Hoy te vamos a explicar cómo informar a las autoridades sobre pornografía infantil si te la encuentras navegando, descargando o en WhatsApp. No nos referimos simplemente a utilizar los sistemas de reporte de algunas redes sociales, sino a hacer llegar a la Policía y Guardia Civil toda la información sobre el hallazgo mediante sus sedes digitales para que puedan investigarlo.

Denunciar formalmente algo tiene asociado un grado de implicación que no todos los usuarios quieren tener a la hora de informar sobre este tipo de contenidos. Esto hace que algunas personas simplemente no hagan nada, y por eso queremos dar a conocer los métodos oficiales de colaboración ciudadana con los que también se pueden "denunciar" este tipo de hechos.

Para este artículo hemos contado con la colaboración y el asesoramiento de Sergio Carrasco, abogado experto en tecnología y derecho digital además de consultor en Fase Consulting. Con su ayuda no sólo hemos podido ver que el procedimiento es mucho más fácil de lo que parece, sino que también nos ha dado algún consejo para evitar tener problemas pese a nuestras buenas intenciones.

Denuncia vs. comunicación de delitos

Cuando denuncias este tipo de casos, incluso si lo haces de forma digital mediante la sede electrónica de la Guardia Civil, el procedimiento exige que des determinados datos personales. Luego tienes que imprimir el escrito y entregarlo en persona en el cuartel en 24 o 48 horas. Es lo que se hace con todas las denuncias formales, pero según el abogado Sergio Carrasco, ante tanta carga muchos optan por no notificar si no conocen el procedimiento más simple de colaboración ciudadana.

Y con el procedimiento más simple nos referimos a la comunicación de los delitos mediante las páginas de colaboración ciudadana. Fuentes policiales nos han dejado claro que a efectos prácticos, en el caso de la pornografía infantil realmente es lo mismo denunciar que informar, ya que por implicación profesional y personal los agentes miran y responden a todas y cada una de las comunicaciones que les llegan.

La única excepción sería cuando el contenido te llega mediante WhatsApp. En este caso concreto lo ideal es personarse para hacer la denuncia forma, y que de esta manera las fuerzas de seguridad puedan acceder directamente a tu dispositivo para comprobar el contenido.

También hay que mencionar que redes sociales como Twitter y servicios de mensajería como WhatsApp permiten reportar a usuarios que creamos que están cometiendo ilegalidades o abusos. Esto está bien para que se les expulse de las redes, pero en ningún casi debería impedir que también denuncies o informes a las autoridades competentes para que de verdad se pueda acabar con las redes que puedan estar generando y difundiendo este material.

¿Y a quién tienes que enviarle la información, a la Policía o a la Guardia Civil? Las fuentes policiales que hemos consultado nos han asegurado que tanto estos dos cuerpos, como con otros cuerpos autonómicos e internacionales existe una comunicación muy fluida. Y si las competencias no están claras, entonces lo investiga a quien le llega.

Por lo tanto da igual que la Policía tenga más competencias en ciudades y la Guardia Civil en entornos rurales, lo que importa es que le envíes la notificación a quien se la envíes entre ellos van a compartir la información que sea oportuna. Y tampoco hay ningún problema con que le envíes notificaciones a ambos cuerpos, lo importante es simplemente que aportes todos los datos que puedas.

Muy importante no difundir queriendo denunciar

Antes de empezar con el procedimiento en sí, hay que hacer referencia a un error que muchos cometen al intentar ayudar. En algunas redes sociales como Twitter se suele denunciar algo compartiéndolo mientras se menciona a la Policía o la Guardia Civil. Esto es algo que nunca tenemos que hacer en temas tan serios como el de la pornografía infantil.

Sergio Carrasco nos dice que muchos hacen esto con la idea de ayudar a denunciar, pero que lo que realmente están haciendo es propagar el contenido que están compartiendo. Esto es especialmente grave en el caso de la pornografía infantil, y puede tener consecuencias judiciales en tu contra.

El Código Penal menciona expresamente a quien facilite el acceso o la difusión de los contenidos. Por lo tanto, si lo compartes en redes sociales estarás cometiendo un delito, y por eso mismo hay que evitar difundir este contenido y otros del estilo en redes sociales. Vamos, que nada de mensajes como "Hola @policía" compartiéndolo.

