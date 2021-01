Cómo jugar a los minijuegos ocultos de Google Play

Vamos a explicarte cómo acceder y jugar a los minijuegos ocultos de Google Play, una pequeña colección de entretenimientos con los que la tienda de aplicaciones de Android te permite pasar el rato en esos momentos en los que no tienes conexión.

Antes de lanzarte a por ellos, debes tener en cuenta dos cosas. La primera es que son juegos básicos muy modestos, por lo que no te esperes gran cosa. Es algo parecido al mítico juego del dinosaurio que salta cactus de Chrome. Además, dependiendo de cada móvil puede que haya algunos juegos que no te aparezcan. En Xataka Android nos hablan de los tres que te diremos en el artículo, pero personalmente a mi solo me ha aparecido uno.

Entra en los minijuegos secretos de Google Play

Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de tener Google Play actualizado. Para esto, tendrás que descargar todas las actualizaciones que tengas para que entre ellas se incluyan las internas. Si vieras que no te aparece ningún juego, tendrás que esperar a recibir la última actualización.

Y para que la espera se haga más corta, también puedes entrar en los ajustes de Google Play. Una vez estés en ellos, pulsa sobre la opción de Versión de Play Store. Cuando lo hagas, se buscarán nuevas versiones, y si hay alguna nueva actualización pendiente se descargará automáticamente. Si está actualizada, también te lo indicará.

Los minijuegos de Google Play solo aparecen cuando tu móvil está sin conexión. Para forzar esto, lo más rápido es activar el modo avión. El modo avión hace que tu móvil se desconecte de Internet, por lo que mientras lo tengas activado dejarás de poder usar la mayoría de apps o el navegador.

Una vez hayas activado el modo avión, vuelve a Google Play. Es posible que al entrar en la tienda de aplicaciones lo sigas viendo todo igual. Lo que tienes que hacer es pulsar en alguna de las secciones inferiores para que intente cargarlas.

Cuando hagas esto sin tener conexión, te aparecerá un mensaje diciéndote que no tienes conexión con el dibujo de un satélite durmiendo. Encontrarás los minijuegos en la sección Juega mientras esperas que aparecerá debajo. Ahora, solo pulsa en el botón de Jugar del juego que hayas elegido y lo iniciarás.

Como te hemos dicho al principio, se trata de juegos extremadamente simples tanto en sus mecánicas como en sus gráficos. Esto es así porque, de esta manera, el peso de los juegos es mínimo y puede integrarse en la propia tienda de aplicaciones sin aumentar notablemente su tamaño.

Como has visto en las capturas anteriores, a mi solo me ha aparecido un juego. Sin embargo, puede haber varios juegos diferentes como un solitario o el mítico juego de la serpiente. Sin embargo, no hay garantías de que tú puedas jugar a todos.