Cómo jugar a tus juegos de Stadia en tu Xbox Series X y S

Vamos a explicarte cómo jugar a tus juegos de Stadia en Xbox, tanto en la Series X donde lo he hecho yo como en la Series S. De esta manera, si hay algún juego que tienes en Stadia y que no quieres pagar una segunda vez o no está disponible para la consola, siempre podrás recurrir al juego en la nube para utilizarlo.

Lo único que vas a necesitar es tener una cuenta creada en Stadia. Ya sea mediante los juegos que se regalan con Stadia Pro o por los que hayas comprado, también necesitarás tener juegos en esa cuenta. Hay un momento del proceso en el que podrías necesitar conectar un ratón a la consola, que es a la hora de iniciar sesión en la cuenta de Google. La Xbox tiene un USB, o sea que sería conectar el ratón en él y listo.

Stadia en tu Xbox Series

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de Microsoft Edge de tu consola. Por lo general la vas a tener preinstalada, y si no la ves solo tienes que entrar en el índice de juegos y aplicaciones, ir a la pestaña de Aplicaciones, y buscarla ahí. Es importante que tengas la consola conectada a Internet y actualizada para tener la última versión del navegador.

Una vez estés dentro del navegador de Microsoft Edge, ve a la barra de direcciones. Allí, tienes que escribir y entrar en la dirección stadia.google.com, que es la web oficial del servicio de streaming de juegos de Google. Si no tienes conectado a la consola teclado y ratón, podrás usar el teclado virtual.

Entrarás en la página principal de Stadia. Si ya tienes una cuenta, pulsa en la opción de Iniciar sesión que tienes arriba a la derecha. En el caso de que no tengas cuenta en este servicio, también vas a poder registrarte en esta web, aunque tendrás que usar su versión de pago o comprar algún juego para tener algo a lo que jugar desde la Xbox.

El proceso de iniciar sesión dependerá en parte de cómo tengas protegida la cuenta de Google en la que te has registrado a Stadia, pero es igual que si entrases desde el ordenador. Aquí, en mi caso, yo he necesitado conectar un ratón para poder empezar a escribir la cuenta y contraseña. Vale cualquiera que conectes a la consola.

Y ya está, ya habrás iniciado sesión en Stadia, y en la página principal verás el acceso al último juego al que jugaste. Stadia detectará automáticamente el mando de tu Xbox y podrás utilizarlo sin problemas. Lo más sencillo es que entres previamente en el navegador del PC o la app móvil al juego que quieras jugar en la consola, para que luego al entrar desde ella esté en primer lugar y solo tengas que pulsar en el botón para iniciarlo.