Hoy vamos a explicar cómo hacer que tus tuits se autodestruyan cada cierto tiempo. Aunque Twitter no tiene ninguna opción para que puedas crear tuits efímeros, hay servicios que te permiten borrar todos los tuits que tengan más de determinado tiempo. Eso sí, ten en cuenta que lamentablemente esto afecta a todos tus tuits, ya que no existen servicios que te permitan elegir que sólo determinados tuits se autodestruyan automáticamente.

Esto quiere decir que se borrarán TODOS los tuits de tu feed que pasen del tiempo que configures incluidos los que publicases antes de utilizar estos servicios, ya que lo que hacen los programas es conectarse a tu feed cada cierto tiempo para ir eliminando los tuits. Por eso, antes de empezar también te vamos a explicar cómo descargar una copia de tus datos para que puedas leer en tu ordenador todos los tuits que se borren en este proceso.

AVISO: En este artículo hablamos de una aplicación de terceros que no es oficial del servicio que utilizas con ella, y a la que tienes que darle permiso para acceder a tus datos para que funcione. Ten en cuenta que no todas estas aplicaciones son fiables o respetan la privacidad de los datos a los que acceden, por lo que es recomendable que mires bien los términos antes de aceptar. Además, que la aplicación sea segura hoy no significa que lo sea mañana, ya que puede cambiar de dueño o filosofía.

Primero descarga una copia de tus datos

Cuando borres tus tuits utilizando este tipo de servicios, estos tuits desaparecerán para siempre. Esto quiere decir que no podrás recuperarlos. Por eso, es recomendable descargar una copia de tus datos de Twitter para que aunque los tuits se borren puedas revisarlos después utilizando esta copia. Además, algunos servicios de pago como TweetDeleter te permiten subir esa copia para leer tus tuits viejos, aunque no podrán republicarlos.

Sea cual sea la razón, el primer para descargar una copia de tus datos es entrar en Twitter y pulsar sobre tu imagen de perfil (1) arriba a la derecha. Se desplegará un menú con opciones, en el que tienes que pulsar sobre Configuración y privacidad (2) para entrar en los ajustes de la red social.

Una vez estés en los ajustes de Twitter, tienes que pulsar en la sección Tus datos de Twitter, a la cual puedes acceder desde la columna que hay en la parte izquierda de la pantalla. Cuando lo hagas, Twitter te pedirá confirmar tu identidad escribiendo la contraseña de tu cuenta.

Tras confirmar tu identidad, irás una pantalla en la que podrás ver los principales datos de tu cuenta. En la parte inferior de esta página verás el módulo de la captura, en el que tienes que pulsar el botón Solicitar datos que hay al lado del nombre Twitter. Y listo, Twitter podrá tardar hasta varias horas en hacerlo, pero preparará una copia de todos tus datos y todos tus tuits, y te la enviará al correo electrónico que tengas configurado en tu cuenta.

Haz que tus tuits se autodestruyan cada cierto tiempo

Hay dos tipos de programas que te permiten borrar los tuits que tengan más de determinado tiempo. Primero están los programas que son gratuitos como TweetDelete, y que suelen ser extremadamente sencillos, y luego hay suites de pago como TweetDeleter o TweetEraser, que suelen ser más completos e incluyen también esta opción. Nosotros hoy te vamos a enseñar a utilizar uno de los gratuitos para que no te cueste nada.

Aunque hay varias alternativas, TweetDelete es la aplicación gratuita más popular para esta tarea y una de las más transparentes con su privacidad. Para empezar a utilizarla entra en su página web y pulsa el botón verde Sign in with Twitter para identificarte con la cuenta de Twitter en la que quieras borrar tus tuits antiguos.

Antes de registrarte, TweetDelete te pedirá autorización para acceder a tus datos, y debes pulsar en Autorizar la aplicación para continuar. Tal y como explican, Twitter sólo tiene tres permisos diferentes para las aplicaciones, lectura, lectura y escritura, lectura escritura y mensajes directos. Por lo tanto, dicen, aunque la aplicación no vaya a publicar repetidamente mensajes en tu nombre tienes que darle un acceso total a toda la escritura para poder funcionar porque no pueden escoger permisos concretos.

Una vez has entrado con tu cuenta, desactiva las casillas Post to my feed to let my friends know I activated TweetDelete y Follow @Tweet_Delete for future opdates. Haciéndolo impedirás que el servicio realice una publicación de aviso en tu muro para avisar de que usas el servicio, y también impedirás que haga que les sigas automáticamente.

Una vez pasado ese trámite, simplemente despliega el menú y elige un periodo de tiempo (1) a partir del cual quieres que se borren tus tuits, y luego pulsa el botón Activate TweetDelete (2) para activar el servicio. TweetDelete borrará todos los tuits que tengan más tiempo del que le has dicho, e irá revisando tu cuenta periódicamente para ir autodestruyendo los nuevos tuits cuando pasen de ese periodo de tiempo.

Cómo revocar los permisos de estas aplicaciones

Puedes impedir que estas aplicaciones sigan actuando en tu cuenta revocándoles los permisos de acceso a través de la configuración de aplicaciones asociadas a tu cuenta. Para eso, vuelve a entrar en la Configuración y privacidad de Twitter, y una vez allí pulsa sobre la opción Aplicaciones que tienes en el panel izquierdo. En él, simplemente busca el nombre del servicio que hayas utilizado y pulsa el botón Revocar acceso.

En Xataka Basics | Twitter: 33 trucos (y algún extra) para convertirte en un experto en la red social