Cómo evitar recibir propaganda electoral a casa de las elecciones generales del 23 de julio

Vamos a explicarte cómo evitar que te llegue propaganda electoral a casa de las elecciones generales, que tendrán lugar en casi todas las comunidades autónomas el 23 de julio. Si no quieres que te lleguen los panfletos, tienes un método con el que hacerlo.

Debes saber que si ya has hecho este procedimiento en unas elecciones anteriores no necesitas repetirlo. Pero si todavía no lo has hecho, los pasos a dar son sencillos y con un único formulario, aunque necesitarás identificarte en la web específica usando tu tu DNIe, certificado digital o Cl@ve PIN.

Algo que debes tener en cuenta es que con este procedimiento los partidos políticos no podrán usar el censo para enviarte la propaganda electoral. Sin embargo, todavía puedes recibir algunos panfletos que no vayan a tu nombre, y que simplemente un repartidor vaya echando en todos los buzones.

Ahora que ya sabemos cuándo son las próximas eleciones, toca organizarse. En Xataka Basics ya te hemos dicho cómo solicitar el voto por correo y cómo votar desde el extranjero, además de las razones por las que puedes evitar la mesa electoral en el caso de que te toque.

Cómo no recibir propaganda electoral

Para solicitar la exclusión de los envíos postales de propaganda electoral, tienes que entrar en la web de sede.ine.gob.es/oposicionPartidos. Una vez dentro de esta página, tienes que pulsar en la opción de Acceder con Cl@ve/Certificado que tienes en la parte derecha.

Entrarás en la pasarela con la que tienes que iniciar sesión como persona física en el sistema. Para hacerlo, tendrás que usar los métodos que te ofrecen, que son DNIe, certificado digital, Cl@ve Permanente o Cl@ve PIN. Elige la opción que quieras, y sigue el procedimiento que te pidan para iniciar sesión.

Esto te llevará a la página del formulario de exclusión. En ella, simplemente tienes que elegir la opción de Excluido en el campo de Aparición en copias para partidos políticos. De esta manera, cuando el censo electoral le envíe a los partidos la dirección de los ciudadanos, tú no aparecerás en la lista.