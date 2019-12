Microsoft confirma el cierre de Wunderlist, la que fuera una de las mejores aplicaciones de tareas

No es ninguna sorpresa, sabíamos que este día llegaría y hoy Microsoft lo ha hecho oficial: Wunderlist cerrará definitivamente el próximo 6 de mayo de 2020. La que fuese considerada la mejor aplicación de tareas dejará de existir, mientras que Microsoft seguirá apostando todo por su propia app de tareas conocida como 'To Do'.

Microsoft adquirió a 6Wunderkinder, la compañía responsable de Wunderlist, en junio de 2015, y desde el inicio el objetivo era claro, crear una nueva aplicación de tareas potenciada por lo mejor de Wunderlist y capaz de sincronizarse en muchos de los servicios de Microsoft.

Desde hoy no se aceptarán nuevos usuarios en Wunderlist

'To Do' fue lanzada en abril de 2017, la cual mezclaba algunas funcionalidades de Wunderlist integradas con varios servicios de Microsoft, como Outlook, Microsoft Planner y Cortana. Y desde el inicio la compañía mencionó que llegaría el día en que Wunderlist dejaría de existir para centrar esfuerzos en 'To Do'.

"Hemos estado trabajando incansablemente para asegurarnos de que nuestra nueva aplicación, Microsoft To Do, se sienta como un nuevo hogar para sus listas. Hemos dejado de lanzar nuevas funcionalidades y grandes actualizaciones de Wunderlist, por lo que a medida que la aplicación envejece se hace más difícil de mantener. A medida que la tecnología sigue avanzando, no podemos garantizar que Wunderlist siga funcionando como debería o como nos gustaría".

A partir de hoy, ya no se admitirá el registro de nuevos usuarios en Wunderlist, aunque los actuales usuarios podrán seguir creando listas. Los servidores dedicados a Wunderlist se cerrarán el 6 de mayo de 2020, y a partir de esa fecha ya no se sincronizará ninguna de las listas.

Por tal motivo, Microsoft está pidiendo que los usuarios de Wunderlist migren sus listas a 'To Do', esto a través de una herramienta disponible en su sitio web compatible con todas las plataformas. Aquí hay que recordar que para usar 'To Do' se necesitará crear una cuenta de Microsoft.

Christian Reber, fundador de Wunderlist, había anunciado que estaba interesado en volver a comprar su aplicación para evitar su cierre, incluso había enviado una oferta a Microsoft. Hasta el momento no hay información de esta oferta aunque se ve complicado que Microsoft acepte devolverla a su creador.