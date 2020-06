Vamos a explicarte cómo crear un enlace a un texto específico dentro de cualquier web, de forma que no tengas que compartir simplemente la web y decirle a alguien que busque determinado texto, sino apuntar directamente a este. Esto es algo que cuando creas tu propia web puedes hacer fácilmente con su código interno, pero que no es tan sencillo cuando quieres enlazar a una página de terceros a cuyo código no puedes acceder.

Para hacer esto vamos a utilizar la solución más sencilla, que es una extensión creada por Google para Chrome, y que también puedes utilizar en otros navegadores que soporten estas extensiones. Nosotros vamos a probarlo con Microsoft Edge para que veas que fuera de Chrome también puede funcionar, y te vamos a guiar paso a paso por el proceso.

Como resultado recibirás un enlace como este, en el que no sólo enlazas a una página web, sino que dentro de esa web te resalta un texto concreto y lleva al visitante a verlo directamente, independientemente de la parte de la página en la que se encuentre. La extensión se llama Enlace al fragmento de texto, y está basada en una característica experimental que implementaron hace un tiempo en Chromium.

Enlaza a un fragmento de texto dentro de cualquier web

Lo primero que tienes que hacer es entrar a la extensión Enlace al fragmento de texto dentro de la tienda de Chrome, y lo puedes hacer a través de este enlace. Una vez dentro, pulsa en el botón de Añadir a Chrome para instalar la extensión en tu navegador Chrome o en cualquiera de los que sean compatibles con sus extensiones. La extensión te pedirá permisos para modificar el contenido de tu portapapeles.

A continuación, tienes que entrar en la página web a la que quieras enlazar. Puede ser cualquier página de Internet, y no necesitas tener ningún tipo de permiso en ella. Una vez dentro de la página, selecciona el texto al que quieras enlazar directamente. Puede ser una palabra, una frase o un párrafo. Lo que necesites.

Ahora, haz click derecho sobre el texto que hayas seleccionado dentro de la página web. Se mostrará el menú contextual de tu navegador, y en él debes pulsar sobre la opción de Copiar enlace al texto seleccionado. Se trata de una opción que habrá puesto en el menú la extensión.

Tras pulsar en esa opción parecerá que no pasa nada, pero la extensión habrá guardado en el portapapeles de tu PC la dirección al fragmento de texto que tuvieras elegida. Esto quiere decir que con sólo pulsar Control + V donde quieras podrás pegarlo, ya sea en tu navegador o en una conversación que tengas con alguna persona a la que quieras enviarle el contenido resaltado. También deberías poder utilizarlo con servicios para acortar las URLs.

Y ya está, cuando otra persona pulse sobre este enlace o tú mismo lo copies o pegues donde quieras, llegarás a la web, y dentro de ella al fragmento de texto que hubieras seleccionado, el que también estará resaltado para que sepas dónde debes poner tu atención. Este enlace también lo puedes utilizar en correos electrónicos o en páginas web.