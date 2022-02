Cambio de hora 2022: cuándo se cambia al horario de verano y qué pasa con tus dispositivos

La primavera se acerca, y como cada año, esto significa que pronto va llegar el cambio de hora para adoptar el horario de verano. Este es un acontecimiento que siempre es disruptivo, y como quizá estés preguntándote cuándo es, vamos a decirte la fecha exacta a la que se realiza el cambio de hora y qué va a tocar hacer.

Y ya que esto es Xataka Basics, vamos a aprovechar esta información para decirte lo que necesitas saber sobre cambiar la hora de tus dispositivos. Afortunadamente, en la mayor parte de los casos no vas a tener que hacer nada, pero siempre hay algunos detalles que es importante tener en cuenta.

Cuándo pasamos al horario de verano.

La primavera llegará a España el próximo domingo 20 de marzo, sin embargo, el cambio de hora se hará unos pocos días después. Concretamente, cambiaremos de hora en la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de marzo en este 2022. Como siempre, el cambio se efectuará durante la madrugada.

Para que tengas todos los datos, en la madrugada del domingo 27, a las 2:00 AM pasarán a ser las 3:00 AM. Esto quiere decir que, en esa noche del sábado al domingo, tendremos una hora menos para dormir. Esto es algo que debes tener en cuenta, sobre todo si al día siguiente tienes algo que hacer, porque si hay algún dispositivo donde no se cambia la hora podrías llegar una hora tarde.

El cambio de hora y tus dispositivos

Casi todos los dispositivos conectados a Internet van a cambiar de hora automáticamente, lo que quiere decir que tu ordenador, tu portátil, tu móvil, tu reloj inteligente, tu tableta, o tus dispositivos con altavoz inteligente seguramente lo hagan solos. Vamos, que si usas tu móvil o reloj como despertador, o lo haces con tu altavoz inteligente, no te vas a tener que preocupar por nada.

Sin embargo, debes tener cuidado con los dispositivos no conectados, esos a los que nos podríamos referir como aparatos "no inteligentes". Tu horno, tu nevera, el temporizador de tu aire acondicionado o el despertador de tu mesita posiblemente no van a cambiar por si mismos la hora.

En resumen, si eres una persona que ya ha abrazado el uso de los dispositivos inteligentes, y tanto tu agenda como tus alarmas están centralizadas en el móvil u otro dispositivo similar, no vas a tener ningún problema con el cambio de hora. Incluso si tienes un despertador puesto el día 27, la hora se cambiará durante la madrugada y el despertador sonará a la hora ya actualizada.

Eso sí, una cosa que debes recordar es que para que tus dispositivos cambien automáticamente de hora deberás tenerlos configurados en el horario europeo. Si, por ejemplo, tuvieras un dispositivo configurado con el horario de américa, entonces se ceñiría a ese horario, y no cambiará de hora.