Android Auto en un coche viejo: todas las maneras de poder usarlo

Vamos a explicarte todas las maneras que tienes para usar Android Auto en un coche viejo, con diferentes métodos que te van a servir para cualquiera de ellos. Este es un sistema operativo que llevas instalado en el móvil, pero que luego funciona en la consola de los coches compatibles al conectarlos al dispositivo. ¿Pero qué pasa con esos que no son compatibles?

Pensando en esos coches un poco más viejos, vamos a darte todas las alternativas. Algunas requerirán una inversión un poco alta, pero otras serán un poco más económicas o incluso gratis. De esta manera, tendrás varias maneras de hacerlo dependiendo de la comodidad que quieras, la integración que prefieras y tu presupuesto.

Usa un tablet o móvil Android

Y vamos a empezar con la opción de usar un tablet o un móvil Android, que puede ser especialmente útil si tienes un viejo móvil al que le quieres dar una segunda vida.

Para usar Android Auto en tu teléfono o tablet Android, tienes que usar una aplicación despecífica llamada Headunit Reloaded. Es una aplicación que tiene una versión de prueba gratis para saber si te convence su uso, y que luego su versión completa cuesta solo 4,89 euros.

Esta aplicación te va a permitir convertir tu dispositivo en Android Auto, y usarlo directamente desde su pantalla. Aquí, lo mejor es que también tengas un soporte compatible para poder ponerlo en un sitio seguro del coche. Esto también vale para el móvil actual, pero si tienes uno viejo podrás usarlo en exclusiva para ello.

Pon Android Auto en tu radio con Android

Puede haber coches que tienen un sistema de radio con Android, pero en el que no hay Android Auto. En este caso, también podrás usar la app de Headunit Reloaded instalándola en la consola del coche, para convertirla en un Android Auto.

Esta aplicación te va a permitir usar Android Auto en tu radio con pantalla y con Android, y lo podrás hacer tanto de forma inalámbrica como con cable. Tendrás que activar las opciones de desarrollador en tu teléfono para emparejarlo, pero es un proceso bastante sencillo. Esto le añadirá Android Auto a la consola del coche.

Cambia la radio del coche por otra distinta

Y esta es posiblemente la alternativa más cara , pero también la que mejor va a integrar Android Auto en tu coche. La idea sería la de cambiar el sistema de radio por otro nuevo que tuviera una pantalla, y que fuera compatible con Android Auto de serie.

Aquí, la facilidad de hacer esto puede depender de varias cosas. Si tu coche ya tiene una radio de terceros, cambiarla por otra nueva no debería ser difícil, solo tendrás que desatornillar y hacer las conexiones pertinentes. Pero si tu coche tiene una radio de serie de esas que vienen integradas, entonces podrías requerir de un especialista.

También es importante que tengas claras las dimensiones que tienes en el coche para la radio, y que compres una que sea de las mismas dimensiones. También tienes que verificar que el panel de nuestro coche tiene ese espacio 2-DIN, y que la radio tenga las dimensiones universales. Tal y como nos dijo nuestra compañera Eva Rodriguez en Xataka Android, vas a encontrar modelos desde unos 100 euros a otros que superan los mil euros, y todo depende de la marca, tamaño, la pantalla que use, funciones extra, entradas y mucho más.

Y si tu coche no es compatible con radios de doble DIN y solo tienes de uno, entonces hay radios 1-DIN que tienen una especie de bisagra donde se integra una pantalla con Android Auto. Suelen ser más básicas y hay menos modelos, pero también más económicas.

Usa un accesorio específico

Y en el caso de que no quieras cambiar el sistema de radio de tu coche pero quieras algo más avanzado que usar un móvil o tablet, también tienes la alternativa de usar accesorios específicos. Una de las mejores alternativas es el Carpuride que probamos, un accesorio que es una pantalla para el coche. Este dispositivo tiene un precio de unos 170 euros.

Se trata de una pantalla con el tamaño de un tablet que puedes colocar en un soporte que viene con el pack. El soporte se puede pegar en el salpicadero del coche, y luego la pantalla en él. Es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay si tienes un iPhone.

Este dispositivo es un centro de entretenimiento que viene ya preparado para esta función, y que no necesita que instales nada ni de que hagas ningún tipo de ajuste en tu coche. Lo único que debes hacer es colocarlo en un sitio donde no entorpezca la visión y que no sea susceptible de ser multado por la DGT.

La única parte negativa de este tipo de pantallas es que no se integran totalmente en el coche. Pero a cambio tienes una solución efectiva, y que al ser portátil puedes llevar a otro coche o puedes quitar del salpicadero por seguridad cuando vayas a aparcarlo. A la hora de elegirlo, tienes distintos formatos para elegir, tamaños de pantalla, y también funciones extra.

Imagen | Eva Rodríguez

