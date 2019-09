Cómo instalar aplicaciones como WhatsApp si no puedes bajarlas desde Google Play

Lo normal cuando queremos instalar una nueva versión de Android es acudir a la tienda oficial, Google Play, pero ¿qué pasa si el móvil no tiene Google Play instalado? Hoy te contaremos cómo puedes descargar aplicaciones como WhatsApp en un móvil Android, cuando no tienen Google Play.

Aunque estamos acostumbrados a que los móviles Android vengan con Google Play, en otras partes del mundo como China, no se incluye. Ahora es Huawei quien no lo incluirá en su serie Mate 30 debido al bloqueo de la compañía por parte del gobierno estadounidense. Hoy veremos cómo puedes descargar e instalar aplicaciones cuando el móvil no tiene Google Play ni los Servicios de Google instalados.

¿Hay otra tienda instalada?

Antes de nada, debes inspeccionar el móvil para ver si tiene otra tienda preinstalada. Google Play es la tienda más popular, pero no es la única. Muchos grandes fabricantes de Android han creado sus propias tiendas de aplicaciones alternativas, que a veces incluyen preinstalada en el móvil junto a Google Play... o en solitario.

Por ejemplo, Huawei cuenta con su tienda App Gallery, mientras que Samsung tiene la Galaxy Store, Xiaomi tiene su Mi Market, Meizu tiene Hot Apps, y así sucesivamente. Casi con total seguridad que el móvil, aun sin contar con Google Play, incluirá su propia tienda de aplicaciones, y antes de descargar APK lo más fácil es usar la tienda preinstalada.

Huawei App Gallery

Estas tiendas "secundarias" no tienen la misma selección de aplicaciones que Google Play, por lo que es posible que falten varias aplicaciones importantes. Lo mejor es usar el buscador para ver si la aplicación que te interesa está disponible pues, en caso afirmativo, instalarla será cosa de pulsar un botón.

El funcionamiento varía de una tienda a otra, aunque por lo general descargar aplicaciones con una tienda oficial es un proceso sencillo en el que debes buscar la aplicación, pulsar el botón de descarga y esperar a que se complete el proceso.

Las tiendas alternativas

WhatsApp en la tienda de UpToDown

Si la tienda preinstalada no cuenta con la aplicación que te interesa -por ejemplo, no encuentras WhatsApp por ningún lado- siempre te quedarán las tiendas alternativas. La lista de alternativas a Google Play es bastante extensa, aunque hay que tener cuidado de solo usar tiendas de fiar. En caso contrario podríamos descargar versiones modificadas de aplicaciones con virus, ransomware, publicidad u otros males.

Estas tiendas alternativas tienen la ventaja de que están ya preparadas para funcionar en móviles que no incluyen los servicios de Google Play, como pasa en los móviles sin absolutamente nada de Google. Estas son las principales tiendas alternativas disponibles y que son de fiar.

Up-To-Down . La tienda Made in Spain lleva tiempo intentando hacerle la competencia a Google Play, algo especialmente evidente después de lanzar su propia tienda para Android. La selección de apps es de la más extensa de las alternativas e incluye la gran mayoría de apps populares. Puedes descargar su versión para Android aquí.

Amazon AppStore . La tienda de aplicaciones de Amazon, con una buena selección de juegos y aplicaciones. Puedes obtener el enlace de descarga poniendo tu dirección de correo electrónico en este formulario.

F-Droid es un repositorio de aplicaciones gratis y de código abierto. Esto supone que no encontrarás apps propietarias como Facebook, YouTube o Instagram, aunque sí algunas alternativas gratuitas. Lo puedes descargar desde aquí.

Slide-Me es una tienda de aplicaciones alternativa que incluye tanto aplicaciones y juegos gratis como de pago. Todas las aplicaciones son revisadas manualmente antes de ser publicadas, aunque muchas aplicaciones populares no se encuentran listadas. Puedes instalarlo descargando la última versión desde aquí.

La idea aquí es usar una tienda alternativa para descargar las aplicaciones que te interesan y que no encuentras en la tienda que viene en tu móvil. Es importante que las descargas sean de lugares de fiar, pues en caso contrario podrías descargar versiones falsas.

Ten en cuenta que este tipo de tiendas no hace una comprobación de compatibilidad como Google Play, de modo que te permiten descargar "de todo" sea compatible con tu teléfono o no. Esto supone que, a veces, descargarás una aplicación que no se instalará o se instalará y luego no funcionará correctamente. Por ejemplo, si necesita los Servicios de Google y tu móvil no los incluye.

Descarga desde la página oficial

Otro modo de instalar aplicaciones en Android es desde su APK, aunque el problema aquí es el mismo que con las tiendas alternativas: debes hacerlo de lugares de fiar para evitar problemas desagradables como virus, malware, robos de datos y similares.

Uno de los modos de asegurarte de que estás descargando de un lugar de fiar es descargar el APK desde la página web oficial. No todas las aplicaciones ofrecen su APK en su página oficial, pero bien merece la pena intentarlo. La buena noticia es que WhatsApp sí tiene su APK en su web: lo puedes descargar oficialmente desde aquí.

Facebook también tiene su APK oficial en esta dirección. No sucede así con Facebook Messenger, aunque sí con Messenger Lite, la versión reducida y que puedes descargar oficialmente desde aquí.

Descarga su APK

Si nada de lo anterior funciona, siempre te quedará probar suerte instalando el APK desde un lugar de fiar. En Internet hay cientos de sitios web que cuentan con APK de aplicaciones, pero debes tener especial cuidado para no terminar instalando aplicaciones falsas en el móvil.

Uno de los mejores repositorios de APK es APKMirror, con una enorme colección de aplicaciones y distintas versiones. Difícil será que no encuentres la aplicación que te interesa, aunque tiene la dificultad de que tú debes elegir exactamente qué variante necesidas descargar para la arquitectura de tu móvil y versión de Android. En este artículo tienes ayuda para saber cuál elegir.

Después de encontrar la aplicación, versión y variante adecuada, solo necesitas descargar el archivo a tu móvil y abrirlo. Esto iniciará la instalación y, si todo va bien, podrás usar la aplicación tan pronto como esté instalada.

Nota sobre la compatibilidad

Antes de terminar, es importante tener en cuenta que hay muchas aplicaciones que necesitan los servicios de Google para funcionar. Un móvil que no cuenta con Google Play generalmente tampoco tiene los Servicios de Google instalados. En su lugar podría contar con otros servicios de la marca, aunque algunas aplicaciones podrían seguir fallando.

Otro dato a tener en cuenta es que Google Play hace una revisión de compatibilidad para ofrecerte el archivo APK correcto para tu móvil. Al descargar el APK esto no sucede, de modo que una aplicación podía no instalarse o instalarse y dar errores pues necesita de alguna librería o aplicación adicional para funcionar correctamente.