Cómo desactivar "Ok Google" de tu móvil Android

Vamos a explicarte cómo desactivar el comando Ok Google de tu móvil Android, de manera que el asistente siga funcionando pero ya no puedas invocarlo con tu voz. Se trata de una opción pensada para poder actuar con él sin tener que tocar el móvil, incluso cuando este está desactivado, pero puede ser molesta o puede que no quieras que tu móvil se quede escuchando.

Te vamos a explicar paso a paso cómo puedes desactivar esta función. Para ello sólo vas a necesitar tener instalada la aplicación de Google en tu teléfono móvil, una que debería ser de las apps preinstaladas en Android. Una vez dentro, tienes hasta dos caminos para llegar a la opción de desactivar el comando de invocación.

Desactiva Ok Google de tu móvil

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de Google de tu dispositivo. Una vez dentro de ella, pulsa en la sección Más con el icono de los tres puntos que vas a encontrar en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Entrarás en el menú con las principales opciones de Google. En este menú, pulsa en la opción Ajustes que tendrás con el icono de la rueda dentada al principio del segundo bloque de opciones. Esto te llevará a la configuración de Google y sus funciones en el teléfono.

En la pantalla de ajustes, estos vendrán organizados en diferentes secciones. Pulsa sobre la sección de Asistente de Google que te aparece en cuarto lugar para pasar a configurar todo lo relacionado con él.

Cuando accedas a las opciones de Asistente de Google, lo primero que tienes que hacer es pulsar sobre la pestaña de Asistente (1) que verás en la parte superior de la pantalla. Allí, baja hasta donde está la sección de Dispositivos Con Asistente y pulsa sobre el dispositivo Teléfono (2).

Entrarás en las opciones específicas del asistente para el dispositivo que estás utilizando. En ellas, baja hasta la sección Voice Match, y desactiva la opción Ok Google para que el asistente no escuche lo que dices. El asistente de Google seguirá funcionando en tu móvil cuando lo invoques mediante un widget o aplicación, aunque en esta sección también puedes desactivarlo por completo, pero ya no podrás activarlo con tu voz.

Existe otro camino alternativo para desactivar esta opción, el cuál nos explicaron en Xataka Android. El camino alternativo es pulsar en la opción Voz en vez de Asistente de Google en los ajustes de la aplicación de Google, y luego pulsar en la opción Voice Match. Allí dentro también encontrarás la posibilidad de desactivar el comando de Ok Google.