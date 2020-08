Cómo crear recordatorios en Windows 10

Hoy te vamos a enseñar cómo puedes crear recordatorios en Windows 10. De este modo, recibirás una notificación en la pantalla cuando llegue la fecha y hora concreta en la que quieres acordarte de hacer una tarea.

Windows 10 te permitía crear recordatorios en Cortana y en las Notas Adhesivas, pero estas opciones no siempre aparecen disponibles, especialmente tras la última actualización de mayo de 2020. Si quieres un modo sencillo de crear recordatorios en Windows 10, una de las formas más fáciles es con Microsoft To Do.

1. Instala Microsoft To Do

Un modo rápido y fácil de crear recordatorios en Windows 10 y que no depende de que tengas activo Cortana es usando la aplicación Microsoft To Do. Es una aplicación de listas de tareas que es la heredera espiritual de Wunderlist, una aplicación de tareas muy conocida que compró Microsoft en 2015.

Microsoft To Do no viene preinstalada en Windows 10, de modo que deberás descargarla desde la tienda de Microsoft. Para ello, puedes buscar su nombre, "Microsoft To Do" en el buscador de la tienda de Microsoft, aunque otro modo es haciendo clic en este enlace. El enlace se abre en el navegador, de modo que debes hacer clic en Obtener para que se abra en la tienda de Microsoft. Entonces, pulsa de nuevo Obtener para que se descargue a tu PC.

La descarga e instalación se lleva a cabo automáticamente, de modo que no necesitas hacer nada más salvo esperar un par de minutos a que termine el proceso. Cuando termine, aparecerá un texto indicando que "este producto está instalado" y el botón Iniciar, que debes pulsar para abrir Microsoft To Do (aunque también lo puedes hacer desde el menú de Inicio de Windows).

2. Crea una tarea

Microsoft To Do es una aplicación de tareas muy fácil de usar. Para crear un recordatorio, primero deberás crear una tarea, que es la que se te recordará llegado el momento preciso. Para crear una nueva tarea, haz clic en Agregar una tarea y escribe el texto de la tarea. Por ejemplo: "cita con el médico".

Después llega el momento de añadir el recordatorio. Para hacerlo, haz clic en el botón del reloj (1). Tienes varias opciones rápidas para añadir recordatorios para el mismo día más tarde, mañana o la semana próxima, aunque si quieres especificar un momento preciso, deberás pulsar Elegir una fecha y una hora (2).

Esto abrirá una ventana flotante donde puedes elegir un día en el calendario y una hora en la parte inferior. Esta vista incluye por defecto seleccionado el día de hoy, así que si quieres añadir el recordatorio para el mismo día más tarde, sólo necesitas cambiar la hora en la parte de abajo. El cuadro de la izquierda son las horas, y el de la derecha los minutos.

Muy importante es que no te olvides de pulsar Intro en el teclado después de crear tu tarea, pues no se termina de crear hasta que lo haces. Puedes comprobar que una tarea ha sido creada porque se muestra en la parte de arriba de la ventana de Microsoft To Do. Si tienen recordatorios, se incluye el icono de una campana debajo del nombre.

No necesitas hacer nada más. Microsoft To Do te enviará un recordatorio en forma de notificación cuando llegue el momento. Este recordatorio tiene dos botones: Posponer y Completar. Si pulsas Posponer, el recordatorio se repetirá más tarde, mientras que si pulsas Completar, la tarea se marca como completada y no se te volverá a recordar más.

Crear recordatorios con Microsoft To Do es muy sencillo y se integra relativamente bien con Windows. Ten en cuenta, eso sí, que necesitarás tener el PC encendido y la aplicación de Microsoft To Do abierta para recibir estos recordatorios, además de no tener activo algún modo que bloquee las notificaciones, como el Asistente de concentración de Windows 10.