellenes la solicitud, será Google quien tenga la última palabra en la toma de la decisión de borrarlo o no, ya que al final es su buscador.

Borra tu número de teléfono de Google

Para borrar tu número de teléfono de los resultados de Google, tienes que entrar en el formulario de la web support.google.com/legal/troubleshooter/1114905. En él, lo primero que tendrás que hacer es elegir Búsqueda de Google en la lista donde tienes que elegir el servicio del que solicitar la retirada del contenido.

A continuación, irás a una pantalla en la que tienes que decidir el servicio del buscador de Google para el que quieres realizar la solicitud de retirada de contenido. En ella, selecciona la opción de Búsqueda de Google para pedirlo para el buscador normal.

Ahora vas a tener dos opciones para proceder. Puedes pulsar en la opción de Información personal para que se aplique el derecho al olvido, un derecho que tenemos los ciudadanos europeos, o ser más agresivo y elegir la opción de Retirar información personal de Google de acuerdo con las políticas de nuestros productos. Esta última, es algo general de Google para sus productos, mientras que el derecho al olvido es una ley europea.

Si eliges la primera opción, la de simplemente Información personal, irás directamente a un formulario. Pero si eliges la opción de hacerlo de acuerdo con las políticas de Google y no con las leyes europeas, irás a una página que te va a llevar a otra solicitud, y donde solo tienes que pulsar en Solicitud de retirada. Si no te llevase directamente, la tienes en esta dirección.

En la nueva solicitud, también tienes que ir marcando diferentes opciones. paso a paso. Aquí, primero tendrás que decirle a Google que te has puesto en contacto con el webmaster de la página donde está tu número para solicitárselo también, luego tendrás que decirle que quieres eliminar información personal, y en el tercer paso tienes que elegir que quieres eliminar información de contacto.

Esto te llevará a una página de solicitud, donde tendrás que tomarte un largo rato para rellenar todo lo que Google te pide. Aquí, tendrás que decir si la información está publicada en la web, si se está usando en tu contra, tendrás que dar tus datos personales y aportar la dirección URL de la web y los términos que buscas en Google para que te aparezca. Aquí, lo mejor es decir la verdad, rellenarlo todo, y luego marcar como activo el cuadro de la declaración de que la información es precisa y pulsar en Enviar.

Ahora, ya solo te queda esperar unos días para que Google revise la solicitud y te diga si la va a aceptar o no. Ten paciencia, porque el tiempo que haya que esperar dependerá de cada solicitud.

Borra tu número de teléfono de Google Imágenes

A continuación, irás a una pantalla en la que tienes que decidir el servicio del buscador de Google para el que quieres realizar la solicitud de retirada de contenido. En ella, selecciona la opción de Google Imágenes para pedirlo para el buscador específico de imágenes de Google.

Irás a la pantalla en la que se te pregunta qué quieres hacer exactamente. En ella, selecciona la opción de Derecho al olvido, porque en este caso sí es la única opción para solicitar la retirada del contenido.

Aquí, irás a una solicitud en la que tendrás que rellenar todos los datos que te pida Google sobre ti, y sobre el sitio donde está subido el contenido. Ten paciencia y rellénalo tododiciendo la verdad. Y cuando termines, acepta la declaración de que la información es cierta, escribe la fecha, la firma, confirma el reCAPTCHA y pulsa en Enviar. Ahora, solo te queda esperar hasta que Google te diga si acepta o no la solicitud.