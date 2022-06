Cómo encontrar tu móvil usando Android Auto

Vamos a explicar cómo encontrar tu teléfono móvil utilizando Android Auto, de forma que si no sabes dónde lo has metido puedas buscarlo directamente desde tu coche. A veces puede pasar, sobre todo tras viajes largos, que no estás seguro de en qué parte del coche está el móvil o si te lo has dejado en algún sitio, y esta función puede ayudarte.

Como ya te habrás imaginado, nos referimos a encontrar un móvil diferente al que estés usando para conectarte a Android Auto, ya que este estará conectado por cable al coche o siempre muy cerca en el caso de usarlo de forma inalámbrica. Sin embargo, este sigue siendo un truco útil si no encuentras uno de tus móviles y quieres hacerlo sonar.

Encuentra tu móvil con Android Auto

Realmente, lo único que vamos a hacer es utilizar el asistente de Google a través de Android Auto para hacerle la petición de que encuentre tu teléfono utilizando uno de sus comandos de voz. Aquí, simplemente debes saber que sólo puedes encontrar los móviles asociados a la misma cuenta de Google que estés utilizando con Android Auto.

Por lo tanto, solo tienes que utilizar el siguiente comando de voz:

"Ok Google. ¿Dónde está mi teléfono?"

El OK Google solo lo tienes que decir si tu Android Auto lo soporta, aunque dependiendo de tu coche puede que también te sirva pulsar el botón correspondiente para invocar al asistente en el coche o la pantalla de la consola.

Cuando le digas a tu coche el comando, el asistente de Google te ayudará a elegir qué móvil quieres encontrar de los que tienes vinculados a tu cuenta. Lo normal si tienes varios es que te diga que hay varios, y si quieres hacer sonar el primero. Si le dices que sí lo hará sonar, y si le dices que no pasará a preguntarte por el siguiente teléfono.

Por lo tanto, simplemente tienes que hacer que haga sonar el móvil concreto que quieras encontrar, y entonces podrás localizarlo y saber dónde está. No es el proceso más útil del mundo, pero en algunos contextos puede llegar a ayudarte bastante. Lo que no vas a poder hacer es ver en un mapa dónde está el teléfono, porque de momento esto no es compatible con Android Auto.