Qué datos necesitas entregar

A la hora de denunciar o informar sobre el hallazgo de pornografía infantil en la red, cuanta más información facilites mejor será y más fácil se lo estarás poniendo a las autoridades. Evidentemente, lo más importante es entregar la URL que lleva a la web, post de un foro o a la publicación en una red social en la que se haya subido este contenido, pero no dejes de mencionar nombres de usuario, todo tipo de direcciones o incluso la hora a la que ha sucedido todo.

Las autoridades están familiarizadas con la Dark Web y todo el mundo de las darknets. Por lo tanto, si te has encontrado en ella el contenido también podrás entregar las direcciones onion de Tor o las de otras redes en las que te lo encuentres.

Si se trata de contenido P2P, puedes facilitar el enlace que lleve a donde esté el fichero .torrent o el enlace Magnet con el que iniciar la descarga. También puedes mencionar otros datos como su nombre y hash. Todos los que aportes será bienvenido por técnicos que sean los datos, y puede ayudar enormemente a la investigación que se realice después para retirar el archivo y buscar a sus responsables.

Y en la descarga directa otro tanto de lo mismo, puedes facilitar las direcciones a la descarga para que las autoridades se pongan en contacto con los servicios para tomar medias. Incluso si el contenido se difunde a través de servidores propios, entregar la dirección desde la que se descargan los archivos puede ayudar a identificar su dirección y a que se interrumpa el servicio.

Cuando el contenido se envía a través de WhatsApp o servicios similares la cosa se pone un poco más complicada. Puedes enviar capturas y facilitar el número de teléfono, pero a la hora de la verdad la otra parte puede impugnar cualquier acusación alegando que el contenido nunca existió realmente.

En estos casos, las autoridades tendrán que recurrir a periciales para ver, por ejemplo, si los mensajes han sido o no han sido alterados por quien se supone que difundió el contenido. Aun así, también puedes ayudarles utilizando testigos online que verifiquen tus capturas, como eGarante, eG-Social, y otros servicios parecidos como Evicertia o Doyfe.

Además, en el caso de que el contenido se haya difundido en grupos mediante este tipo de aplicaciones de mensajería, también se puede contrastar la información con otras personas que también estén dentro de dicho grupo. Aun así, y sobre todo en el caso de mensajes por WhatsApp, podrías considerar denunciar en vez de informar para que quede clara la existencia del contenido difundido permitiendo que las autoridades lo vean en tu móvil.

Por último, a la hora de rellenar las denuncias o enviar las notificaciones online sobre el contenido que te encuentras, no es suficiente con enviar capturas y direcciones web. También es importante aportar el contexto en el que se han compartido las imágenes, y describir en general todo lo que puedas sobre el hallazgo para poder dibujar una fotografía completa y entendible sobre él.

Qué requisitos son necesarios para que se considere un delito

Al margen de la denuncia en sí misma, que puede significar el comienzo de una investigación, es necesario que se cumplan ciertos requisitos para que un acto se califique de delito de pornografía infantil. Tal y como nos contaron en Genbeta, el Código Penal la tipifica como:

"Todo material que represente de manera visual a un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.

Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales”.

Respecto al castigo, el artículo 189 refleja que este delito será penado con prisión de entre uno y cinco años: "El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido".

También existen una diferenciación entre la posesión para uso propio de este material, algo que tendría una condena que podría ir desde una multa de seis meses hasta penas de tres meses o un año de cárcel. Esta ley contempla tanto la adquisición como el acceso a sabiendas a la pornografía infantil, y también hay castigos para la omisión por parte de padres o tutores del menor implicado, o la concertación de encuentros con menores de edad a través de Internet y por teléfono.

Cómo denunciar la pornografía infantil online

Denunciar una web con pornografía infantil es bastante sencillo. Lo único que tendrás que hacer es denunciarlo a través de las sedes electrónicas de Guardia Civil o Policía. La sede de la Guardia Civil la tienes en la web para informar de delitos, mientras que la Policía tiene su web de Colaboración Ciudadana. Te recuerdo que es importante que te limites a estos métodos, y que no compartas este contenido en redes sociales ni para mencionar a los perfiles de estos cuerpos de seguridad.

Cómo denunciar por la sede electrónica de la Guardia Civil

Si decides denunciar en la Guardia Civil la pornografía infantil que has encontrado, has de saber que utilizar la sede electrónica no te evitará tener que imprimir después la denuncia e ir al cuartel. Para hacerlo, entra en la web para informar de delitos y pulsa sobre el botón Quiero denunciar. La web te avisará de que el procedimiento es sólo para crear el escrito de denuncia, y que tendrás que entregar personalmente la denuncia. Tras aceptar ese cuadro de diálogo irás a una web con más información.

