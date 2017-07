Cómo actualizar gratis a Windows 10, con licencia de Windows 7 u 8.1 o sin ella

Una de las estrategias más llamativas de Microsoft para promocionar Windows 10 fue la de ofrecerle la posibilidad de conseguir gratis el sistema operativo a todos los usuarios que tuvieran Windows 7 u 8 original. Esta promoción terminó oficialmente el 30 de julio del 2016, pero hoy todavía puedes conseguir Windows 10 gratis de forma perfectamente legal.

Por eso, te vamos a contar precisamente cómo actualizar a Windows 10 gratis si todavía no lo has hecho. Empezaremos hablándote del precio y los tipos de licencia, y después te enseñaremos dos métodos para actualizar gratis, tanto si tienes ya una licencia original de Windows 7 u 8 en tu ordenador como si no la tienes.

¿Cuánto vale la licencia original de Windows?

Existen dos tipos de licencias de Windows 10. Por una parte tienes la licencia retail (o RTL), que es la que compras en los establecimientos físicos o directamente en la tienda de Microsoft. Con estas licencias RTL puedes instalar Windows en más de un ordenador, siempre y cuando no intentes utilizar la clave de tu licencia en más de un equipo de forma simultánea.

Las licencias RTL de la versión Home de Windows 10 las puedes comprar en esta página de la Microsoft Store por un precio de 135 euros. Si prefieres la versión PRO, que incorporan por ejemplofunciones empresariales para el cifrado, el inicio de sesión remoto, o la creación de máquinas virtuales, las podrás comprar en esta otra página de Microsoft Store por 279 euros.

Por otro lado también tienes las licencias OEM comprándote un ordenador nuevo. Estas licencias son las que vienen preinstaladas en los nuevos equipos, y su principal diferencia es que quedan ligadas a un único ordenador, de manera que no podrás utilizarlas en ningún otro ordenador. El precio de esta licencia está incluido en la del equipo que compres.

Cómo conseguir Windows 10 gratis

La cuestión es que aunque hace un año que Microsoft debería haberlos parado, los servidores de activación que convierten las licencias de Windows 7 y Windows 8.1 a Windows 10 todavía están activos, y no parece que esto vaya a cambiar en breve. Para aprovecharte de ello ve a la página de descarga de Windows 10, y pulsa sobre el botón Descargar ahora la herramienta.

Te descargarás el archivo MediaCreationTool.exe, el cual debes ejecutar en tu ordenador con Windows 7 o Windows 8.1 que tengas pensado actualizar. Tras aceptar la licencia, la aplicación te preguntará qué deseas hacer. Elige la opción Actualizar este equipo ahora y pulsa sobre Siguiente.

Al hacerlo la aplicación empezará a descargarse Windows 10. El proceso puede durar unos minutos. Cuando termine, la aplicación te irá guiando por diferentes ventanas preguntándote diferentes cosas sobre la actualización, como el tipo de Windows 10 que quieres o qué archivos de tu ordenador quieres conservar.

Una vez lo tengas todo preparado llegarás a la ventana en la que te dice que lo tienes todo listo para instalar, y sólo te quedará pulsar Instalar para iniciar el proceso de actualización. Cuando lo hagas, tu nuevo Windows 10 estará preactivado con una licencia que sólo es válida para tu ordenador. Recuerda que para que esto funcione tu Windows 7 u 8.1 tiene que tener una licencia original.

Windows 10 gratis con el programa Insider

En el caso de que no tengas un Windows 7 u 8 oficial sigue existiendo otra posibilidad para tener Windows 10 gratis. Se trata del programa Microsoft Insider, con el que puedes bajar gratis versiones beta de prueba de Windows 10. Eso sí, son versiones no finales que pueden tener errores, por lo que son más recomendadas para usuarios algo avanzados. Para apuntarte al programa Insider entra en la web oficial y pulsa en Comenzar para iniciar el proceso.

Tienes que tener en cuenta que son versiones que sólo puedes utilizar cuando ya tienes instalado Windows 10. Por lo tanto, lo mejor es que te lo instales con la herramienta como hemos dicho antes. Si instalas Windows 10 y no te queda activado no te preocupes, porque no necesitarás tenerlo activado para utilizar las versiones Insider.

Una vez dado este paso previo ahora ve a tu Windows 10 y accede al menú de Configuración de Windows. Una vez estés en él, busca y haz click sobre la opción Actualización y seguridad, pues es ahí donde puedes administrarlo todo.

Una vez dentro de este menú, en la columna de la izquierda elige la opción Programa Windows Insider para entrar a configurar tu perticipación. Verás la descripción de las compilaciones Insider Preview, y justo debajo un botón Comenzar para iniciar el proceso de instalación. Púlsalo.

Se te abrirá una ventana en la que primero tendrás que asociar la cuenta de Microsoft que hayas elegido antes para registrarte en el programa Insider, y a continuación tendrás que elegir una de las tres ramas de actualizaciones: Anticipado, Aplazado o Release Preview. Van de la menos a la más estable, por lo que si quieres tener un Windows 10 gratis con los menos errores posible elige la Release Preview y dale a Continuar.

Comenzarás a instalarte la versión de prueba. Una vez la tengas ya podrás utilizar Windows 10 sin preocuparte de necesitar comprar una licencia. Habrás llegado a un acuerdo con Microsoft: tú te tragas algún que otro bug para ayudar a terminar de poner a punto cada actualización y ellos te dejarán utilizarlo gratis.

