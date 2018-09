Cómo borrar tus tuits antiguos de fechas concretas o determinados periodos de tiempo

AVISO: En este artículo hablamos de una aplicación de terceros que no es oficial del servicio que utilizas con ella, y a la que tienes que darle permiso para acceder a tus datos para que funcione. Ten en cuenta que no todas estas aplicaciones son fiables o respetan la privacidad de los datos a los que acceden, por lo que es recomendable que mires bien los términos antes de aceptar. Además, que la aplicación sea segura hoy no significa que lo sea mañana, ya que puede cambiar de dueño o filosofía.