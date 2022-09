Cierra Stadia: las preguntas, dudas y respuestas para saber su fecha de cierre y las devoluciones que habrá

Te traemos todas las preguntas y respuestas sobre el cierre de Stadia, que Google ha anunciado para principios del 2023. Esto supone el adiós del servicio de juegos en la nube de Google, que ha llegado por sorpresa después de haber estado desmintiendo hasta ahora que esto fuera a suceder.

Como un anuncio tan repentino puede dejar muchas preguntas en el aire, vamos a intentar responder a las principales. Te hablaremos sobre qué reembolsos va a haber para recuperar parte del dinero gastado, y también te hablaremos sobre los tiempos y el proceso de cierre, así como lo que pasa con los juegos.

Cuándo cierra exactamente Stadia

Stadia va a cerrar definitivamente el 18 de enero del 2023. En esa fecha, los servidores del servicio cerrarán y ya no podrás volver a jugar. Recuerda que Stadia es un servicio de juego en la nube, y tú te conectas a los servidores que tiene para jugar a través de ellos, porque los juegos están allí y no instalados en tu ordenador. Y si los servidores cierran ya no hay nada a lo que conectarse.

Mientras tanto, tú vas a poder seguir jugando a los juegos que tengas comprados mientras tanto, de aquí hasta su cierra Stadia seguirá estando operativo. Pero luego, cuando cierra ya no podrás acceder ni a los juegos ni a sus datos de guardado.

Cómo funcionarán los juegos hasta su cierre

La mayoría de juegos de Stadia deberían jugar de forma normal mientras se procede al cierre de sus servidores. Por lo tanto, si tienes juegos comprados o eres suscriptor Pro con juegos en tu cuenta, deberías poder jugar a la mayoría.

Es posible que algunos juegos presenten problemas en algunos puntos concretos de su jugabilidad, sobre todos esos que requieran comercio, porque la tienda de Google Stadia ha cerrado, y no se pueden comprar complementos.

Qué pasa con la tienda de juegos

Aunque el servicio de juegos en la nube sigue funcionando, Google ha cerrado la tienda de Stadia de forma definitiva. Con ello, se ha deshabilitado tanto la posibilidad de comprar nuevos juegos como la de usar sistemas de comercio y transacciones dentro de los juegos que pasen por la plataforma de Stadia.

Qué pasa con el progreso de los juegos

Esto va a depender de cada juego. Los juegos son soporte para progreso cruzado podrán guardar tus partidas, ya que centralizarán el progreso en sus propios servidores. Este es el sistema que te permite continuar jugando a un juego en cualquier plataforma llevando siempre las partidas contigo.

Sin embargo, las partidas guardadas en los servidores de Google se perderán para siempre tras el cierre de Stadia. Esto afectará a la mayoría de juegos, por lo que lo más seguro es que pierdas todos tus progresos.

Qué reembolsos va a haber

Hay algunas buenas noticias para quienes hemos invertido dinero en Stadia, y es que Google reembolsará todas las compras de hardware de Stadia siempre y cuando las hayas realizado a través de la Google Store. Esto afecta a los packs de Stadia como la Founders Edition y Premiere Edition, a los packs de Google TV con Stadia, y a la compra de mandos.

Además de eso, también se reembolsarán las compras de software, como los juegos y las compras de contenidos adicionales que se hayan hecho dentro de la plataforma. Por lo tanto, si has estado comprando juegos y DLCs, ese dinero se te devuelve.

Aquí, la única nota que hay que hacer es que sólo se devuelve el dinero de las compras dentro de la tienda de Google en el caso del hardware, si has comprado Stadia en otra tienda Google no devolverá el dinero.

Qué pasa con el hardware que tienes en casa

La mayoría de compras de hardware, como mandos o Stadia, no tendrán que devolverse para recibir el reembolso. Sin embargo, Google especificará los detalles sobre los reembolsos en las próximas semanas, por lo que puede que en algunos casos sí que tenga que haber devoluciones. Es mejor que mantengas a la vista y en casa tu hardware por si acaso.

Lo que está claro es que el hardware no se podrá devolver en tiendas físicas, ni las de Google Store ni otras como Best Buy, ninguna procesará devoluciones ni reembolsos.

Cuándo se recibe el reembolso

Google todavía está trabajando en los detalles sobre este proceso, y todavía no ha aclarado los tiempos para realizar los reembolsos en cada país y situación. La idea principal es intentar realizar los reembolsos antes del 18 de enero del 2023, que es cuando cierra Stadia, pero todavía no sabemos.

Qué pasa con el dinero de la suscripción de Stadia Pro

Google no devolverá el dinero que has gastado en la suscripción de Stadia Pro, por lo que ese dinero que has ido gastando mes a mes no se reembolsa. Eso sí, si tienes una suscripción activa desde el pasado 29 de septiembre de 2022, seguirás siendo Pro sin que se te cobre nada hasta el cierre del servicio.

Devoluciones y formas de pago

Si ya no tienes la misma forma de pago que usaste en su día para hacer las compras, todavía no sabemos cómo será el proceso. Google ofrecerá más detalles por tu correo electrónico para que sepas los detalles. Lo mismo pasa si usaste una tarjeta regalo que ya no tienes. Tendrás que esperar al correo de Google para que seleccionen una nueva forma de pago.