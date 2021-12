Vamos a explicarte cómo activar las frecuencias de 60 y 120 FPS en Pokémon GO, que tiene una opción para aumentar la tasa de refresco o FPS, aunque está un poco escondida y quizá muchos no se hayan dado cuenta. Hay que decir que no todos los móviles van a poder mejorar esta tasa, que hará que el juego se vea más fluido al tener más imágenes en cada segundo.

Vamos a empezar diciéndote en qué móviles vas a poder activar esta función, y luego te diremos paso a paso cómo activar el aumento de tasa de refresco en este juego. Tal y como te mencionaremos, la tasa exacta que puedas conseguir dependerá del dispositivo que utilices.

En qué móviles puedes hacerlo

Lo que vamos a hacer con la opción que vamos a activar hoy es hacer que el juego use la tasa de refresco nativa que es capaz de alcanzar tu móvil. En el caso de tener un iPhone, podrás aumentar la tasa de refresco a 60 FPS con el iPhone X, 11, 12 y 13, y a 120 FPS con los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, que son los únicos modelos capaces de llegar a estas tasas.

En Android va a depender de cada modelo y fabricante, y de la tasa de refresco que tenga el dispositivo que tú estás utilizando. Sin embargo, la opción de mejorarla es nativa, y vas a poder activarla en casi cualquier móvil, aunque el que suba a 60 FPS o 120 FPS va a depender de las tasas que soporta tu móvil.

Cómo aumentar la tasa de refresco de Pokémon GO

Lo primero que tienes que hacer es abrir el juego e iniciar sesión con tu cuenta. Una vez estés dentro, pulsa en el icono de la Pokéball para abrir el menú de opciones de Pokémon GO. El botón lo tienes en la parte inferior central.

Se abrirá un menú con varias secciones a las que puedes acceder. Aquí, pulsa en el botón de opciones para entrar en la configuración. Lo tienes arriba a la derecha con el icono de una rueda dentada.

Entrarás en el menú de configuración de Pokémon Go, donde tienes varias opciones disponibles. Aquí, lo que tienes que hacer es pulsar en la opción de Opciones avanzadas, que te llevará a un menú con algunos ajustes ocultos.

Aquí dentro, solo te queda activar la opción de Frecuencia de actualización nativa. Cuando lo hagas, se desbloquearán los FPS del juego para que utilicen la frecuencia nativa que tenga tu móvil. Si tu móvil soporta 60 FPS, entonces será esta la que se use, y si soporta 120 FPS pues subirá hasta esta frecuencia.