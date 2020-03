Cómo eliminar tu cuenta de Houseparty en Android, iOS y PC

Vamos a explicarte cómo eliminar tu cuenta de Houseparty, tanto en iOS como en Android y en la versión web. Houseparty es una de las aplicaciones de moda durante esta cuarentena, y muchos usuarios se han acabado creando una cuenta para probarlo. Pero si no te convence la aplicación o te preocupan los rumores de hackeo negados por la empresa, quizá quieras eliminar tus datos personales de sus servidores borrando tu cuenta.

Ten en cuenta que si borras tu cuenta dejarás de poder utilizar Houseparty en cualquier dispositivo. En iOS el procedimiento es muy sencillo, te lo diremos paso a paso. En Android y la versión web no hay opción de borrar la cuenta, pero también te diremos cómo proceder según las políticas de privacidad de la aplicación.

Lo primero que tienes que hacer para borrar tu cuenta es entrar en Houseparty utilizando la cuenta que quieras borrar, y pulsar en el icono de la cara sonriente que tienes arriba a la izquierda.

Entrarás en el menú Friends donde podrás ver tus amigos y añadir nuevas amistades con la lista de personas a las que puedes conocer. En esta ventana, pulsa en el icono de la rueda dentada que tienes en la esquina superior izquierda, justo al lado de donde pone Friends.

Entrarás en el menú Settings, que son los ajustes de la aplicación. En este menú tendrás varias opciones para configurar Houseparty. Para iniciar el proceso de eliminar la cuenta, pulsa en la sección Privacy que te dará acceso a las opciones de privacidad.

Una vez estés dentro de la sección de Privacy, ya sólo te queda pulsar en el botón de Delete Account que te aparecerá con la señal de prohibido. Significa exactamente borrar cuenta, y es con lo que iniciarás el proceso de borrado de tu cuenta de usuario.

Iniciarás el proceso de confirmación de eliminado de la cuenta, que consta de tres pasos. En el primer mensaje se te preguntará si quieres eliminar la cuenta. Pulsa en Yes para confirmar, lo que te llevará a un segundo paso en el que debes verificar tu identidad escribiendo la contraseña de tu cuenta. Tras escribir la contraseña irás a un tercer mensaje en el que se te pregunta si de verdad estás seguro de que quieres borrarla, y debes pulsar en Delete para proceder a borrarla.

Las versiones para navegador y Android de Houseparty no tienen ninguna opción para eliminar la cuenta. En Android no hay opciones de privacidad, sólo un enlace para leer las políticas de privacidad, y en la versión de escritorio la única opción es la de cerrar sesión en el navegador. Sin embargo, esto no quiere decir que sea imposible borrar tu cuenta si no tienes un iPhone.

Tal y como indica la política de privacidad, puedes pedir la eliminación de tu cuenta mediante un correo electrónico. Tendrás que escribirlo a la dirección hello@houseparty.com, incluyendo que quieres borrar tu cuenta, tu nombre completo y dirección de correo electrónico asociada a la cuenta. No se indica, aunque puede ser una buena idea incluir también el número de teléfono de la cuenta.

Tal y como ves en el ejemplo que han hecho nuestros compañeros de Xataka Android, en el asunto del correo puedes poner Request to delete account, que quiere decir petición para el borrado de la cuenta. En el cuerpo del correo, puedes escribir lo siguiente:

Hello

I want to delete my account.

My name is (tu nombre), and my mail is (tu correo).

Thanks