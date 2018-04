Cómo descargar los datos de tu cuenta de WhatsApp

La nueva ley de protección de datos europea GDPR entrará en vigor en un mes y está revolucionando Internet, que tiene que ultimar los detalles para cumplir con ella antes del 25 de mayo. Hoy le toca a WhatsApp, que tras empezar a pedir confirmación de edad ya ha incluido la herramienta para pedir y descargar todos los datos de tu cuenta.

Igual que en Instagram y desde hace tiempo en Facebook, ahora puedes pedir que WhatsApp genere y te deje descargar un informe con todos los datos de tu cuenta y configuración, aunque no se incluyen los chats. Para guardar chats necesitas usar otras herramientas.

Descarga tus datos de WhatsApp

El primer paso, como no podía ser de otro modo, es ir a los Ajustes de WhatsApp. Puedes acceder a ellos desde cualquiera de las pestañas de WhatsApp, tocando en el botón del menú (la captura de pantalla anterior se corresponde a la pestaña Estados).

Recuerda que este archivo con tus datos de WhatsApp no incluye los chats, lo cual explica por qué para pedirlo debes ir al apartado Cuenta en lugar de a Chats. Según la GDPR WhatsApp está obligado a dejarte descargar los datos que guarda de ti, y entre ellos no se encuentran los chats, pues no es un servicio basado en la nube como Telegram o Facebook Messenger.

En el submenú Cuenta encontrarás una nueva opción que no estaba antes, Solicitar info. de mi cuenta. Si no te aparece, asegúrate de que tienes instalada la última versión. Si estás en Android, puedes instalarte la versión beta para asegurarte.

Ahora sí, podrás al fin solicitar tu informe pulsando Solicitar informe. Ten en cuenta que el resultado no es inmediato, sino que puede tardar hasta tres días en estar disponible. Cuando lo esté, recibirás una notificación en WhatsApp para poder descargarlo. Será un archivo ZIP.

Qué se incluye en el informe

El informe de WhatsApp puede ser un poco decepcionante si lo comparas con el de Facebook. Incluye datos básicos que WhatsApp tiene de ti, como tu nombre y número de teléfono, la dirección IP de la última conexión, qué dispositivo tienes, qué versión del sistema operativo tienes, cuándo se registró la cuenta y con qué operador de telefonía.

Lo más personal que encontrarás en el documento es tu última imagen de perfil, cuándo la cambiaste, los números de teléfono de los contactos de tu WhatsApp y los grupos de los que formas parte.

Se muestra además si aceptaste los nuevos términos de licencia de 2016 y de 2018, cuándo exactamente y si decidiste no compartir tus datos con Facebook para mejorar el servicio y cuándo. No demasiados datos están incluidos, y eso es bueno... pues significa que WhatsApp no sabe demasiado de ti.

