Cómo forzar la activación el modo oscuro oficial de WhatsApp Web

Vamos a explicarte cómo activar el modo oscuro oficial de WhatsApp Web, que aunque todavía no puede utilizarse oficialmente, ya está insertado en el código de la web. WhatsApp Web es una de las pocas versiones de la app de mensajería que todavía no tiene oficialmente un modo oscuro, y aunque hay métodos para ponerle alguno, no son el oficial.

Pero a pesar de no tenerlo disponible, Facebook ya está trabajando en él y lo tiene en el código. Esto quiere decir que lo vas a poder activar de forma manual, y nosotros te vamos a explicar el modo más extremadamente sencillo de hacerlo. Eso sí, recuerda que estarás utilizando una opción que todavía no ha sido implementada, por lo que puede haber errores cuando la utilizas.

Fuerza el modo oscuro de WhatsApp Web

Lo primero que tienes que hacer es entrar en WhatsApp Web y tener vinculada tu cuenta. Si no lo tienes hecho, entra en web.whatsapp.com y apunta al código QR desde el móvil cuando entres en WhatsApp y selecciones en la app la opción de su versión web. Si no te aclaras, aquí te explicamos paso a paso el procedimiento.

Una vez estés dentro, en la misma pestaña del navegador donde tienes WhatsApp Web, escribe el término javascript:document.body.setAttribute('class','dark'); en la barra de direcciones y pulsa Enter. Ten en cuenta que posiblemente la parte de javascript: no se pegue en la barra de direcciones, y si pasas eso tendrás que escribir esa parte a mano.

Y ya está, cuando pulses Enter, WhatsApp Web pasará a utilizar el modo oscuro oficial que está creando Facebook para su app de mensajería.

Si quieres quitar el modo oscuro y volver a la versión normal, verás que esto no es algo que puedas hacer desde la web. Para ello, vuelve a la barra de direcciones y escribe el código javascript:document.body.setAttribute('class','web');. Cuando lo hagas, pulsa Enter y habrás desactivado ya el modo oscuro. También es suficiente con cerrar la pestaña y volverla a abrir.

Por lo tanto, WhatsApp tiene dos clases de estilo diferente, la denominada Web para el aspecto convencional y la Dark para el modo oscuro. Es posible que este modo tarde todavía algunas semanas o meses en llegar a la versión convencional, y cuando lo haga puede que haya algunos cambios en el aspecto. Al fin y al cabo, recuerda que todavía es algo en lo que están trabajando, e incluso puede que este método deje de funcionar con el tiempo.