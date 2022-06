Cómo configurar tu TV para ver las películas y series más oscuras

Te traemos una pequeña guía con varios consejos para configurar tu tele para ver películas y series más oscuras. A día de hoy, los televisores de última generación suelen venir bastante bien calibrados para ver casi todo el contenido, aunque a veces podemos encontrarnos con que en algunos contextos como imágenes y ambientes oscuros, el contenido no se ve bien del todo, y te toca a ti calibrar el televisor.

Y por eso venimos a explicarte de forma que puedas entender estos consejos, para que tengas por dónde empezar y sepas qué cosas deberías probar cambiar para mejorar la imagen en estas películas y series oscuras. Como cada televisor es diferente, no vamos a ir paso por paso guiándote por los menús, sino que te daremos los consejos de forma general para que intentes aplicarlos por tu cuenta.

Aquí, una cosa que debes tener en cuenta es que para calibrar tu televisor es posible que necesites utilizar alguna de las herramientas de calibrado que puedes encontrar gratis en Internet, que te permiten tener un punto de partida para no calibrar "a ojo" el televisor. También puedes usar las mismas herramientas que sirven para calibrar el monitor de tu ordenador.

Cómo hay que ajustar el brillo

Vamos a empezar ajustando el brillo del televisor, que es el encargado de manejar la profundidad de los negros y los detalles de las zonas oscuras. Vamos, que no tienes que simplemente subir el brillo pensando que eso mejor la iluminación y se ve más... de hecho es casi lo contrario.

Si subes demasiado el brillo, verás que la imagen se queda sin fuerza, los negros parecen grises, y los colores más oscuros quedan como desteñidos. Mientras, si bajas demasiado el brillo también perderás detalles en las zonas oscuras y en los tonos grises.

En nuestro caso concreto lo ideal sería subir solo un poco el brillo para intentar conseguir resaltar detalles de las zonas oscuras, pero intentando no subirlo demasiado para que los negros no dejen de verse negros y no adquieran un tono grisáceo.

Para calibrar el brillo, tienes que utilizar alguna herramienta de calibrado con un patrón donde se muestren recuadros y tiras con distintos niveles de tonalidades. Ahora, empieza ajustando el brillo al mínimo para que todo quede negro, y luego ve subiéndolo poco a poco hasta que puedas diferenciar los distintos recuadros y distinguiendo todas las transiciones.

Cómo hay que ajustar el contraste

El siguiente paso es calibrar el contraste, que es el que ajusta los niveles de blanco e iluminación de una imagen. Aquí, los posibles problemas es que si lo pones demasiado alto la imagen quedará demasiado saturada en las zonas claras, y perderás detalles en las imágenes y zonas de la imagen que estén más blancas. Mientras, si lo bajas demasiado se perderá fuerza en la imagen, y sus colores quedarán empobrecidos y menos impactantes.

Para ver las imágenes más oscuras de los contenidos que nos ocupan hoy, tendrás que subir el contraste un poco por encima de lo normal, de forma que se pueda resaltar toda la información de luz del vídeo. Aquí, no lo subas demasiado o perderás detalles en las zonas más claras.

Y en cuanto a cómo calibrarlo, vas a tener que utilizar un patrón con varias tonalidades blancas. Entonces, sube el contraste al máximo hasta que todo quede en blanco, y luego ve reduciéndolo hasta que empieces a poder diferenciar las transiciones de las diferentes tonalidades del patrón. Vamos, tanto en definición como en el ajuste, el contraste es el opuesto al brillo.

Cómo hay que ajustar la curva de gamma

Los dos ajustes anteriores fueron un poco los más sencillos. Pero si quieres calibrar la tele un poco más finamente para los contenidos oscuros, también deberías intentar ajustar la curva de gamma. Este ajuste está relacionado con el contraste, y determina la capacidad del panel de tu tele para recuperar información de las zonas más iluminadas y las más oscuras de una imagen.

Este ajuste se calibra con patrones específicos de la sección Gamma de la herramienta que estés utilizando, como por ejemplo Lagom LCD Test. Aquí, empezaremos de un valor gamma de 2.2, que es el estándar, y para ver si lo necesitas manipular tienes que alejarte de este nivel para dejar de ver las líneas horizontales finas de cada barra.

Aquí, lo que tienes que buscar es que las barras tengan un aspecto sólido y no rayado. Para ello, lo normal es que tengas que moverte muy poco del 2.2, si es que tienes que hacerlo, y puedes moverte entre los valores de 1.8 y 2.5 hasta encontrar un valor en el que veas mejor los detalles oscuros que hay en la pantalla del ajuste de calibración.

Configura la luz de fondo de tu tele

Si tu televisor lo permite también podrías controlar la luz de fondo de la tele, que es la que suele controlar la potencia luminosa de los diodos OLED o de la luz LED de los LCD. Este ajuste es un poco complejo, porque se parece un poco a lo que hace el brillo. De hecho, en algunos televisores puede haber errores a la hora de ponerle nombre a este ajuste y pueden utilizar la palabra "brillo" de panel o de OLED.

Aquí, la mala noticia es que no podemos darte un consejo tan afinado como los anteriores, ya que cada fabricante y modelo de televisor, además de las condiciones de tu salón o la luminosidad que hay alrededor de la tele pueden influir.

Lo normal suele ser tener que subir este ajuste para que el panel tenga más potencia a la hora de ofrecernos las imágenes, y si estás en una habitación o salón que sean muy luminosos, quizá puedes probar con subirla a tope de forma temporal.