Allí tendrás que buscar el enlace de la Aplicación e-denuncia, aunque puedes entrar allí directamente con el enlace e-denuncia.guardiacivil.es/eDenuncia/index.faces. Llegarás al formulario de denuncia, en el que tienes que pulsar sobre la opción Daños sin autores conocidos, que es el procedimiento para informar casos como el de la pornografía infantil.

Y con esto llegarás al formulario de denuncia. En él tendrás que rellenar todos los datos que se te pidan en la primera página, y luego ir a una segunda en la que tendrás que explicar detalladamente tu hallazgo del contenido, incluyendo las direcciones web, nombres de páginas y datos que hemos mencionado anteriormente.

Recuerda que cuanta más información puedas facilitar más estarás facilitando la labor de las autoridades. Tras terminar de rellenarlo todo, deberás imprimirlo y entregar la denuncia en el cuartel más cercano para que se puedan verificar tus datos y que la denuncia la hace una persona real.

Cómo informar por la sede electrónica de la Guardia Civil

Si no quieres involucrarte hasta ese punto, siempre tienes la opción de limitarte a informar. Para ello, entra en la web para informar de delitos y pulsa sobre el botón Quiero informar. Al hacerlo, la web te llevará directamente al Formulario de colaboración con la Guardia Civil.

El formulario de colaboración es el que ves en pantalla, y puedes comprobar que es extremadamente sencillo. En él sólo debes dar tu correo electrónico, y en el campo Introducir su consulta describir el hallazgo de pornografía infantil entregando todos los detalles y direcciones que te sea posible, cuantos más mejor. Luego simplemente introduce el texto de confirmación, elige si quieres recibir una copia, y pulsa el botón Envío. Así de fácil.

Cómo informar en la sede electrónica de la Policía

Si no quieres personarte en el cuartel de la policía para realizar una denuncia, también puedes informar sobre los hechos a través de su web de Colaboración Ciudadana. Una vez entres, verás que te sale una lista con diferentes opciones. En ella, pulsa sobre Delitos Tecnológicos, pues es la categoría a la que corresponde la pornografía infantil que te encuentras online.

Cuando pulses sobre Delitos Tecnológicos se te desplegarán debajo varias opciones relacionadas entre las que puedes decidir. Aquí, pulsa sobre la opción Pornografía infantil para proceder a la denuncia de la que te hayas encontrado o te hayan enviado por Internet.

Iniciarás un proceso de varios pasos. El primero es el de informar detalladamente sobre el hallazgo de pornografía infantil, entregando todos los detalles y direcciones que te sea posible. Recuerda que cuantos más datos des mejor será y más facilitarás que las autoridades puedan trabajar rápidamente. En Otras notificaciones puedes decirle si has notificado los hechos a otras entidades. Una vez rellenado, pulsa Siguiente.

Llegarás al segundo paso, en el que debes introducir tus datos personales. Sólo es obligatorio que des tu dirección de correo electrónico, pero puedes aportar más datos dependiendo del nivel de implicación que quieras tener. Cuando termines, pulsa el botón Siguiente para continuar.

Llegarás a un tercer paso en el que puedes decidir si quieres que la policía te conteste a la información que les has enviado. También debes aceptar las condiciones de este tipo de comunicación, teniendo claro que no es una denuncia formal y que no debes utilizarlo para comunicar emergencias. Cuando termines, pulsa en Previsualizar.

Y llegarás al cuarto y último paso. En él, previsualizarás el comunicado que vas a enviar para que puedas ver si todo está correcto. Si tienes que cambiar algo puedes pulsar el botón Atrás, y si está bien sólo debes escribir una confirmación de que eres una persona real siguiendo las instrucciones que tienes sobre el cuadro de texto de debajo del todo, y confirmar el envío pulsando luego en Enviar Notificación.

En Xataka | [Cuando ciudadanos particulares se ponen a perseguir pedófilos en internet mientras la policía intenta evitarlo a toda costa](https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/cuando-ciudadanos-particulares-se-ponen-a-perseguir-pedofilos-en-internet-mientras-la-policia-intenta-evitarlo-a-toda-costa