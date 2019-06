Vamos a explicarte cómo configurar los perfiles de usuario de Movistar+ y Movistar+ Lite. Vas a poder configurar un máximo de cuatro perfiles en la aplicación de Movistar+, tanto en la versión web como en la de tabletas y móviles. A la cuenta tendrás que acceder con el mismo usuario y contraseña, pero una vez dentro podrás crear y elegir cuatro perfiles por usuario.

Este es un método perfecto para compartir tu cuenta con otros miembros de la familia sin que lo que esté viendo uno de ellos repercuta en los demás. Por defecto se creará un perfil Hogar, pero podrás crear otros cuatro para que cada uno tenga una experiencia personalizada con su lista de favoritos, la de series que se están viendo y recomendaciones acorde a todo ello.

Tienes que tener en cuenta que vas a poder crear perfiles tanto en Movistar+ como en Movistar+ Lite, y que en ambos el proceso es igual. Nosotros vamos a enseñártelo con las capturas de la versión Lite porque es la que tenemos en casa, pero si eres cliente de Movistar podrás hacerlo igual en la versión completa de la plataforma de streaming.

Perfiles de usuario en Movistar+

La primera vez que entres en Movistar+ o Movistar+ Lite desde que se han implementado estos perfiles recibirás un mensaje con el que acceder a la pantalla donde configurarlos. Pero si no le haces caso, podrás ir siempre que quieras pulsando sobre el icono de tu perfil actual arriba a la derecha, que si no has hecho ningún cambio por defecto será el de Hogar.

Al pulsar sobre el perfil abrirás un pequeño menú donde aparecerán los perfiles que tengas creado y podrás pulsar en el que quieras utilizar. En este menú pulsa en la opción Administrar perfiles que te aparece debajo de la lista de perfiles para ir a la página en la que puedes gestionar los que tienes.

Cuando entres en la página de Administrar Perfiles, verás tanto el perfil por defecto Hogar que no puedes modificar como cualquier otro que hayas creado. Aquí, pulsa sobre Nuevo perfil si quieres crear uno nuevo, o pulsa sobre un perfil que hayas creado si quieres modificarlo o eliminarlo.

Crear un nuevo perfil es absolutamente sencillo, ya que sólo tienes que escribir un nombre y elegir una imagen de avatar. Para el nombre simplemente escríbelo en el campo que hay en blanco, y para elegir la imagen de perfil pulsa sobre el busto gris que aparece encima. Una vez seleccionado el nombre y la imagen de perfil podrás darle al botón Crear.

Cuando pulses sobre elegir la imagen de perfil, se abrirá una ventana con imágenes relacionadas con las series que hay en Movistar+. Aquí simplemente debes elegir la imagen de perfil que quieres utilizar y pulsar el botón Aceptar que aparece debajo en grande. Siempre que quieras podrás volver a cambiarla.

Si en Administrar Perfiles pulsas sobre uno ya creado, irás a la pantalla de Modificar perfil. En ella puedes cambiar su nombre e imagen de perfil como si lo estuvieses creando desde cero. Una vez hechos los cambios los puedes guardar pulsando en Actualizar, o borrar el perfil pulsando en Eliminar.

También los puedes administrar desde el móvil

También vas a poder administrar y crear tus perfiles de usuario directamente desde la aplicación móvil de Movistar+, que es la que utilizas también para Movistar+ Lite. Sólo entra en la app, y pulsa en la opción Administrar perfiles que te aparecerá en el menú lateral cuando lo abras.

Al pulsar en Administrar perfiles entrarás en la sección Perfiles, donde verás todos los que tengas creados. Aquí, como en la web, pulsa en + Nuevo perfil para crear uno nuevo o pulsa en un perfil que ya hayas creado para editarlo. Las opciones a la hora de crear o modificar el perfil son exactamente las mismas que en la web.